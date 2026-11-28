في ظل إعلان نتائج انتخابات قيادية داخل حزبَي «التجمع» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، برزت ظاهرتا الانسحابات والتزكية، بما يعكس محدودية التنافس السياسي داخل الأحزاب المصرية، ويثير تساؤلات حول فاعلية الممارسة الديمقراطية داخلها.

وانطلقت، السبت، فعاليات المؤتمر العام التاسع لحزب «التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» (يساري)، لانتخاب رئيس جديد، وقيادات هيئاته التنظيمية المختلفة، وجرت المنافسة على مقعد رئيس الحزب بين كل من رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب عاطف مغاوري، والأمين العام السابق محمد سعيد.

وشهدت الأيام السابقة انسحاب عدد من المتنافسين على مقعد رئيس الحزب، منهم عضو مجلس النواب أحمد بلال البرلسي، الذي أعلن خروجه من السباق الانتخابي عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «حرصاً على الحزب ووحدته... خارج السباق وخارج المشهد الانتخابي بالكامل».

كما أعلن القيادي بالحزب هلال الدندراوي انسحابه من المنافسة، وقال في بيان وجّهه إلى أعضاء المؤتمر العام إن «ظروفاً طارئة» تحتم عليه الاعتذار عن استكمال المنافسة.

أثناء انعقاد المؤتمر العام لحزب «التجمع» وانتخاب رئيس جديد (صفحة الحزب على «فيسبوك»)

بالتزامن، انتهى «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» من اختيار الهيكل التنفيذي، الجمعة، حيث تم حسم 6 مواقع قيادية ما بين نواب لرئيس الحزب، وأمانات تنظيمية، وشهدت الانتخابات حسم بعض المناصب بالتزكية لعدم وجود متنافسين.

وكان الحزب قد أجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد أوائل الشهر الحالي، فاز فيها رئيس الحزب الحالي أحمد فوزي بالتزكية، كما تم انتخاب 60 عضواً مكملاً بالهيئة العليا، التي تنافس فيها 98 مرشحاً، وشهدت الانتخابات فوز محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بمنصب نائب رئيس الحزب، ومها عبد الناصر بمنصب الأمين العام، بعد أن خاضوا الانتخابات ضمن تحالف ثلاثي، في ظل عدم وجود منافسة انتخابية بين المرشحين على المناصب القيادية الثلاثة؛ إذ تطلب الأمر الموافقة على «50 في المائة + 1» من إجمالي المشاركين في عملية التصويت.

وعلى الرغم من اختلاف التجربة الحزبية لكل من «التجمع» و«المصري الديمقراطي»، فإن حضور مفهوم «الانسحابات» و«التزكية» في انتخابات الحزبين طرح تساؤلات حول المنافسة السياسية داخل الأحزاب المصرية.

وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فإن ما يحدث يؤكد أنه «لا جديد بالوقت الراهن في الحياة الحزبية المصرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تحليل المضمون لمسارات انتخابات الحزبين يبرز مفهوم الأمراض الحزبية التي تعرقل أداء الأحزاب، ومنها عدم الدفع بقيادات جديدة، فالدائرة (تدور في دائرة محدودة)، وهو ما يؤدي إلى محدودية التنافس، وعدم سعي الأحزاب إلى إيجاد أرضية سياسية في الشارع، وإعداد قيادات وكوادر جديدة».

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العام لحزب «التجمع»، السبت، عقب انتخاب رئيس جديد للحزب، إجراء انتخابات على منصب الأمين العام، ونواب الرئيس، ويتنافس على موقع «الأمين العام» كل من الرئيس الحالي للحزب سيد عبد العال، والقيادي بالحزب هيثم شرابي، في حين يتنافس على منصب «نائب الرئيس» 6 مرشحين لحسم 4 مقاعد فقط.

ومن اللافت في انتخابات «التجمع» منافسة رئيسه المنتهية ولايته سيد عبد العال على موقع الأمين العام، في حين أن الأمين العام المنتهية ولايته محمد سعيد خاض الانتخابات على منصب رئيس الحزب.

«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» ينتهي من اختيار مكتبه التنفيذي عقب انتخاب رئيس جديد (صفحة الحزب على «فيسبوك»)

وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر العام، السبت، أعلن سيد عبد العال أن حزبه «سيدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2030»، وقال إن «أهم قرار ستتخذه الأمانة العامة الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية منفرداً أو بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية».

ويعتقد فهمي أنه «على الرغم من ضعف الحالة الحزبية، فإنه ما زال في إمكان الأحزاب المصرية الخروج من مأزقها، عبر مراجعة أو تعديل برامجها وتأهيل كوادر جديدة، ويمكن للأحزاب ذات الآيديولوجيات أو الرؤية المتقاربة الاندماج أو الاتحاد والتحالف، ويمكنها حينها أن تتوافق على مرشح ينافس في الانتخابات الرئاسية».

ويعد حزب «التجمع» من أقدم وأبرز الأحزاب اليسارية في مصر؛ إذ تأسس عام 1976 تحت قيادة زعيمه التاريخي خالد محيي الدين، في حين وُلد «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» من رحم ثورة 25 يناير (كانون الثاني)؛ إذ تأسس في مارس (آذار) 2011.

وعلى الرغم من تأكيده أن الأحزاب المصرية تعيش حالة «تأزم»، قال نائب مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط»، إن «جانباً مما يحدث في انتخابات الأحزاب المصرية جيد؛ فعلى الرغم من تفاصيل (الانسحابات والتزكيات)، فإن تغيير الكثير من قيادات هذه الأحزاب ورؤسائها أمر إيجابي».

وأكد ربيع أن «الحراك داخل الأحزاب يمثل خطوة للأمام، عبر اختيار قيادات جديدة، وخطوتين للخلف؛ إذ تتم التغييرات بشكل عسير كأنها مخاض صعب»، وفي رأيه «تحتاج مصر إلى تغيير بنية النظام الحزبي كلها، حتى تتمكن الأحزاب من تجاوز عثرتها».

وشهد العام الحالي انتخابات داخلية في العديد من الأحزاب المصرية، بعضها أثمر قيادة جديدة، وبعض الانتخابات كانت نتيجتها استمرار الرؤساء الحاليين لهذه الأحزاب، من بين هذه الأحزاب حزب «الوفد» الذي جرت انتخاباته نهاية يناير الماضي، وفاز فيها السيد البدوي على منافسه هاني سري الدين.

في حين أسفرت انتخابات حزب «المحافظين» في مارس الماضي عن فوز رئيس الحزب ومؤسسه أكرم قرطام برئاسة جديدة للحزب، ليستمر في موقعه. وفي مايو (أيار) الماضي، فاز عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام بدورة ثانية في انتخابات حزب «العدل» بالتزكية.