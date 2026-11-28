كان القديس توما الأكويني، الفيلسوف وأستاذ اللاهوت في العصور الوسطى، قد كتب عشرات المجلدات الضخمة عندما مرّ بما وصفه بـ«تجربة استثنائية»، إذ إنه خلال صلاته في إحدى المرات عام 1273، تلقى رؤية ما، ومن بعدها لم يكتب كلمة أخرى قط. ووفقاً لمعاصريه، فقد قال لهم حينها: «إن كل ما دونته إلى الآن بدا كالقش الهش مقارنة بما كشف لي».

لا يُعرف بالطبع ما الذي دها الأكويني بالتحديد، ولذا نتساءل اليوم إن كان أصيب بالجنون، وهل كانت لحظة البصيرة المفاجئة نهاية فلسفته، أم أنها خلاصتها بما تجلى له في لحظة الإدراك العميق الفارقة تلك؟

هذا التداخل بين الانهيارات النفسية العاصفة والوصول إلى ذرى الإدراك البشري تكرر مرات عديدة في تاريخ الفلسفة، من الفيلسوف أفلوطين الذي عاش حلقات من حالات روحية بلغ فيها حالة التوحد الصوفي مع «الواحد»، مسجلاً تجارب من التحليق تتطابق في جوهرها مع ما يصنفه الطب الحديث كحالات ذهانية متطرفة، إلى عالم الرياضيات والمفكر الفرنسي بليز باسكال، الذي اختبر لحظات من الاستنارة العنيفة سجلها في ورقة صغيرة خاطها في معطفه، واصفاً إياها بالاحتراق واليقين الجارف والسلام الداخلي العميق، ليتجه بعدها نحو تكثيف إنتاجه اللاهوتي والفلسفي بزخم مضاعف وحماس منقطع النظير. ويمكن رصد هذه الحالات من الانقطاعات الفكرية الحادة أيضاً في معاناة لودفيغ فيتغنشتاين أثناء سعيه المحموم نحو سبر ماهية الفلسفة، وفي شرود سقراط المتكرر ساهياً عن التزاماته الاجتماعية، وفي رسالة دوستويفسكي إلى أخيه ميخائيل، المؤرّخة في 9 أغسطس (آب) 1838، وفيها كتب: «إن لديّ مشروعاً: أن أصير مجنوناً».

نيتشه

وربما بلغ هذا التماهي بين الجنون والفلسفة ذروته المأساوية في سيرة الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، الذي انهار كليّة بعد احتضانه الشهير لحصان في مدينة تورينو الإيطالية، ليفقد قدراته العقلية ومهاراته اللغوية، ويقضي العقد الأخير من عمره في حال من الغياب الإدراكي الكامل متجرداً من أي قدرة على التواصل المتماسك مع الآخرين.

فلاسفة عصر التنوير، وعلى رأسهم إيمانويل كانط، كانوا قد شيدوا صروحاً من مفاهيم وحجج منطقية لحماية استقرار تجربة المعرفة الإنسانية وضمان موثوقية إدراك العالم، محصنين الفرد العقلاني ضد نظيره المجنون بما يمنع الانزلاق نحو التشكيك الصارم أو السقوط في الإغراءات الحسية الحيوانية المظلمة. ومع ذلك، تعرضت هذه التحصينات الكانطية لتفكيك جذري على يد مفكرين فرنسيين حداثيين أمثال ميشيل فوكو وجيل دولوز، إذ يرى فوكو في كتابه «تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي» أن المجنون ضحية لضغوط خفية تمارسها ما تسمى بعقلانية التنوير، كاشفاً عن ديناميكيات القوة التي حوّلت الإنسان المضطرب إلى محض حالة طبية خاضعة للسيطرة والمراقبة، فيما قدم دولوز - بالتعاون مع فيليكس غوتاري في عملهما «ضد أوديب» - فهماً مغايراً تماماً، معتبراً المرور عبر «العملية الفصامية» بمثابة ارتقاء نحو ذروة عليا للتفكير والتجربة، متيحةً للمرء الإفلات التام من القوالب الاجتماعية والثقافية المقيدة.

غلاف كتاب «فلسفة الجنون»

مع ذلك، فإن الربط بين الجنون والفلسفة نادر جداً اليوم. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن المؤسسة الطبية نجحت في تكريس الزعم بأن الجنون يتبع نطاق تخصصها، كمشكلة طبية وحتى عصبية بيولوجية كمرض دماغي. ولذا، يتجنب الفلاسفة المعاصرون أي ربط لهم بالاضطرابات العقلية، ويتآمرون مع الأطباء النفسيين وأطباء الأعصاب وعلماء الصيدلة لإبقاء مسافة آمنة لهم من كل التجارب التي قد يختبرها العقل أثناء النوبات العاصفة من الجنون، مدعين امتلاك البصيرة والتعقل للنظر في الأمور.

يكسر الفيلسوف وعالم اللغة الهولندي فاوتر كوستر في كتابه «فلسفة الجنون: تجربة التفكير الذّهاني»* - صدرت النسخة الورقية من ترجمته إلى الإنجليزية حديثاً عن مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - هذه القطيعة عبر طرح يتجاوز الأطر الطبية التقليدية نحو آفاق التجارب الوجودية المحتدمة، مستنداً إلى تجربتين شخصيتين عميقتين عاش خلالهما حالة الذهان المستمر لمدة شهرين كاملين في كل مرة، ليحول تلك المعاناة الفردية إلى مادة فلسفية دسمة تتحدى المسلمات الشائعة المتعلقة بطبيعة العقل البشري، وتحرر التجربة الذهانيّة من قيود التصنيفات السريرية الجامدة، ليمنحها مكانة مرموقة في صميم الممارسة الفلسفية، داعياً لتعظيم ربط الفلسفة بالتطبيق العملي الحي المستمد من المعاناة الإنسانية المتطرفة.

وقد حاز الكتاب جائزة سقراط الهولندية لأفضل كتاب فلسفي في عام 2015، ونوهت حينها هيئة المحكمين بقدرة المؤلف الفائقة على دمج السرديات الذاتية الكلاسيكية لكل من أنتونين أرتو (1896 - 1948) الشاعر والممثل والمخرج المسرحي الفرنسي الذي قضى تسع سنوات يتعالج في مستشفيات الطب النفسي، ودانيال بول شريبر (1842 - 1911) القاضي الألماني الذي اشتهر لوضعه «مذكّرات مرضي العصبي - 1903» في سياق معركته القانونية لاستعادة حريته من العيش في المصح واعتبره فرويد حالة دراسية كتب تحليلاً مطولاً لها، مع المقاربات الفينومينولوجية - علم الظواهر - المستقاة من أعمال الفلاسفة إدموند هوسرل (1859 - 1938)، وموريس ميرلو - بونتي (1908 - 1961)، في سعي شغوف لاستكشاف تلك النقطة الغامضة التي يتقاطع عندها الجنون مع الفلسفة، وصولاً إلى نقطة التمازج وذوبان كل منهما في الآخر.

لقد اعتادت الدوائر الطبية والنفسية المعاصرة تقييم حالات الجنون بوصفها انحرافاً عضوياً واضطراباً في مستويات الدوبامين أو تشوهاً في بنية الفص الصدغي للدماغ، مكتفية بهذه التفسيرات البيولوجية القاصرة عن استيعاب الثراء الداخلي المذهل والعوالم المعقدة التي يختبرها العقل أثناء ما يعرف بالنوبات الذهانية. ويتجاوز كوستر هذا الاختزال مقترحاً مساراً بديلاً يغوص في أعماق الروح والوعي، حيث تتحول أعراض الذهان وكلمات المجانين عنده إلى بوابات سحرية تفضي إلى عوالم موازية تعج بالمعاني المكثفة، والارتباطات الوجودية، وهو يقول إنه في خضم تجاربه الشخصية الأولى والثانية، تبنى قناعات راسخة عابرة للمألوف، معتقداً بوجود تواصل توارد خواطر بين البشر، وموقناً بزوال الفوارق اللغوية بين من تجاوزوا سن الأربعين، وغاص في تصورات كونية شاسعة تشمل تسطح الأرض ووهمية الطيران بفضل مؤامرة واسعة النطاق، وذوبان الفواصل بين التفكير والوجود الفعلي، وصولاً إلى خشيته من التعرض للصلب، وإيمانه المطلق بوجود إله محيط بكل شيء من حوله. علاوة على ذلك، سيطرت عليه هواجس المراقبة عبر برمجيات خبيثة تديرها تحالفات سرية من رجال حكماء مسنين يسعون لتحقيق الصالح العام، متوهماً ابتكار والده وعمه لشبكة الإنترنت العالمية.

يعتبر كوستر هذا الجنون حالة تجسيد عملي حي للفلسفة، حيث يطرح الإنسان المذهون ذات التساؤلات المعرفية والأنطولوجية التي يناقشها الفلاسفة في أروقتهم الأكاديمية العاجية، فيصير البحث الفلسفي مسألة بقاء قاسية ومعاناة يومية تطحن الروح وتحبس الأنفاس. فبينما يتناول الأكاديميون قضايا الشك الراديكالي أو نظرية الأنانية المعرفية التي تحصر الوجود الحقيقي في عقل الفرد الواحد كترف فكري أو مجرد فرضيات منطقية قابلة لنقاش تجريدي، يعيش الشخص الذهاني هذه النظريات واقعاً ملموساً ومرعباً يفرض عليه الانسحاب الكامل من العيش والتقوقع استجابة لشكوكه العميقة حول حقيقة وطبيعة الوجود المادي.

يحوّل عالم اللغة الهولندي كوستر المعاناة الفردية إلى مادة فلسفية تتحدى المسلّمات الشائعة المتعلقة بطبيعة العقل البشري