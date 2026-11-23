على الرغم من اعتناء الكاتب والروائي المصري مجدي نصار بتأطير حدود عوالمه في مجموعته القصصية «نظرية حسن مرعينيو» (دار العين للنشر- القاهرة)، فإن هذه العوالم سرعان ما تتجاوز أطرها المكانية والمفهومية إلى بنية أكثر انسياباً، تتشكل عبر العلاقات الإنسانية والذاكرة الجمعية واللغة.

تبدو عناوين قصص المجموعة بداية من قصة «حارة الحارة» إلى «عزبة مليكة»، وصولاً إلى «نظرية حسن مرعينيو»، محاولة لتعيين العالم السردي وضبط حدوده، سواء بالإحالة إلى مكان محدد أو إلى تصوّر يسعى لتفسيره، فيما تتجاوز الحكايات تلك التعيينات، فلا تتحدد هوية الفرد بمعزل عن الآخرين، ولا يستقر المكان في صورته الجغرافية، وإنما يُعاد تشكيله باستمرار عبر الحكايات والأسماء وأنماط التواصل والانتماء.

وتنهض اللغة بدور أساسي في هذا التشكيل، فلا تكتفي بوظيفتها التعبيرية، وإنما تتحوّل إلى لعبة سردية تتعدد آلياتها بين التكرار والتفسير والتوصيف، وتتجلى منذ العناوين نفسها، ففي «حارة الحارة»، يتجاوز العنوان مجرد التوكيد اللفظي إلى بنية دائرية تعيد المكان إلى ذاته، كأن الحارة لا تُعرَّف إلا بالحارة، ولا تستمد هويتها إلا من داخل عالمها الخاص.

ويمتد هذا الاشتغال الفني في القصة إلى أسماء الشخصيات؛ «أشرف الشريف»، و«فهيمة فهيم»، و«نعيمة نعيم»، حيث يتجاوب الاسم مع ما يجاوره، ليصبح التكرار جزءاً من الإيقاع الداخلي للجماعة، فضلاً عن كونه وسيلة لتكثيف الصفات التي تحملها الشخصيات أو المفارقة معها، في بناء فانتازي لافت.

وتكشف القصة عن مجتمع يفقد أفراده القدرة على الكلام تباعاً، وهنا لا يكتفي نصار بتصوير العجز بوصفه حالة فردية، وإنما يجعله تجربة جمعية، تتسع لتشمل الحارة بأكملها، واللافت أن فقد الصوت يأتي تنفيذاً لتعليمات بتطبيق «الحظر» على المخالفين في الكلام، في إحالة ساخرة إلى آليات المنع في الفضاء الافتراضي، وقد انتقلت إلى الحياة اليومية.

ومع ذلك، تواصل الشخصيات التعبير عن نفسها بالكتابة والإشارات ووسائل التواصل البديلة، في مفارقة تكشف المسافة بين النطق والتعبير.

وإذا كانت «حارة الحارة» تؤسس جماعتها عبر التكرار اللغوي، فإن «عزبة مليكة» تتخذ من التسمية وسيلة أخرى لرسم ملامح المجتمع، لتتوالى الشخصيات بأسماء مقرونة بالمهن والألقاب والصفات؛ راضي البلدوزر، وحمادة الحلاق، وسمير البقال، وغيرهم، ليحمل كل منهم تعريفاً جاهزاً يسبقه إلى السرد.

اختبار غرائبي

غير أن نصار يضع هذه التعريفات المستقرة «ظاهرياً» أمام اختبار غرائبي، حين يعود الموتى من قبورهم إلى العزبة، فيتحوّل المكان بأكمله إلى كيان مرتبك أمام الحدث المستحيل: «أصبحت العزبة حظيرة فراخ اقتحمها عملاق ضرير، اضطربت البيوت وأوصدت الأبواب، زاغت الأبصار، التصقت الأعين البشرية بالأعين السحرية».

وفي هذا التصوير، لا ينفرد أحد بالخوف، وإنما تتوزع الصدمة على الجماعة كلها، حتى تبدو البيوت والأبواب والأعين أعضاء في جسد واحد، ومن داخل هذا الفزع الجمعي تبدأ الحكايات الفردية في الظهور، حين يعود الموتى إلى البيوت والمحلات والمقاهي والعلاقات العائلية التي تركوها، ليكتشفوا أن الزمن لم يتوقف بغيابهم.

وهنا تتجلى إحدى أكثر مفارقات القصة ثراءً؛ فشوقي مرزوق، الذي قضى عمره يتسول بقدم مبتورة، يعود بقدمين سليمتين، لكنه لا يجد بيته بعد أن باعه ابنه للعمدة، وهكذا يصلح السِحر الجسد، لكنه يعجز عن استعادة المكان والانتماء.

يعود آخرون ليجدوا أبناءهم قد كبروا، وبيوتهم تبدلت، وأدوارهم شغلها أشخاص آخرون، فيصبح حضورهم المفاجئ مصدر اضطراب لعالم أعاد ترتيب نفسه على أساس غيابهم.

وبهذا المعنى يفرض الماضي صراعات الملكية والسلطة والميراث، ويطرح سؤالاً عن الحقوق التي يكتسبها الأحياء في غياب الموتى، وتلك التي قد يطالب بها العائدون، وهكذا تتحوّل المعجزة إلى اختبار أخلاقي واجتماعي، تتفاوت فيه الاستجابات بين الفرح والارتباك والخوف والرفض، ويكشف ما تخفيه العلاقات العائلية من مصالح ورغبات متناقضة.

وفي مقابل الأسماء التي توحي بثبات الهوية، تبرز الأشياء الحديثة علامات على زمن لا يمكن استعادته، فالحاجة بدر، وهي تكتشف اللابتوب والموبايل والشاشات، تواجه عالماً لم تعرفه في حياتها السابقة، حتى إنها تطلب من حفيدتها: «هاتي فيلم الزوجة الثانية!».

ويتكرر حضور التكنولوجيا في تفاصيل أخرى، من الشاشات إلى «البلاي ستيشن»، لتصبح الأشياء نفسها علامات على تحولات الحياة اليومية وشكل العزبة الحديثة.

وفي القصة التي تحمل عنوان المجموعة «نظرية حسن مرعينيو»، تتحوّل التسمية بدورها إلى علامة على علاقة الفرد بالجماعة، فحسن مرعي، الذي يحمل لقب «مرعينيو الحريف» المرتبط بمهارته في كرة القدم، يكتسب من خلال اسمه هوية شعبية تتجاوز اسمه الشخصي، لكن هذه الهوية لا تستوعب وحدها تعقيد سيرته.

أما في «برتقالة وشوكة وسكين»، فينتقل الاشتغال على الجماعة إلى مستوى أكثر تجريداً، حين تتمرد الشخصيات على مؤلفها، وتبدأ في صناعة مصائرها خارج المسار الذي رسمه لها، فلا يعود التأطير هنا مكانياً أو اجتماعياً فحسب، بل يصبح تأطيراً سردياً، يتمثل في الحبكة التي يُفترض أن تضبط حركة الشخصيات وعلاقاتها، غير أن هذه الشخصيات، بمجرد أن تكتسب وجودها داخل الحكاية، تصبح قادرة على الإفلات من سلطة صانعها، وإعادة تشكيل عالمها وفق منطق يتجاوز إرادته.

وعلى الرغم من اختلاف العوالم القصصية في المجموعة، فإنها تلتقي عند هذا التوتر بين التحديد والانفلات، وبين الاسم وما يتجاوزه، وبين النظام الذي يحاول ضبط الحياة والحركة التي تفلت منه، ويبدو مجدي نصار منشغلاً بتجريب إمكانات متعددة لهذا التوتر، مستعيناً بالسخرية والغرائبي والتكرار اللغوي وتعدد الشخصيات، فيما يظل الفرد مشدوداً إلى جماعته، يحمل تعريفاتها وذاكرتها وتناقضاتها، حتى حين تبدو حكايته مستقلة عن حكايات الآخرين.