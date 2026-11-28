قال ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إنه مستعد ‌للسماح ‌لزعيم المعارضة ​غادي ‌آيزنكوت ⁠بتولي ​رئاسة الوزراء ⁠أولاً في إطار تناوب على المنصب ضمن ⁠حكومة ‌وحدة وطنية ‌مقترحة، ​مؤكداً ‌استعداده ‌للتخلي عن مبدأ تولي أكبر الأحزاب ‌قيادة الحكومة في مواجهة ما ⁠وصفها ⁠بتهديدات لوجود إسرائيل.

واقترح نتنياهو في منشور على منصة «إكس» تشكل حكومة وحدة وطنية، قائلا إن «مسؤوليتي كقائد تقتضي بأن أضع كل شيء جانباً... وأوافق على يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، في حين أكون أنا رئيس الوزراء بالتناوب».

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية في وقت سابق، إن مناقشات محمومة، ومشاورات مستمرة في محيط نتنياهو، تجرى بشأن المدى الذي هو مستعد للذهاب إليه لإحباط خطوة تشكيل آيزنكوت حكومة، ومن بين الخيارات التي طُرحت خلال المناقشات موافقته على أن يكون الرجل الثاني في التناوب على رئاسة الحكومة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)

وأكدت «القناة 12» أن مناقشات محمومة ومشاورات عقدت الجمعة (السبت عطلة رسمية) في محاولة لإيجاد وسيلة لوقف تحرك آيزنكوت، ويتمثل أحد المحاور الرئيسة التي يعلّق نتنياهو آماله عليها هو المحور الحريدي، إذ يمارس المقربون منه ضغوطاً على الحاخام موشيه هليل هيرش، ويحاولون إقناع الأحزاب الحريدية بعدم تفكيك المعسكر. وتشمل هذه الجهود، من بين أمور أخرى، محاولات للعثور على بنود في الاتفاق الائتلافي لا تقبل بها الأحزاب الحريدية، بما يمنع انضمامها إلى الحكومة.

ووفقاً للتقديرات التي طُرحت خلال المناقشات، فشكل الحكومة سيحدث فارقاً، ففي حال استندت إلى دعم «القائمة العربية المشتركة» سيُنظر إليها على أنها خيار يمكن إسقاطه خلال فترة قصيرة، مع الأمل في العودة إلى السلطة بعدد أكبر من المقاعد؛ أما حكومة تضم الأحزاب الحريدية، وتؤدي إلى تفكيك المعسكر الحالي (اليمين)، فقد تصمد لفترة طويلة، وهو السيناريو الذي يسعى نتنياهو إلى منعه.

وبالتوازي مع الجهود المبذولة مع الأحزاب الحريدية، برز أيضاً سيناريو التناوب على رئاسة الحكومة.

قادة الأحزاب الإسرائيلية يستعدون لالتقاط صورة جماعية في افتتاح أعمال الكنيست بالقدس (أرشيفية - رويترز)

واقترح محيطون بنتنياهو إعلان استعداده لأن يكون الرجل الثاني في التناوب، في خطوة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت، وإحراج آيزنكوت، لكن هناك من عارضوا هذا المقترح بشدة، ومنهم أفراد من عائلة نتنياهو، خشية أن الموافقة المبدئية على تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة في إطار التناوب ستؤدي إلى منحه شرعية كرئيس للوزراء، ويمكن أن تؤدي إلى تغيير موقف أحزاب مثل «شاس» الحريدي، والذي قد يوافق على الانضمام إلى حكومة كهذه في ظل شروط أفضل.

لكن لا يبدو أن خطة نتنياهو ستنجح في إقناع أو إبطاء آيزنكوت.

وقالت هيئة الإذاعة العامة «كان» إنه تم بالفعل نقل العرض عبر قنوات غير رسمية، ما يسمح لحزب «الليكود» بالحفاظ على إمكانية الإنكار المعقول، لو رفضه آيزنكوت.

يسعى ممثلو الحريديم كترتيب مؤقت إلى وقف التجنيد الإلزامي لطلاب المدارس الدينية لمدة عام واحد (أرشيفية - أ.ب)

وكان آيزنكوت هاجم «الليكود»، واتهمه بإضاعة الوقت، عبر مفاوضات لم يقدم فيها أي مقترح ملموس للوحدة، ولم يقدم فيها أي تنازلات، وإنما اطالة أمد المفاوضات سعياً منه لتقسيم كتلة التغيير، وجر إسرائيل إلى انتخابات إضافية.

وأكدت «القناة 13» أنه مع تشكك آيزنكوت في عروض نتنياهو، فإنه يواصل استعداداته لتشكيل حكومة هذا الأسبوع قبل انتهاء ولايته الأولية في 6 ديسمبر (كانون الأول).

ويرفض حليفا آيزنكوت -رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان- أي حكومة مع نتنياهو، لكن رئيس حزب «معاً» نفتالي بنيت، الحليف الثالث، في معسكر آيزنكوت، يصر على استنفاد كل الفرص من أجل حكومة مع «الليكود».

وحذر ليبرمان من أن نتنياهو قد يعرض على آيزنكوت منصب رئيس الوزراء بالتناوب كحيلة لعرقلة تشكيل حكومة جديدة من دون حزب «الليكود»، وقال: «يجب على الجميع أن يفهموا: هذه مجرد حيلة».

كما أبلغ غولان حليفه آيزنكوت أنه ضد هذه الحكومة.

لكن بنيت، الذي دعا علناً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع «الليكود»، أبلغ آيزنكوت أنه يعتزم التصويت ضد حكومة بقيادته إذا تم تشكيلها قبل استنفاد جميع المفاوضات مع نتنياهو.

ومشكلة آيزنكوت أن ليبرمان لا يريد أي حكومة مع نتنياهو، ولا يريد أي حكومة تستند إلى العرب، بل يريد حكومة مع الحريديم، وغولان لا يريد حكومة مع نتنياهو، ولا مع الحريديم، بل مع العرب، وبنيت لا يريد حكومة تضم الحريديم، أو أحزاباً عربية، وإنما مع «الليكود».

النائب العربي في الكنيست منصور عباس (يسار) والإسرائيلي يوآف سيغالوفيتش خاضا الانتخابات في قائمة موحدة (أ.ف.ب)

ويملك تحالف آيزنكوت الرباعي 48 مقعداً، وهو أقل بكثير من الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعداً. ولتغطية هذا النقص، يمكن لآيزنكوت الاعتماد إما على دعم الحزبين اللذين يقودهما العرب، أو الحزبين الحريديين، أو مزيج من هذه الأحزاب.

وقرأت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الخيار المفضل لدى آيزنكوت، في الوقت الحالي، هو التحالف مع حزب «اليهودية التوراتية المتحدة» الحريدي، وحزب «رعام» العربي.

وأكدت قناة «كان» أنه من المتوقع أن يعلن رئيس «القائمة العربية الموحدة» (رعام) منصور عباس أن «حماس» منظمة إرهابية، وذلك في ظل المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، وعلى خلفية الاتصالات مع معسكر التغيير.

وإذا انضمت «اليهودية المتحدة» من الحريديم (7 مقاعد) و«العربية الموحدة» من العرب (8 مقاعد)، فسيكون مع آيزنكوت 63 مقعداً، ويشكل حكومة بأغلبية يهودية.

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال المشاركة في جلسة افتتاح الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

واتفق آيزنكوت مع ليبرمان، ومع غولان، وبقي الاتفاق مع بنيت.

ومن المقرر أن يجتمع بنيت وآيزنكوت يوم الأحد بعد أن أفادت التقارير بتأجيل اجتماع كان مقرراً يوم الخميس، وسط خلافات حول التجنيد الإجباري.

وتتركز المفاوضات مع الحريديم على هذه المسألة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزبي «يشار» و«يهدوت هتوراه» (اليهودية المتحدة) توصلا فعلاً إلى تفاهمات أولية بشأن قانون التجنيد، تشمل أن يتم تجنيد كل من لا يلتحق بالمعاهد الدينية، مع توسيع وحدات الجيش الإسرائيلي الملائمة لهم، على أن يدعو الحاخامات الأشخاص الذين لا يدرسون في المعاهد الدينية إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وقالت «القناة 12» إن كل الحاخامات أعطوا موافقتهم على المضيّ قدماً في المحادثات مع «يشار».