أدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ إلى منصبه، إلى إحراج وزير الخارجية ماركو روبيو؛ لأنه كان أول من أصدر تحذيرات في شأن علاقة رئيس كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مديرة تنفيذية صينية يُشتبه في ارتباطها بجهاز المخابرات في الصين، كما ذكرت تقارير أميركية.

ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن مصادر قريبة من روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسينت أن الرجلين أبديا تحفظات على قرار ترمب، كشفت أن روبيو، وهو أيضاً مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، «استشاط غضباً» خلال اجتماعات مغلقة بسبب استبعاده، إلى جانب مدير وكالة الإستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون راتكليف، من المناقشات التي مهدت لعودة هوانغ.

وأفاد مقربون من روبيو بأنه فوجئ بالقرار، لكنه تجنب انتقاد ترمب علناً، مكتفياً بالصمت أمام أسئلة الصحافيين في شأن التداعيات الأمنية المحتملة.

مذكّرة سرية

تعود جذور الخلاف إلى مذكرة سرية أعدها روبيو عن صلات المديرة التنفيذية السابقة لشركة «ميغاسبيد» أليس هوانغ بوزارة أمن الدولة الصينية. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن روبيو أطلع ترمب على المعلومات الاستخبارية خلال رحلتهما إلى الصين في مايو (أيار) الماضي، لا سيما لجهة اتهام «ميغاسبيد» بتهريب رقائق أميركية إلى الصين.

وبينما لم تحظ الشبهات المتعلقة بأليس هوانغ بتقييم موحد داخل المؤسسات الأمنية الأميركية، كشفت وكالة «رويترز» أن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» و«سي آي إيه» بحثوا طبيعة صلاتها بالمخابرات الصينية، لكنهم اختلفوا في تفسير المعلومات المتاحة. ورأى بعض المسؤولين أن صلاتها المحتملة بجهاز المخابرات الصيني تستدعي القلق، لا سيما في ظل القانون الصيني الذي يلزم المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

جهود ترمب

ورغم ذلك، قاد ترمب بنفسه جهود إعادة جينسن هوانغ، مستعيناً بنائب الرئيس جي دي فانس ووزير العدل تود بلانش ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون. وتركزت المناقشات على ما إذا كان هوانغ يخضع لتحقيق حكومي أو يشكل تهديداً للأمن القومي، قبل أن يؤكد بلانش أنه لا يمثل تهديداً، ولا يخضع لتحقيق يستهدفه.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى ترمب وفانس اتصالات مع هوانغ وأعضاء مجلس إدارة «إنفيديا»، وقدما ضمانات بأن الحكومة لا تواجه مشكلات قانونية معه. وأدت هذه التحركات إلى تغيير موقف مجلس الإدارة، الذي كان قد أعلن سابقاً قبول استقالته بالإجماع وعدم وجود نية لإعادته.

وعاد هوانغ إلى منصبه، الاثنين الماضي، بعد أقل من أسبوعين على خروجه منه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقفز سهم الشركة بنحو 31 في المائة في البداية، قبل أن يتراجع بنسبة 5.9 في المائة، الثلاثاء، و5 في المائة، الأربعاء. وأعادت هذه التطورات إثارة الانتقادات لترمب بسبب حصته الكبيرة في الشركة، وسط اتهامات بالإثراء من المنصب نفاها البيت الأبيض.

تبرعات «إنفيديا»

وزادت حساسية الملف مع الكشف عن تبرع «إنفيديا» بمليون دولار لصندوق تنصيب ترمب و25 مليون دولار لمشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض؛ ما فتح باب التساؤلات في شأن تضارب المصالح وحدود العلاقة بين الشركة والإدارة الأميركية.

وتتجه الأنظار إلى جلسات الاستماع المرتقبة أمام الكونغرس. ومن المقرر أن يدلي هوانغ بشهادته، الأسبوع المقبل، في شأن ضوابط تصدير الرقائق والمخاوف المرتبطة بتهريب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين. وكان رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ السيناتور تيم سكوت قد طلب الاستماع إلى هوانغ ووزير التجارة هاورد لوتنيك.

ويريد المشرعون معرفة ما إذا كانت اعتبارات الأمن القومي قد تراجعت أمام المصالح التجارية لـ«إنفيديا»، وما إذا كانت الإدارة قد سارعت إلى إعادة رئيسها التنفيذي قبل حسم التساؤلات المتعلقة بالملف الصيني.

وتتزامن الأزمة مع تكهنات متزايدة في شأن مستقبل روبيو السياسي واحتمال مغادرته الإدارة استعداداً لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028. وتحسنت شعبيته داخل الحزب الجمهوري، وتقدم على فانس في استطلاع أجرته مؤسسة «إيمرسون»، رغم إعلانه سابقاً أنه لا ينوي منافسة نائب الرئيس.

ويضع استبعاد روبيو من عملية إعادة هوانغ الوزير أمام معادلة سياسية دقيقة؛ لأن انتقاد ترمب علناً يمكن أن يهدد موقعه داخل الإدارة، بينما قد ينعكس صمته سلباً على صورته بوصفه أحد أبرز المسؤولين المعنيين بالأمن القومي، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالصين.