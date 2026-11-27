في المؤتمر الصحافي، الذي عقده مساء الخميس في بروكسل، بعد يوم كامل من المناقشات في إطار القمة الأوروبية، شدّد الرئيس الفرنسي على أهمية توصل القادة الأوروبيين إلى إقرار الميزانية الأوروبية للأعوام الثمانية المقبلة قبل نهاية العام الحالي، وتحديداً في القمة المقبلة في 17 ديسمبر (كانون الأول). وحجته في ذلك أنه بعد الولوج إلى عام 2027، وبسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لن يكون بوسعه مواصلة الخوض في ملف الميزانية «من وجهة نظر ديمقراطية»، رغم أنه سيمارس ولايته حتى نهايتها في 13 مايو (أيار) المقبل.

أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا خلال انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل 26 و27 من الشهر الحالي (أ.ب)

في المؤتمر نفسه، وإزاء ما يصدر في فرنسا من أصوات رافضة لاستمرار انخراط فرنسا في تمويل أوكرانيا، حرص إيمانويل ماكرون على التذكير بأن الأوكرانيين «يحاربون بالطبع من أجل صيانة سيادتهم وسلامة أراضيهم»، إلا أنهم في الوقت عينه «يحرسون المواقع المتقدمة للمحافظة على أمن الأوروبيين». وخلاصته أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تعدّ «مسألة وجودية لأمن الأوروبيين». ما يعني أنه في حال توقف المساعدات «أننا نخاطر بأمننا على المديين القريب والمتوسط». ولذا، فإن المساعدة المقدمة لأوكرانيا «تنطلق من إحساسنا بمسؤولياتنا، ولكن للدفاع عن مصلحتنا أيضاً».

تحذيرات ميرتس

ومن جانبه، ربط فريدريتش ميرتس، المستشار الألماني، بين إقرار الميزانية الجديدة من جهة، وإلزامية انخراط دول الاتحاد الـ27 كافة في توفير الدعم لأوكرانيا، في إطار مسعى اقتراض المجموعة الأوروبية 45 مليار يورو إضافية لدعم ميزانية أوكرانيا، التي طالب رئيسها فولوديمير زيلنسكي بمساعدة إجمالية قيمتها 70 مليار يورو للعام المقبل.

وسبق لرئيسة المفوضية أن اقترحت استدانة المبلغ المذكور، ليوفر الاتحاد الأوروبي ثلثي المبلغ، بينما يوفر دول أخرى، مثل بريطانيا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، الثلث المتبقي. والتزم رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، مؤخراً، بالمساهمة بـ10 مليارات جنية إسترليني. وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية استدانت العام الماضي من الأسواق المالية العالمية مبلغ 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا لعامي 2026 و2027، بعد أن نأت الإدارة الأميركية بنفسها، مع عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض بداية عام 2025، عن تقديم أي مساعدة عسكرية أو مالية لكييف.

المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يتحدث للصحافة الخميس في بروكسل بمناسبة القمة الأوروبية (د.ب.أ)

اليوم، يقع العبء الأكبر على الاتحاد الأوروبي في عملية مساندة أوكرانيا، بعد مرور نحو 4 أعوام على الحرب التي أطلقتها روسيا في 22 فبراير (شباط) عام 2022. والصعوبة التي تواجهها أوروبا أن المواطنين الأوروبيين، في العديد من بين الدول الأعضاء في الاتحاد، يستشعرون التعب من حرب لا يبدو أنها اقتربت من نهايتها. وبيّن استطلاع للرأي أجراه في ألمانيا «معهد يوغوف»، ونشرت نتائجه في 21 من الشهر الحالي، أن 49 في المائة من الألمان يؤيدون إما تقليص المساعدات لأوكرانيا، أو وضع حد لها كلية. بالمقابل، فإن 39 في المائة منهم يدعون لاستمرارها بالمستوى الحالي أو زيادتها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر الخميس من تأخر إقرار الميزانية الأوروبية لما بعد نهاية العام (أ.ب)

تبدلات الرأي العام الألماني

ترى مصادر دبلوماسية في باريس أن مواقف المستشار الألماني الأخيرة مردها إلى التغير الظاهر في مزاج الرأي العام الألماني من جهة، ومن جهة ثانية لكون برلين تعدّ المساهم الأكبر أوروبياً وعالمياً في توفير الدعم لكييف.

وسبق لميرتس أن وجّه، مؤخراً، كتاباً رسمياً لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، يطالب فيه أن يساهم كافة أعضاء الاتحاد في المجهود الخاص بدعم أوكرانيا.

ولدى سؤاله عن هذه المسألة، قال الخميس، لدى وصوله إلى مقر اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل: «إن الاتحاد الأوروبي يتشكل من 27 عضواً، وليس من 24 أو 23 عضواً». في إشارة إلى الدول الرافضة لاستدانة الـ45 مليار يورو، والرافضة للمساهمة في إيفائها.

وكان المستشار الألماني يندد ضمناً بمواقف 4 دول أعضاء، هي تشيكيا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر. لذا، سعى ميرتس للربط بين إقرار الميزانية الأوروبية التي تستفيد منها الدول الأربع بشكل كبير بانخراطها في دعم أوكرانيا.

أورسولا فون دير لاين وآندي بيرنهام وأنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل 20 نوفمبر (أ.ب)

وفي ربيع العام الماضي، مارس ميرتس ضغوطاً كبرى على بلجيكا لإقناعها بقبول استخدام الأموال الروسية المودعة في مؤسسة «كليرستريم» المالية، وتزيد على 200 مليار دولار، من أجل دعم أوكرانيا. إلا أن بلجيكا أبدت معارضة شديدة ومخاوف جدية لجهة موثوقية مؤسساتها المالية وانعكاس مصادرة أموال روسيا المودعة لديها على سمعتها العالمية، فضلاً عن إمكانية ملاحقتها أمام المحاكم المختصة. وما قبلت به بروكسل هو استخدام عائدات الأموال الروسية السنوية التي تقارب 4 مليارات يورو وضخّها لكييف. والمبلغان المشار إليهما (90 و45 مليار يورو) هما بمثابة قروض لأوكرانيا، وليست هبات، وسيتعين على أوكرانيا إيفاءها من التعويضات الحربية التي قد تدفعها موسكو لكييف.

عبء الحرب في أوكرانيا

بيد أن هناك قناعة مترسخة، مفادها أن الطرف الروسي لن يدفع قرشاً واحداً في إطار التعويضات لأوكرانيا. ما يعني أن المواطن الأوروبي هو من سيتحمل عبء إيفاء الديون، فيما غالبية البلدان الأوروبية تعاني من أزمات اقتصادية ومالية.

أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا خلال انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل 26 و27 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)

وعلى سبيل المثال، فإن مديونية فرنسا العامة تصل إلى 3600 مليار يورو، وخدمة الدين السنوية ستناهز، مع نهاية العام الحالي، 80 مليار يورو. وسبق لمارين لوبان، المرشحة الرئاسية عن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، أن أكدت لسفير أوكرانيا في باريس أنها ستوقف الدعم لأوكرانيا بعد 6 أشهر من تسلمها رئاسة الجمهورية.

وهاجمت لوبان الرئيس ماكرون، لأنه يحض نظراءه على إنجاز الميزانية سريعاً، وهي تعتبر أنه بذلك يريد أن يمنعها من أن يكون لها رأي فيها، في حال انتخابها رئيسة للجمهورية. ويبين برناجها الانتخابي أنها تريد خفض مساهمة باريس في الميزانية الأوروبية. وتبلغ مساهمة فرنسا في الميزانية المذكورة 28 مليار يورو (18 في المائة من الميزانية العامة) لعام 2026، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا التي تساهم بما نسبته 23.6 في المائة من الميزانية.

236 مليار يورو إجمالي المساعدات الأوروبية

تبين الأرقام الأخيرة الصادرة عن المجلس الأوروبي والمفوضية أن الاتحاد الأوروبي قدّم لأوكرنيا، منذ بدء الحرب، 235.9 مليار يورو هبات وقروضاً. تتوزع على الشكل التالي: مساعدات عسكرية وصلت إلى 77.9 مليار يورو، ومساعدات مدنية (مالية وإنسانية...) وصلت إلى 158 مليار يورو، أي ما يساوي 67 في المائة من القيمة الإجمالية. بيد أن هذه الأرقام غير كافية، إذ لا تتضمن المبالغ التي لم تصرف من القرض الكبير، البالغ 90 مليار يورو، حيث إن ما سلم منه لكييف وصل إلى 23.5 مليار يورو، منها 15.8 مليار للأغراض العسكرية، و7.7 مليار يورو مساعدات مالية وإنسانية. وبالطبع، يتعين إضافة مبلغ 45 مليار يورو، في حال تمت استدانته لصالح كييف.

أما على الصعيد الفردي، فإن الإحصائيات المتوفرة من البرلمان الأوروبي، ومن «معهد كييل» الألماني، تبين أن ألمانيا تحتل المرتبة الأولى، إذ يبلغ إجمالي مساعداتها (المختلطة) عسكرياً ومدنياً 52.22 مليار يورو. وتحتل فرنسا المرتبة الثانية (26.22 مليار يورو)، والثالثة إيطاليا (17.31 مليار يورو)، والرابعة هولندا (15.74 مليار يورو). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل المساعدات الثنائية، وحصة كل دولة من المساعدات الجماعية.

يبقى أن التساؤل الكبير اليوم يتناول ما ستكون عليه حالة أوروبا السياسية في الأشهر والسنوات المقبلة في حال مواصلة الحرب. فمؤشرات التململ أصبحت بيّنة للعيان، والاندفاعة الأوروبية السابقة تتراجع باستمرار. وطالما بقي الرئيس ترمب على موقفه مكتفياً باستعداده بيع كييف الأسلحة التي يستطيع التخلي عنها، مقابل أن يسدد الاتحاد الأوروبي أثمانها، فإن العبء الأوكراني سيبقى، على الأرجح، على كاهل أوروبا.