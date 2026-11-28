كتبت المصرية هنا جودة إنجازاً تاريخياً، بعدما فازت بنهائي بطولة العالم للناشئات لتنس الطاولة، المقامة في تركيا، لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز.

وفازت جودة على الفرنسية ليانا هوشار بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية، لتعتلي عرش اللعبة، بعدما كانت قد حققت الميدالية الفضية في نسخة بطولة عام 2021.

وقطعت هنا جودة طريقها إلى النهائي بعد سلسلة من الانتصارات القوية؛ حيث فازت على بطلة هونغ كونغ في دور الـ32، بنتيجة 4-صفر، وبالنتيجة نفسها على بطلة كوريا الجنوبية في دور الـ16، ثم تخطت لاعبة الهند في دور الثمانية بنتيجة 4-صفر، قبل أن تواصل مشوارها بالفوز على الصينية جيانغ يي يي في نصف النهائي بنتيجة 4-1.