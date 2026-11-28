ساهم الدولي السعودي سعود عبد الحميد في قيادة فريقه لانس إلى تحقيق انتصار جديد على حساب أنجيه، السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما ترك بصمته الهجومية بصناعة هدف، مؤكداً قدرته على تقديم الإضافة لفريقه في المسابقة الفرنسية. وفاز لانس بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ملعب ريمون كوبا، في مواجهة شهدت تألقاً استثنائياً للمهاجم السنغالي عبد الله سيما، الذي سجل أهداف الفريق الخمسة.
الفوز هو الأول للانس بعد خمس مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز في الدوري أو دوري الأبطال. وشارك عبد الحميد أساسياً في تشكيلة المدرب ديدييه ديغار، الذي اعتمد على طريقة لعب 3-4-2-1، مانحاً اللاعب السعودي حرية التحرك على الجبهة اليمنى. وبادر المغربي أمين الوزاني بالتسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، قبل أن يدرك سيما التعادل في الدقيقة 43، لكن الوزاني أعاد أنجيه إلى المقدمة بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني. وجاءت لحظة تألق عبد الحميد في الدقيقة 64، عندما صنع الهدف الثاني لسيما، ليعيد لانس إلى أجواء المباراة ويمهد الطريق أمام انتفاضة هجومية كاسحة. وأضاف المهاجم السنغالي ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 70 و76 و81، ليقود فريقه إلى انتصار عريض خارج الديار، بعدما كان متأخراً في النتيجة مرتين. وتعد هذه التمريرة الحاسمة الأولى لعبد الحميد في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل أمام أوكسير في أغسطس (آب) الماضي.
الفوز رفع رصيد لانس للنقطة 17 متقدماً للمركز السابع، في حين بقي أنجيه عند ثماني نقاط في المركز قبل الأخير.