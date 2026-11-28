آيزنكوت لاختبار «جدية نوايا الليكود» بعد عرض نتنياهو تشكيل حكومة وحدةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346724-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
آيزنكوت لاختبار «جدية نوايا الليكود» بعد عرض نتنياهو تشكيل حكومة وحدة
غادي آيزنكوت خلال اجتماع في الكنيست الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قال غادي آيزنكوت المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، إنه سيختبر خلال الساعات المقبلة «جدية نوايا» حزب «الليكود» بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، بعدما اقترح الأخير عليه اتفاقاً للتناوب على رئاسة الوزراء ضمن حكومة وحدة وطنية.
وأضاف آيزنكوت في بيان: «إذا كان حزب (الليكود) جاهزاً لوحدة صادقة، فأنا مستعد لاختبار جدية نواياه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. أنا أدعو نتنياهو وفريقه للانضمام إليّ هذه الليلة» في أحد فنادق هرتسليا بشمال الدولة العبرية، من أجل «عقد مفاوضات صادقة وبوتيرة متسارعة».
وعرض نتنياهو في وقت سابق السبت على خصمه آيزنكوت اتفاق تناوب، يتولى الأخير بموجبه بداية رئاسة الحكومة المقبلة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال في منشور على منصة «إكس» تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال إن «مسؤوليتي كقائد تقتضي أن أضع كل شيء جانباً... وأوافق على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، في حين أكون أنا رئيس الوزراء بالتناوب».
وأخفق نتنياهو بنتيجة الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في الحصول على غالبية تؤهله للعودة إلى رئاسة الوزراء. وكلّف الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة العتيدة.
وأتى عرض نتنياهو غداة تعهد رئيس الوزراء المكلّف إنجاز تشكيلته ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، وهي قابلة للتمديد 14 يوماً لمرة واحدة فقط.
وتوصل حزب «يشار» الوسطي بزعامة آيزنكوت إلى اتفاقات ائتلافية مع حزبين حليفين، لكن فرص حصوله على أغلبية برلمانية لا تزال غير مؤكدة.
واتهم آيزنكوت الجمعة حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو بالمماطلة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي، في مسعى للدفع نحو إجراء انتخابات جديدة. وقال في بيان: «لم يكن (الليكود) من جانبه مستعداً لتقديم تنازلات، ورفض على مدى أسبوعين طرح أي مقترح ملموس». وأضاف: «يشير سلوكهم إلى محاولة لكسب الوقت حتى انتهاء مهلة التكليف، وشق صفوف (معسكر التغيير) وجر إسرائيل إلى انتخابات جديدة في ظل الحكومة المنتهية ولايتها».
وتنقسم الآراء في تكتل آيزنكوت حيال مشاركة بعض الأطراف في ائتلافه الحكومي، مثل الأحزاب اليهودية المتشددة، والأحزاب العربية، وحتى حزب «الليكود» ضمن حكومة وحدة وطنية.
وحققت الأحزاب العربية نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة؛ إذ حصدت 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. ويُتوقع أن تدعم الائتلاف الحكومي لآيزنكوت من دون المشاركة فيه مباشرة.
وانتقد خصوم نتنياهو، وهو أطول رؤساء الحكومة عهداً في تاريخ الدولة العبرية، طرحه اتفاق تناوب.
واعتبر رئيس «القائمة العربية المشتركة» يوسف جبارين أن «الغالبية الديمقراطية حسمت قرارها: يتوجب على هذه الحكومة الملطّخة بالدماء والمقصّرة (في أداء واجباتها) أن ترحل. حان الوقت لتلبية الرغبة المشتركة لكل الشعب، اليهود والعرب على السواء، وإبعاد نتنياهو هذا الأسبوع»؛ أي الأسبوع المقبل.
بدوره، رأى رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن «مقترح نتنياهو هو مجرد عملية احتيال صريحة يقف خلفها محتال اعتاد خداع كل شركائه والتنصل من كل اتفاق».
صادق البرلمان «الكنيست» الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهجوم السابع من أكتوبر 2023.
«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
آيزنكوت لاختبار «جدية نوايا الليكود» بعد عرض نتنياهو تشكيل حكومة وحدةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346724-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
آيزنكوت لاختبار «جدية نوايا الليكود» بعد عرض نتنياهو تشكيل حكومة وحدة
غادي آيزنكوت خلال اجتماع في الكنيست الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قال غادي آيزنكوت المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، إنه سيختبر خلال الساعات المقبلة «جدية نوايا» حزب «الليكود» بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، بعدما اقترح الأخير عليه اتفاقاً للتناوب على رئاسة الوزراء ضمن حكومة وحدة وطنية.
وأضاف آيزنكوت في بيان: «إذا كان حزب (الليكود) جاهزاً لوحدة صادقة، فأنا مستعد لاختبار جدية نواياه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. أنا أدعو نتنياهو وفريقه للانضمام إليّ هذه الليلة» في أحد فنادق هرتسليا بشمال الدولة العبرية، من أجل «عقد مفاوضات صادقة وبوتيرة متسارعة».
وعرض نتنياهو في وقت سابق السبت على خصمه آيزنكوت اتفاق تناوب، يتولى الأخير بموجبه بداية رئاسة الحكومة المقبلة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال في منشور على منصة «إكس» تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال إن «مسؤوليتي كقائد تقتضي أن أضع كل شيء جانباً... وأوافق على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، في حين أكون أنا رئيس الوزراء بالتناوب».
وأخفق نتنياهو بنتيجة الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في الحصول على غالبية تؤهله للعودة إلى رئاسة الوزراء. وكلّف الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة العتيدة.
وأتى عرض نتنياهو غداة تعهد رئيس الوزراء المكلّف إنجاز تشكيلته ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، وهي قابلة للتمديد 14 يوماً لمرة واحدة فقط.
وتوصل حزب «يشار» الوسطي بزعامة آيزنكوت إلى اتفاقات ائتلافية مع حزبين حليفين، لكن فرص حصوله على أغلبية برلمانية لا تزال غير مؤكدة.
واتهم آيزنكوت الجمعة حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو بالمماطلة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي، في مسعى للدفع نحو إجراء انتخابات جديدة. وقال في بيان: «لم يكن (الليكود) من جانبه مستعداً لتقديم تنازلات، ورفض على مدى أسبوعين طرح أي مقترح ملموس». وأضاف: «يشير سلوكهم إلى محاولة لكسب الوقت حتى انتهاء مهلة التكليف، وشق صفوف (معسكر التغيير) وجر إسرائيل إلى انتخابات جديدة في ظل الحكومة المنتهية ولايتها».
وتنقسم الآراء في تكتل آيزنكوت حيال مشاركة بعض الأطراف في ائتلافه الحكومي، مثل الأحزاب اليهودية المتشددة، والأحزاب العربية، وحتى حزب «الليكود» ضمن حكومة وحدة وطنية.
وحققت الأحزاب العربية نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة؛ إذ حصدت 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. ويُتوقع أن تدعم الائتلاف الحكومي لآيزنكوت من دون المشاركة فيه مباشرة.
وانتقد خصوم نتنياهو، وهو أطول رؤساء الحكومة عهداً في تاريخ الدولة العبرية، طرحه اتفاق تناوب.
واعتبر رئيس «القائمة العربية المشتركة» يوسف جبارين أن «الغالبية الديمقراطية حسمت قرارها: يتوجب على هذه الحكومة الملطّخة بالدماء والمقصّرة (في أداء واجباتها) أن ترحل. حان الوقت لتلبية الرغبة المشتركة لكل الشعب، اليهود والعرب على السواء، وإبعاد نتنياهو هذا الأسبوع»؛ أي الأسبوع المقبل.
بدوره، رأى رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن «مقترح نتنياهو هو مجرد عملية احتيال صريحة يقف خلفها محتال اعتاد خداع كل شركائه والتنصل من كل اتفاق».
الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي مع استمرار الحصار الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346700-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي مع استمرار الحصار الأميركي
إيرانيون يسيرون في سوق شعبية بطهران 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد، السبت، مع اقتراب الدولار من 3 ملايين ريال في السوق الحرة، ودعا النائب الأول للرئيس الإيراني إلى الاستعداد لـ«أسوأ الظروف» وسط ضغوط الحصار البحري الأميركي.
وبلغ سعر الدولار مليونين و989 ألف ريال، بحسب تقارير إيرانية، مقارنة بنحو مليونين و680 ألفاً، الأحد الماضي، أي بارتفاع يقارب 11 في المائة خلال أسبوع، وأكثر من 160 في المائة على أساس سنوي.
وتجاوز سعر اليورو 3 ملايين و260 ألف ريال، والجنيه الاسترليني 3 ملايين و900 ألف، وبلغت الليرة التركية نحو 59 ألف ريال.
وعلّقت منصة «نوبيتكس» الإيرانية لتداول العملات المشفرة التداول على عملة «تيثر» المستقرة المرتبطة بالدولار مؤقتاً، بسبب «التقلبات الحادة في سعر تيثر والهيجان السائد في السوق».
ويحرِم الحصار الأميركي على صادرات النفط، المفروض مجدداً منذ يوليو (تموز) بعد انهيار مسودة تفاهم بين واشنطن وطهران، إيران من ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار شهرياً، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».
«حكومة حرب»
وقال النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، خلال اجتماع لمراجعة مخزونات السلع الأساسية والأدوية: «يجب أن نعدّ أنفسنا لأسوأ الظروف، لكن ينبغي أيضاً الحفاظ على هدوء المجتمع».
ووصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة حرب»، قائلاً إن أياً من الحكومات السابقة لم يخض حرباً مباشرة مع الولايات المتحدة، وإن استعدادها اليوم «لا يمكن مقارنته إطلاقاً» بما كان عليه في بدايتها.
وأضاف: «أثبتنا أن أيدينا ليست مقيدة أمام الحصار البحري»، مشيراً إلى أن أي قيود على الموانئ الجنوبية ستُعوَّض «عبر المنافذ الحدودية الأخرى»، وأن مخزونات السلع الأساسية «في وضع جيد جداً».
وأعلن عارف، الأربعاء، أن الحكومة تعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية لثلاثة أشهر على الأقل.
وأقرّ محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، في رسالة إلى الإيرانيين، الجمعة، بتراجع العائدات، وكتب: «لا ننكر انخفاض الإيرادات النفطية وصعوبة تحويل الموارد من العملات الأجنبية».
وعزا ذلك إلى العقوبات الواسعة والحصار وارتفاع تكاليف التجارة، وقال إن البنك يملك احتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية، ومستعد «للتدخل بفاعلية» في السوق، من دون أن يحدد حجمها.
وأضاف أن البنك وفّر أكثر من 32 مليار دولار لتمويل الواردات الرسمية، لكنه قال إن تحميل العقوبات مسؤولية كل المشكلات «لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح السياسات الداخلية».
ودعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي ونمو السيولة، ومعالجة الاختلالات المصرفية ونقص الطاقة. ولم توقف الرسالة صعود الدولار في اليوم التالي.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد كتب على منصة «إكس»، في 25 أغسطس (آب)، حين تجاوز الدولار مليوني ريال: «الدولار بـ300 ألف تومان في الطريق» (3 ملايين ريال).
وقال بيسنت، الأربعاء، إن إيران لم تتمكن من تحميل ناقلة نفط واحدة منذ بدء عملية «المنبوذ الاقتصادي» في 24 أغسطس.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، رصد معاملات بنحو 15 مليار دولار مرتبطة بشبكة «مصرفية الظل» الإيرانية، وفرضت عقوبات على جهات مرتبطة بها، بينها «مركز إيران لتبادل العملات والذهب».
وعزا المدير التنفيذي السابق لـ«بنك صادرات» الإيراني بهاء الدين حسيني هاشمي ارتفاع أسعار العملات إلى الحصار البحري والعقوبات على مركز التبادل.
وقال لوكالة «إيسنا» الحكومية إن الحصار قيّد الصادرات النفطية وغير النفطية، ورفع كلفة الواردات «بشدة»، وإن آثاره «ظهرت الآن» في الأسعار ونسبة التضخم.
تقنين وتقشف
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية 88.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي، وأسعار الغذاء والمشروبات 112.6 في المائة، وبلوغ التضخم السنوي 76.8 في المائة.
وحضّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، الإيرانيين على ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء والبنزين والديزل، قائلاً إن «العدو يحاول عبر خلق النقص تأجيج الاحتجاجات والمشكلات الاجتماعية».
وتعهد بإدارة الشتاء «بحيث لا نواجه انقطاع الكهرباء والغاز والبنزين وسائر أنواع الوقود التي يحتاج إليها قطاع الإنتاج».
وأعلن بزشكيان، الأحد الماضي، تقنين الكهرباء، محذراً من «صعوبات هذا الشتاء»، وقال إن الانقطاع سيصل إلى ساعتين يومياً، وقد يطول مع اشتداد البرد.
وقيدت السلطات، هذا الشهر، شراء الخبز المدعوم في ثلاث محافظات على الأقل، وشطبت الشهر الماضي ملايين الأشخاص من برنامج للقسائم الغذائية أُطلق في يناير (كانون الثاني).
وقال النائب الإصلاحي أحمد بيكدلي، في ندوة عبر الإنترنت هذا الشهر نقلتها وكالة «نور نيوز»، إن «العمال لا يستطيعون التنفس اليوم»، منتقداً عدم رفع الأجور.
«فليجرب»
وقال حسين نجات، نائب قائد مقر «ثأر الله» التابع لـ«الحرس الثوري» والمسؤول عن حماية طهران في الأوقات المتأزمة، إن «العدو لا يملك القدرة على زعزعة الأمن في البلاد»، مضيفاً: «إذا كان يظن أنه يستطيع جعل إيران غير آمنة، فليجرب».
وأعلن نجات الذي كان قائداً لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» أن «عشرات العصابات المسلحة اعتُقلت في البلاد»، وأن الوضع الأمني «جيد جداً»، حسب ما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
ولم تُفض الوساطة القطرية - الباكستانية حتى الآن إلى إنهاء الحصار البحري أو إحياء المفاوضات بين طهران وواشنطن.
قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر يتفقد مضيق هرمز على متن مروحية عسكرية يوم 25 أكتوبر الماضي (سنتكوم)
توعّد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كيومرث حيدري، السبت، بضرب «أي نقطة أو دولة في العالم» تُطلق منها النار على إيران، وقال قائد بحرية الجيش شهرام إيراني إن عمليات لكسر الحصار الأميركي «في الطريق».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حيدري، قوله خلال زيارة معرض عن الحرب: «لم تعد لدينا قيود جغرافية في الرد على تحركات العدو. أي نقطة أو دولة في العالم تُطلق منها النار علينا ستكون هدفاً مشروعاً». وتوعد باستهداف «أي موقع ينشأ منه تهديد ضدنا».
وأضاف أن القوات المسلحة في «جاهزية مطلقة» للرد على «خطأ العدو»، وأن «المهل الزمنية التي يضعها ترمب لتكرار حماقاته لم تكن يوماً محل اهتمام القوات المسلحة».
واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتصميم «حرب مركبة بهدف إلحاق هزيمة اقتصادية بإيران»، قائلاً إنهما باتتا «عالقتَين في تداعياتها». ورأى أن ترمب «فقد صوابه» منذ اليوم الأول للحرب.
وتتصاعد التهديدات الإيرانية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تمويل الحرب مع إيران مؤمّن حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، لكنه قال إنه لم يتخذ قراراً بعمليات عسكرية جديدة.
وربط قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، السبت، إعادة فتح مضيق هرمز بتلبية شروط طهران، وقال إن المضيق سيبقى مغلقاً حتى ذلك الحين «بقيادة» المرشد الإيراني مجتبى خامنئي «وأوامره».
وأضاف أن بحرية الجيش ألحقت، بمساندة بقية القوات المسلحة، «هزائم متكررة» بأعدائها في مضيق هرمز وبحر عُمان.
«عمليات في الطريق»
من جانبه، قال قائد بحرية الجيش الأدميرال شهرام إيراني للتلفزيون الرسمي إن «هناك بالتأكيد عمليات في الطريق» لكسر الحصار، رداً على سؤال عن حرب الناقلات خلال الحرب الإيرانية-العراقية.
وأضاف: «على العدو أن يعلم أن كسر الحصار ليس نقطة النهاية لهذه العمليات. الهدف النهائي إخراجهم من كامل منطقة غرب آسيا، ويجب أن يغادروا نطاق المحيط الهندي أيضاً».
وقال إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أبلغ القوات المسلحة بمهام «ستُنفذ قريباً»، وإنها لم تعد مقيّدة بـ«حدود جغرافية». وأضاف: «يدنا الآن طليقة، ويمكننا أن ننفذ أي إجراء أُبلغنا به في المستقبل القريب»، مضيفاً أن «الصاروخ الذي نملكه اليوم لم يعد ذلك الصاروخ» الذي أُطلق في بداية الحرب.
وقال إيراني إن استراتيجية إيران الدفاعية لم تعد «مقتصرة على حدودها المائية»، وإن «اشتباكنا يجري أساساً في المياه الدولية». ورأى أن فرض الحصار خلال الحرب يعني أن الخصم «فشل في ساحة المعركة»، متهماً واشنطن بالسعي إلى «سد الشريان الاقتصادي» لإيران و«تقويض الانسجام والوحدة الوطنية» وزيادة الضغط على الإيرانيين.
وفي حفل تخرج طلاب الكلية البحرية في نوشهر، أُقيم، السبت، في مشهد قرب قبر المرشد السابق علي خامنئي، قال إيراني إن القوات المسلحة «سترد قريباً رداً ساحقاً على الأعداء». وأعلن أن 170 من عناصر القوات البحرية قتلوا خلال الحرب الأخيرة.
وتُعد إطلالتا إيراني، الجمعة والسبت، ظهوراً نادراً له، بعد أنباء عن إصابته في الحرب الأخيرة. وقضى نظيره في بحرية «الحرس الثوري»، الوحدة الموازية لبحرية الجيش، علي رضا تنغسيري، بضربة جوية إسرائيلية خلال وجوده في مقر سري ببندر عباس، وجرى تعيين علي عظمائي خلفاً له.
«خطط جاهزة»
وقال قائد العمليات في بحرية الجيش الإيراني فرهاد فتاحي، السبت، إن «خططاً لكسر الحصار البحري موجودة»، وإن القوات المسلحة «تنتظر صدور الأمر بتنفيذها».
ورفض فتاحي، في حديث للتلفزيون الإيراني، تصريحات ترمب عن استمرار الملاحة في مضيق هرمز، قائلاً: «مضيق هرمز مغلق أمام أعدائنا». وأضاف أن بعض الدول فقط تستطيع العبور من الممر المائي «بالتنسيق مع بحرية (الحرس الثوري)».
وقال القائد العام لـ«الحرس الثوري» أحمد وحيدي، في رسالة بمناسبة «يوم البحرية»، إن بحريتي الجيش و«الحرس الثوري» مستعدتان لمواجهة «أي تهديد» لأمن إيران ومصالحها الحيوية وسيادتها البحرية.
وأضاف أن القوات الإيرانية، باستهدافها المعدات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، ولا سيما في «هرمز»، أجبرت أسطول «العدو» على أن يكون «مجرد متفرج في المياه المحيطية البعيدة».
وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، السبت، إن بحرية الجيش «تسيطر من شرق مضيق هرمز حتى شمال المحيط الهندي»، متوعداً بأن الأميركيين «لن يحلموا بعد الآن بالوجود والتجول في الخليج».
وزعم، في منشور بمناسبة «يوم البحرية»، أن بحريتي الجيش و«الحرس الثوري» أبعدتا الأميركيين عن الخليج، وأن مواجهة بحرية الجيش مع القوات الأميركية لا تزال مستمرة، حسبما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.
تغيير العقيدة
في الاتجاه نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي إن «تغيير العقيدة العسكرية من الدفاعية إلى الهجومية وتوسيع نطاق العمليات» سيكسران حصار مضيق هرمز، ويُحدثان «انفراجاً أكبر في بيع النفط».
وأضاف، في حديث لوكالة «دانشجو» التابعة لـ«الباسيج الطلابي»، أن «تغييرات جوهرية» أُدخلت على العقيدة العسكرية، لافتاً إلى أن «نقاط الضعف المحتملة في الدفاع الجوي والقوة الجوية عُولجت».
وتابع: «في المجال الصاروخي، سنشهد استخدام الجيل التالي والأجيال المقبلة من الصواريخ، التي ستفاجئ العالم بالتأكيد بما سيحدث».
وقال النائب علي حدادي، عضو هيئة رئاسة لجنة الصناعات في البرلمان، إن على إيران أن «تتحرك هجومياً» لكسر الحصار، وإن مضيق هرمز «سيُغلق إلى الأبد» أمام الأميركيين إذا شنوا أي عمل عسكري جديد.
وأضاف أن «اقتصاد العالم سيُدمَّر بسبب خطأ العدو في الحسابات»، وأن عبور «الناقلات المخالفة» من المضيق «لم يصنع سوى سلسلة حوادث متتالية في الخليج».
وتوعد بأن أي «خطأ في الحسابات» سيُقابل «بموجة واسعة من إطلاق صواريخ قوية، بمدى يتجاوز ما شهدناه في حرب الـ40 يوماً، لم يُكشف عنها حتى الآن».
«تحذيرات إيرانية»
وحذّر محمد جمشيدي، المستشار الاستراتيجي في مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، من التخلي عن ورقة مضيق هرمز مقابل اتفاق، وقال إن واشنطن تسعى عبر التفاوض إلى انتزاع أدوات الردع الإيرانية، تمهيداً لحروب «أثقل وأشد وأوسع».
وأضاف، في مقابلة مع وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن المضيق كان «إحدى الأدوات الفعّالة لإيران في الإدارة الاستراتيجية للحرب»، إذ «غيّر ساحة الحرب ونقل جزءاً من التكاليف إلى العدو».
وحذر المسؤولين من الاعتقاد بأن تسليم المواد النووية وفتح المضيق يقودان إلى «تفاهم مستدام» معتبراً ذلك «خطأ في الحسابات»، وقال إن الولايات المتحدة «لا تزال تستهدف تغيير النظام الإيراني، وتستخدم التفاوض والعقوبات والحصار والعمل العسكري وسائل لتحقيق أهدافها».
وقال إن ترمب أعلن بدء الحصار «في اليوم نفسه» الذي جرت فيه محادثات إسلام آباد، مضيفاً أن واشنطن أظهرت لاحقاً، في «هرمز» ومساره الجنوبي، أنها «ليست ملتزمة» بالتفاهمات.
وأعادت واشنطن فرض الحصار في 14 يوليو (تموز)، إثر هجوم على ثلاث ناقلات أعلن «الحرس الثوري» لاحقاً مسؤوليته عنه، بعدما رفعته في يونيو (حزيران) عقب التوصل إلى مسودة تفاهم مع طهران.
ودافع جمشيدي عن الشروط السبعة التي تطالب طهران واشنطن بتنفيذها قبل أي محادثات جديدة، ووصفها بأنها خطوة «ذكية»، وقال إن مطالب إيران، وهي رفع الحصار والسماح ببيع النفط ودفع أموالها، «ليست جديدة ولا مفرطة».
وحذّر من «تقديم النصر إلى العدو»، لأن فتح المضيق «يخفّض تكاليف ترمب الداخلية» ويُبطل أداة إيران الفعّالة، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات الأميركية أظهرت ضغط الأميركيين على حكومتهم بسبب كلفة الحرب.
ووصف السيطرة على التهديد الأميركي عبر المضيق و«معاقبة المتواطئين» مع واشنطن في الحرب بأنها استراتيجية «صحيحة»، وذكّر بأن دول جنوب الخليج العربي المستضيفة لقواعد أميركية تلقت تحذيرات إيرانية قبل الحرب.
ولم يرفض جمشيدي التفاوض من حيث المبدأ، لكنه دعا إلى طرح سؤالَين قبل أي اتفاق: هل يحقق «المصالح الحقيقية لإيران»؟ وهل «يزيد أدوات قوة البلاد أم يقلّصها»؟
ودعا المتشدد حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة «كيهان» ورئيس تحريرها، إلى ضرب منشآت النفط والغاز في المنطقة، رداً على الحصار البحري.
وكتب أن «كل الشواهد والمؤشرات تدل بوضوح على أن الهجوم المدمر والانتقامي على منشآت النفط والغاز هو كعب أخيل أميركا». وأضاف أن استخدام إيران «هذه الورقة الفعّالة» يمكن أن يُبطل الحصار البحري، متسائلاً: «لماذا لا نستخدم هذه الورقة؟».
وقال إن مواجهة الحصار البحري الأميركي «ليست فقط إجراءً قانونياً ومقبولاً في العرف الدولي، بل جزء مقبول من الحرب أيضاً».
ضغوط متبادلة
وقال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، الجمعة، إن مضيق هرمز «لن يُفتح ما لم تُقبل شروطنا»، مضيفاً: «لا مضيق هرمز سيُفتح، ولا الحصار سيبقى».
وقال المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي، الاثنين، إن بلاده «لن تتحمل» الحصار، وإنها وضعت مجموعة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية لمواجهته.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، رصد معاملات بنحو 15 مليار دولار مرتبطة بشبكة «مصرفية الظل» الإيرانية، وفرضت عقوبات على جهات مرتبطة بها، بينها «مركز إيران لتبادل العملات والذهب».
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن إيران لم تتمكن من تحميل ناقلة نفط واحدة منذ بدء عملية «المنبوذ الاقتصادي».
وحذر ترمب، الأحد، من أن السفن الإيرانية ستُرسل إلى «قعر البحر» إذا حاولت طهران كسر الحصار البحري.