تواصل الفنانة المصرية إيمان عزت شغفها بالطبيعة، هاجسها الأول في الرسم، وذلك في معرضها الشيق (غير المرئي) الذي يستضيفه حالياً «غاليري مصر» بالقاهرة، حيث تجدِّد هذا الشغف، وتضخ في شرايينه رؤى وأفكاراً فنية جديدة، تعطي إحساساً رهيفاً بالانسجام الفني في اللوحات، فالطبيعة ليست مظهراً تعبيرياً أو وسيطاً عابراً، إنما هي مخزن لا ينفد، يفجر قدرات الفنان، ويشحذ عاطفته للإمساك بخيوط مباغتة للإيقاع تتجسد في أشكال متنوعة من الغيوم والأشجار والنباتات ولفحات الهواء الحارة والباردة، والمطر بزخاته الكثيفة والحانية فوق سطح الأرض. تشع اللوحات بكل هذا العبق الأثير، فالرسم يعانق الموسيقى، كما تتواثب الرموز والعلامات والإشارات، كأنها تعزف سيمفونية بصرية، تحلق وتصعد في الفضاء بمرح ورشاقة مخيلة، وإيقاع تجريدي خاص تمتزج فيه ذاكرة الأرض بأشواق الإنسان وأحلامه، بلا فواصل أو عقد زمنية سميكة... إنها حالة من التدفق والحيوية، تأخذ العين في نزهة جمالية صافية، وتفتح لها بتلقائية شديدة مستويات متعددة الزوايا للدخول في اللوحة وإعادة تأملها وقراءتها، بروح مفتوحة على الحياة، مسكونة بالطفولة والفرح والبهجة، فبهجة الكائنات كثيراً ما تذبل وتنطفئ حين يتم التعبير عنها في سياقات وأنساق فنية مؤطرة.
يعزز ذلك أن التكوين في اللوحات ينهض على فكرة التجاور الفني، فالعناصر والأشكال تتجاور في فضاء اللوحات بدافع من المعايشة والتاريخ المشترك بينها، وهو تاريخ ملتصق بالأرض، بروائحها الترابية العطرة وألوانها المشرقة الدافئة التي تلم في طبقاتها وأطيافها تعارضات الوجود والحياة، مضفية عليها حالة من السكينة والشعور بالأمان.
ومن ثم، ينأى هذا التجاور عن شبهة التكرار، والوجود الذاتي المنغلق على نفسه، فاللوحات مشيدة بخامة الأكريليك ذات الحساسية الخاصة، وبإيقاعات هادئة شفيفة، تنفعل فوق السطح، وتتوحد بالصورة، تاركة للشكل حرية الحركة في بناء التكوين واللمسات الأخيرة. وعبر السطح تتناثر الخطوط وتلتقي، في تخوم فضاء دائماً يترك الباب مفتوحاً لاحتمالات شتي. في هذا السياق من الصعب أن نمسك بمصدر واحد للضوء في اللوحات، فهو ينبثق من اللون والخط والحركة والنبتة والزهرة، والجذوع الثابتة والمتمايلة، والأغصان المتشابكة والطائرة، لتضعنا الكثير من اللوحات إمام إحساس عارم بالنشوة، حيث تبدو كأنها رقصة باليه فاتنة، توقظ الجمال النائم فوق السطح وفي العمق.
من جماليات هذا التجاور، أنه لا وجود مستقلاً بذاته في اللوحات، فكل عنصر يكتسب وجوده وفاعليته من القدرة على التماهي والانصهار مع العناصر الأخرى للتكوين، وهو ما يجعل للبقع اللونية الخاطفة دوراً مهماً في إكساب الشكل صيرورة نغمية شجية، تترك ذبذباتها المرحة على العين، وتمهد لها طرائق الدخول إلى اللوحة والتوحد بها جسداً وروحاً، دون وسائط فكرية أو فلسفية تفتش عن ملامح محددة للموضوع أو الفكرة. ومن ثم، نحن أمام حالة فنية مفتوحة بفرح وحب على براح الأرض والحياة معا، حالة مهمومة بالونس، تؤسس في ظلاله شكلها وأسلوبها الخاص.
يتفجر هذا الونس من الأشياء الصغيرة المهمشة والمنسية، من عالم النبات، الذي ينمو أحياناً بعشوائية فوق سطح الأرض، أو بالفعل الإنساني العاشق للخضرة، الذي يتتبع مراحل النمو والإثمار، كأنه يتتبع خيوطاً متشابكة لأحلامه وذكرياته.
اللافت هنا أن الفنانة تعيش هذا العالم حتى في بيتها، فبشغف تجهز التربة في الأصيص، وتضع بذرة لنبتة ما، ترعاها بمحبة طفلة، كما تراقب بعين الفنانة الحاذقة مساقط الضوء والنور والشمس، وهي تداعب وريقاتها وأغصانها الغضة، كأنها صفحة راسخة في كتاب الفن والحياة.
التكوين في اللوحات ينهض على فكرة التجاور الفني، فالعناصر والأشكال تتجاور في فضائها بدافع من المعايشة والتاريخ المشترك بينها
هذا الطقس يبدو في مخزون اللاوعي بمنزلة البروفة الأولى للوحة، ويشكل الحافز الملهم، لانتقالها إلى ساحة وجود، تكتسب فيه هوية أخرى، أكثر اتساعاً وبراحاً من محدودية الأصيص، الذي يؤدي وظيفة معينة، تنحصر في احتواء النبتة داخله؛ لذلك تظل العلاقة بينهما محكومة بهذا الاحتواء، على عكس الوجود في اللوحة، الذي يكتسب بعداً أشمل وأعمق، قابلاً للتمدد في جسد الزمان والمكان.
تضعنا هذه الصورة أمام مشهدية بصرية مغوية، ابنة عاطفة مشدودة للمنظر في الطبيعة على نحو خاص، فمنه تستمد ألوانها، وترسم مسار حركتها الإيقاعية. اللافت أيضاً في هذا النسق تحاشي الوقوع في التضاد الرمزي بين الأشكال، فهي تنفرط بتلقائية كمسبحة على المسطح، بما يوحي بالتعبير عن مشاعر مركبة، تحتاج دائماً إلى التفكيك، لتطل على نفسها في براح اللوحة بلا وسائط أو حواجز، أو عقد إنسانية وهو ما يعني أن اللوحة أحياناً تتحول إلى مظلة روحية، تخفف من وطأة الإحساس بالحزن أو الفقد، أو العزلة، في غمرة الشعور بالجمال والنشوة في فضائها.
تربط إيمان عزت هذه الحالة، بما يمكن تسميته جدلية الخفاء والتجلي في الفن، ففي كلمة لها بكتالوغ المعرض لا تتجاوز بضعة أسطر، تتحدث عن نبتة عطارية استوقفتها ببذورها «التي تبدو منسوجة من الضوء والحرير، تحملها الرياح إلى مصائر مجهولة»، مشيرة إلى أنه من هذا الخفاء وُلدت فكرة هذا المعرض. يحيلنا هذا إلى فكرة المصادفة وكيف تلعب دوراً في ولادة الأشكال الفنية، حتى إن كاندنسكي رائد التجريدية، يؤكد على هذا، فتحت قشرة المصادفة تتخمر أشكال ورؤى جمالية، تحتاج وعياً ثاقباً في الإمساك بها، وإخراجها من حياة الصمت المتخمِّر تحت غلاف القشرة إلى حياة النور في اللوحة، كما أن العلاقة بين المرئي واللامرئي، ستظل أحد أوجه الحقيقة المراوغة في الفن والحياة.
لا ينفصل هذا عن وعي الفنانة بذاتها وتجاربها الكبيرة المتنوعة بخاصة في فن الغرافيك، وأن هذا الوعي يصل إلى حالته الأنقى، حين يتنفس هواءً نقياً ومنعشاً، ويتحول إلى رمزية فارقة، تشكل عصب الحياة واللوحة معاً.