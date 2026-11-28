تشكل هموم الحياة اليومية في قطاع غزة العنوان الرئيس لعوالم المجموعة القصصية «كلب يقطف الزهور»، الصادرة عن دار «الشروق» بالقاهرة، للكاتبة المصرية نهى الزيني.
ويضم العمل 23 قصة موزعة على ثلاثة أجزاء يحمل كل منها عنواناً ثابتاً هو: «من يوميات حرب الإبادة»، مع عناوين جانبية لكل فرع هي: «مقطع أول»، و«مقطع ثانٍ»، و«مقطع ثالث»، فيما جاءت اللغة سريعة متوترة، تعكس الحالة النفسية للشخصيات التي يسكنها الخوف، لكنها تعتصم بالشجاعة وهي تتمسك بالأرض، والبيت، والذكريات.
وتكثر الإشارة إلى الشمس التي تحمل حضوراً إنسانياً بدورها في ثنايا السرد، فتبدو في نص «مترددة»، وفي نص آخر «رافضة للنهوض»، وكأن مشاهد الدمار تؤذيها، واختفاء لعبة طفلة صغيرة بين الأنقاض يفوق قدرتها على التحمل. أما القارئ فهو يقترب تدريجياً من أرواح تشبهه، لكنها تعيش يومياتها داخل ظروف استثنائية، حيث تلتقط الحكايات النبض الإنساني الحي الذي يرفض التوقف رغم المعاناة.
بينما تنسج المؤلفة مشاهد حية لأبطال يولدون من رحم اللحظة في عمل «يؤنسن» المأساة الفلسطينية، ويوثق الذاكرة الممتدة، عبر قصص تحتفي بقوة الإنسان العادي، وقدرته على الحب، والبقاء، وتمت صياغتها برهافة تفتش عن النور المختبئ في التفاصيل، وتترك في داخلنا مساحة واسعة من الأمل.
من قصة كلب يقطف الزهور نقرأ:
«الشروق متردد.
يتسكع ببطء من خلف السحب القاتمة في شمال غزة. أعد رب البيت قهوته، واستسلم لتأملاته على مقعد جانبي مريح. والسيدة ترتب أطباق الفطور فوق طاولة خشبية، تجمع حولها أطفالها السبعة بملامح التوق لانطلاق صباحي صاخب يشع نوراً من عيونهم.
فجأة ارتجت الأرض.
اخترق صوت الانفجار الجو فأطاح بهدوء الصباح. تناثرت الصحون عن الطاولة، وراحت الأم تلملم ما تناثر. ركض الأب نحو النافذة بخوف مكتوم. انطفأ مرح الأطفال كما تنطفئ شمعة خافتة، ومسح الرعب وجوههم، فراحوا يلتفون حول والديهم.
دوى انفجار آخر فاهتزت الجدران. قال الأب بلهجة آمرة:
هيا يا ولاد... اركضوا... اركضوا!
في لحظة انتقل البيت من درب للصفاء إلى ميدان للفوضى. اندفع الجميع تجاه باب الخروج. تقافزوا على السلم، فالتحموا بالفارين من أهل البناية، والحي... رجال ونساء، شيوخ وأطفال... الجميع يفر... لا مجال للبقاء. اختفى الجميع وسط الجميع».