بوتين يتعهد بتحديث الأسطول مع دخول غواصة مزودة بصواريخ فرط صوتية الخدمة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
نقلت وكالات أنباء روسية، الجمعة، عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن موسكو تعتزم مواصلة تحديث أسطولها البحري، معبراً عن ثقته في تنفيذ جميع الخطط الرامية لبناء قوة بحرية قوية في موعدها وبشكل تام.
وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين شارك في حفل رفع العلم للغواصة النووية «بيرم»، التي أصبحت أول غواصة مزودة بصواريخ «زيركون» فرط الصوتية، وفقاً لوكالة «رويترز».
قادة أوروبا يخوضون مواجهة حادة حول الميزانية وتمويل أوكرانيا... والكرملين ينتقد خطط بروكسل... وترمب و«الناتو» يحثّان روسيا على عدم «توسيع الحرب».
«الشرق الأوسط» (بروكسل - موسكو - واشنطن)
تصدع الموقف الأوروبي في ملف تواصل الدعم لأوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346375-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
كريستين لاغارد مع مجموعة من قادة أوروبا في اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)
في المؤتمر الصحافي، الذي عقده مساء الخميس في بروكسل، بعد يوم كامل من المناقشات في إطار القمة الأوروبية، شدّد الرئيس الفرنسي على أهمية توصل القادة الأوروبيين إلى إقرار الميزانية الأوروبية للأعوام الثمانية المقبلة قبل نهاية العام الحالي، وتحديداً في القمة المقبلة في 17 ديسمبر (كانون الأول). وحجته في ذلك أنه بعد الولوج إلى عام 2027، وبسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لن يكون بوسعه مواصلة الخوض في ملف الميزانية «من وجهة نظر ديمقراطية»، رغم أنه سيمارس ولايته حتى نهايتها في 13 مايو (أيار) المقبل.
في المؤتمر نفسه، وإزاء ما يصدر في فرنسا من أصوات رافضة لاستمرار انخراط فرنسا في تمويل أوكرانيا، حرص إيمانويل ماكرون على التذكير بأن الأوكرانيين «يحاربون بالطبع من أجل صيانة سيادتهم وسلامة أراضيهم»، إلا أنهم في الوقت عينه «يحرسون المواقع المتقدمة للمحافظة على أمن الأوروبيين». وخلاصته أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تعدّ «مسألة وجودية لأمن الأوروبيين». ما يعني أنه في حال توقف المساعدات «أننا نخاطر بأمننا على المديين القريب والمتوسط». ولذا، فإن المساعدة المقدمة لأوكرانيا «تنطلق من إحساسنا بمسؤولياتنا، ولكن للدفاع عن مصلحتنا أيضاً».
تحذيرات ميرتس
ومن جانبه، ربط فريدريتش ميرتس، المستشار الألماني، بين إقرار الميزانية الجديدة من جهة، وإلزامية انخراط دول الاتحاد الـ27 كافة في توفير الدعم لأوكرانيا، في إطار مسعى اقتراض المجموعة الأوروبية 45 مليار يورو إضافية لدعم ميزانية أوكرانيا، التي طالب رئيسها فولوديمير زيلنسكي بمساعدة إجمالية قيمتها 70 مليار يورو للعام المقبل.
وسبق لرئيسة المفوضية أن اقترحت استدانة المبلغ المذكور، ليوفر الاتحاد الأوروبي ثلثي المبلغ، بينما يوفر دول أخرى، مثل بريطانيا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، الثلث المتبقي. والتزم رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، مؤخراً، بالمساهمة بـ10 مليارات جنية إسترليني. وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية استدانت العام الماضي من الأسواق المالية العالمية مبلغ 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا لعامي 2026 و2027، بعد أن نأت الإدارة الأميركية بنفسها، مع عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض بداية عام 2025، عن تقديم أي مساعدة عسكرية أو مالية لكييف.
اليوم، يقع العبء الأكبر على الاتحاد الأوروبي في عملية مساندة أوكرانيا، بعد مرور نحو 4 أعوام على الحرب التي أطلقتها روسيا في 22 فبراير (شباط) عام 2022. والصعوبة التي تواجهها أوروبا أن المواطنين الأوروبيين، في العديد من بين الدول الأعضاء في الاتحاد، يستشعرون التعب من حرب لا يبدو أنها اقتربت من نهايتها. وبيّن استطلاع للرأي أجراه في ألمانيا «معهد يوغوف»، ونشرت نتائجه في 21 من الشهر الحالي، أن 49 في المائة من الألمان يؤيدون إما تقليص المساعدات لأوكرانيا، أو وضع حد لها كلية. بالمقابل، فإن 39 في المائة منهم يدعون لاستمرارها بالمستوى الحالي أو زيادتها.
تبدلات الرأي العام الألماني
ترى مصادر دبلوماسية في باريس أن مواقف المستشار الألماني الأخيرة مردها إلى التغير الظاهر في مزاج الرأي العام الألماني من جهة، ومن جهة ثانية لكون برلين تعدّ المساهم الأكبر أوروبياً وعالمياً في توفير الدعم لكييف.
وسبق لميرتس أن وجّه، مؤخراً، كتاباً رسمياً لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، يطالب فيه أن يساهم كافة أعضاء الاتحاد في المجهود الخاص بدعم أوكرانيا.
ولدى سؤاله عن هذه المسألة، قال الخميس، لدى وصوله إلى مقر اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل: «إن الاتحاد الأوروبي يتشكل من 27 عضواً، وليس من 24 أو 23 عضواً». في إشارة إلى الدول الرافضة لاستدانة الـ45 مليار يورو، والرافضة للمساهمة في إيفائها.
وكان المستشار الألماني يندد ضمناً بمواقف 4 دول أعضاء، هي تشيكيا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر. لذا، سعى ميرتس للربط بين إقرار الميزانية الأوروبية التي تستفيد منها الدول الأربع بشكل كبير بانخراطها في دعم أوكرانيا.
وفي ربيع العام الماضي، مارس ميرتس ضغوطاً كبرى على بلجيكا لإقناعها بقبول استخدام الأموال الروسية المودعة في مؤسسة «كليرستريم» المالية، وتزيد على 200 مليار دولار، من أجل دعم أوكرانيا. إلا أن بلجيكا أبدت معارضة شديدة ومخاوف جدية لجهة موثوقية مؤسساتها المالية وانعكاس مصادرة أموال روسيا المودعة لديها على سمعتها العالمية، فضلاً عن إمكانية ملاحقتها أمام المحاكم المختصة. وما قبلت به بروكسل هو استخدام عائدات الأموال الروسية السنوية التي تقارب 4 مليارات يورو وضخّها لكييف. والمبلغان المشار إليهما (90 و45 مليار يورو) هما بمثابة قروض لأوكرانيا، وليست هبات، وسيتعين على أوكرانيا إيفاءها من التعويضات الحربية التي قد تدفعها موسكو لكييف.
عبء الحرب في أوكرانيا
بيد أن هناك قناعة مترسخة، مفادها أن الطرف الروسي لن يدفع قرشاً واحداً في إطار التعويضات لأوكرانيا. ما يعني أن المواطن الأوروبي هو من سيتحمل عبء إيفاء الديون، فيما غالبية البلدان الأوروبية تعاني من أزمات اقتصادية ومالية.
وعلى سبيل المثال، فإن مديونية فرنسا العامة تصل إلى 3600 مليار يورو، وخدمة الدين السنوية ستناهز، مع نهاية العام الحالي، 80 مليار يورو. وسبق لمارين لوبان، المرشحة الرئاسية عن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، أن أكدت لسفير أوكرانيا في باريس أنها ستوقف الدعم لأوكرانيا بعد 6 أشهر من تسلمها رئاسة الجمهورية.
وهاجمت لوبان الرئيس ماكرون، لأنه يحض نظراءه على إنجاز الميزانية سريعاً، وهي تعتبر أنه بذلك يريد أن يمنعها من أن يكون لها رأي فيها، في حال انتخابها رئيسة للجمهورية. ويبين برناجها الانتخابي أنها تريد خفض مساهمة باريس في الميزانية الأوروبية. وتبلغ مساهمة فرنسا في الميزانية المذكورة 28 مليار يورو (18 في المائة من الميزانية العامة) لعام 2026، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا التي تساهم بما نسبته 23.6 في المائة من الميزانية.
236 مليار يورو إجمالي المساعدات الأوروبية
تبين الأرقام الأخيرة الصادرة عن المجلس الأوروبي والمفوضية أن الاتحاد الأوروبي قدّم لأوكرنيا، منذ بدء الحرب، 235.9 مليار يورو هبات وقروضاً. تتوزع على الشكل التالي: مساعدات عسكرية وصلت إلى 77.9 مليار يورو، ومساعدات مدنية (مالية وإنسانية...) وصلت إلى 158 مليار يورو، أي ما يساوي 67 في المائة من القيمة الإجمالية. بيد أن هذه الأرقام غير كافية، إذ لا تتضمن المبالغ التي لم تصرف من القرض الكبير، البالغ 90 مليار يورو، حيث إن ما سلم منه لكييف وصل إلى 23.5 مليار يورو، منها 15.8 مليار للأغراض العسكرية، و7.7 مليار يورو مساعدات مالية وإنسانية. وبالطبع، يتعين إضافة مبلغ 45 مليار يورو، في حال تمت استدانته لصالح كييف.
أما على الصعيد الفردي، فإن الإحصائيات المتوفرة من البرلمان الأوروبي، ومن «معهد كييل» الألماني، تبين أن ألمانيا تحتل المرتبة الأولى، إذ يبلغ إجمالي مساعداتها (المختلطة) عسكرياً ومدنياً 52.22 مليار يورو. وتحتل فرنسا المرتبة الثانية (26.22 مليار يورو)، والثالثة إيطاليا (17.31 مليار يورو)، والرابعة هولندا (15.74 مليار يورو). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل المساعدات الثنائية، وحصة كل دولة من المساعدات الجماعية.
يبقى أن التساؤل الكبير اليوم يتناول ما ستكون عليه حالة أوروبا السياسية في الأشهر والسنوات المقبلة في حال مواصلة الحرب. فمؤشرات التململ أصبحت بيّنة للعيان، والاندفاعة الأوروبية السابقة تتراجع باستمرار. وطالما بقي الرئيس ترمب على موقفه مكتفياً باستعداده بيع كييف الأسلحة التي يستطيع التخلي عنها، مقابل أن يسدد الاتحاد الأوروبي أثمانها، فإن العبء الأوكراني سيبقى، على الأرجح، على كاهل أوروبا.
بوتين يتعهد بتحديث الأسطول مع دخول غواصة مزودة بصواريخ فرط صوتية الخدمة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
نقلت وكالات أنباء روسية، الجمعة، عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن موسكو تعتزم مواصلة تحديث أسطولها البحري، معبراً عن ثقته في تنفيذ جميع الخطط الرامية لبناء قوة بحرية قوية في موعدها وبشكل تام.
وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين شارك في حفل رفع العلم للغواصة النووية «بيرم»، التي أصبحت أول غواصة مزودة بصواريخ «زيركون» فرط الصوتية، وفقاً لوكالة «رويترز».
تعرف على خريطة نيات التصويت في انتخابات إسبانيا المبكرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346326-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
تعرف على خريطة نيات التصويت في انتخابات إسبانيا المبكرة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)
قبيل أيام قليلة من توجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم الأحد 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أظهر أحدث استطلاع للرأي صادر عن المؤسسة الرسمية الإسبانية، مركز الأبحاث الاجتماعية (CIS)، بتاريخ 23 نوفمبر 2026، تصدُّر «الحزب الاشتراكي العمالي» (PSOE) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز نيات التصويت، بفارق يقترب من عشر نقاط مئوية عن أقرب منافسيه.
خريطة الأرقام ونيات التصويت
وفقاً لبيانات «بارومتر نوفمبر 2026» (الدراسة رقم 3587) التي نشرها مركز الأبحاث الاجتماعية الإسباني، واستندت إلى 8034 مقابلة أجريت بين 10 و17 من الشهر ذاته، يحل «الحزب الاشتراكي العمالي» (PSOE) في المرتبة الأولى بنسبة 34.4 في المائة من نوايا التصويت، متقدماً بفارق 9.7 نقاط عن منافسه التقليدي «الحزب الشعبي» (PP) بقيادة ألبرتو نونييز فييخو الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 24.7 في المائة. وفي المركز الثالث يحل حزب «فوكس» (Vox) اليميني المتطرف بزعامة سانتياغو أباسكال بنسبة 15.6 في المائة، مسجلاً تراجعاً مقارنة باستطلاعات المركز السابقة، يليه تحالف «الجبهة العريضة» (Frente Amplio) رابعاً بنسبة 5.7 في المائة.
أما على مستوى القوى الإقليمية والأحزاب الصغرى، فيحصل تحالف «اليسار الجمهوري لكتالونيا» (ERC) على 2.7 في المائة، بينما ينال كل من «كومبروميس» (Compromís) وتجمع «انتهت الحفلة» (SALF) و«بيلدو» (EH Bildu) نسبة 1.8 في المائة لكل منهم، وتذهب 1.1 في المائة إلى «الكتلة القومية الغاليسية» (BNG)، و1 في المائة لحزب «معاً من أجل كتالونيا» (Junts)، في حين يتراجع حزب «بوديموس» (Podemos) إلى 0.8 في المائة.
وعلى صعيد تفضيل رئاسة الحكومة، أشارت بيانات مركز الأبحاث الاجتماعية إلى أن 42.4 في المائة من المستطلعة آراؤهم يفضلون بقاء بيدرو سانشيز في قصر «مونكلوا»، مقابل 23.2 في المائة لزعيم المعارضة المحافظة ألبرتو نونييز فييخو، و13.2 في المائة لزعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال، و5 في المائة للقيادية اليسارية آدا كولاو.
كيف ولماذا دعت إسبانيا إلى انتخابات مبكرة؟
جاء قرار حل البرلمان الإسباني (الكورتيس) والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل نحو تسعة أشهر من موعدها الدستوري المقرر في عام 2027، في أعقاب أزمة تشريعية واحتجاجات اجتماعية متصاعدة.
ففي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2026، أسقط مجلس النواب مرسومين حكوميين طارئين طرحهما سانشيز لمعالجة أزمة السكن الخانقة في البلاد، بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين في شوارع مدريد للمطالبة بحقوق السكن وكبح جماح الإيجارات. وأمام تعذُّر تمرير التشريعات الرئيسية لحكومة الأقلية، أعلن سانشيز في 5 أكتوبر 2026 حل البرلمان وتحديد 29 نوفمبر موعداً للاقتراع.
وبحسب استطلاع مركز الأبحاث الاجتماعية، لا تزال أزمة السكن تتصدر قائمة المشكلات التي تؤرق الإسبان بنسبة 59.5 في المائة، تليها المشكلات الاقتصادية العامة بنسبة 24.7 في المائة، وجودة التوظيف بنسبة 23.9 في المائة، ثم ملف الهجرة بنسبة 23.1 في المائة.
أما على صعيد الدوافع المباشرة للتصويت، فقد أظهر استطلاع سابق للمركز ذاته نُشر في 12 نوفمبر 2026 (الدراسة رقم 3584) أن 55.8 في المائة يختارون الحزب الذي يمثل أفكارهم بشكل أفضل، بينما يركز 37.4 في المائة على الكفاءة في إدارة البلاد، و25.3 في المائة على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الشخصي، في حين يصوّت 21.8 في المائة بدافع منع وصول أحزاب اليمين إلى السلطة.
انقسام ديموغرافي واجتماعي
تكشف القراءة المعمَّقة لبيانات الاستطلاعات الكبرى لـمركز الأبحاث الاجتماعية الإسباني عن انقسام واضح في السلوك الانتخابي تبعاً للفئات العمرية والشرائح المهنية والطبقية.
فعلى مستوى الفئات العمرية، يعتمد الحزب الاشتراكي في صدارته بشكل أساسي على الناخبين فوق سن الـ45 عاماً، وتصل قوته الضاربة إلى ذروتها بين كبار السن فوق 75 عاماً حيث يحصد تأييد 46 في المائة منهم وفق الاستطلاع الموسَّع المنشور في 14 نوفمبر 2026، وهي الفئة الأكثر وفاءً لأحزابها؛ إذ يؤكد 40.1 في المائة من أفرادها أنهم يصوتون دائماً للحزب نفسه.
في المقابل، يتصدر حزب «فوكس» اليميني المتطرف نيات التصويت بين الشباب من 18 إلى 24 عاماً بنسبة 23 في المائة، بينما تُعد الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً الأكثر تقلباً وتأثراً بظروفها المعيشية الآنية.
أما على صعيد المهن والشرائح الاجتماعية، وبحسب المعطيات الديموغرافية المنشورة في 23 نوفمبر 2026، فيتفوق الاشتراكيون بين المتقاعدين وأصحاب المعاشات وكذا بين العاطلين عن العمل، ويهيمنون على معظم الطبقات الاجتماعية باستثناء الطبقة العليا.
وعلى الضفة المقابلة، يتصدر الحزب الشعبي صفوف الطبقة العليا بنسبة 28في المائة، كما يحظى بتأييد واسع بين المديرين وكبار المسؤولين بواقع 43 في المائة مقابل 23 في المائة لفوكس وأقل من 20 في المائة للاشتراكي، فضلاً عن تقدمه بين المهنيين والعلماء والمثقفين.
وفي قطاع الأمن والدفاع، يمنح العسكريون وعناصر الشرطة أصواتهم بأغلبية واضحة لحزب «فوكس»، بنسبة 46 في المائة، يليه الحزب الشعبي بـ34 في المائة مقابل 6 في المائة فقط للاشتراكيين، بينما تتقارب النسب بين القوى الثلاث في قطاعات الخدمات والتجارة والطلاب.
الأوفر حظاً... بين أرقام المركز الرسمي واستطلاعات القطاع الخاص
رغم أن أرقام مركز الأبحاث الاجتماعية تمنح سانشيز وحزبه الأفضلية الواضحة في نسبة الأصوات الشعبية، وتشير تقديراته للمقاعد في الاستطلاع الموسَّع المنشور في 12 نوفمبر 2026 إلى حصول الاشتراكيين على ما بين 134 و143 مقعداً مقابل 98 إلى 106 مقاعد للحزب الشعبي و57 إلى 65 مقعداً لفوكس؛ ما يُبعد ثنائي اليمين عن الأغلبية المطلقة البالغة 176 مقعداً في مجلس النواب المكوَّن من 350 عضواً، فإن المشهد لا يزال محفوفاً بالتباينات.
إذ تضع غالبية استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات خاصة ونُشرت في 23 نوفمبر 2026 الحزب الشعبي في الصدارة؛ فاستطلاع مؤسسة «سيغما دوس» (Sigma Dos) يمنح الحزب الشعبي 31.7 في المائة (124 إلى 130 مقعداً) مقابل 28.3في المائة للاشتراكي (113 إلى 119 مقعداً)، كما يمنح استطلاع «سوسيوميتريكا» (SocioMétrica) الحزب الشعبي 134 مقعداً بفارق 3 نقاط عن الاشتراكي الذي ينال 114 مقعداً، فيما يشير استطلاع «40dB» إلى تقارب شديد بواقع 31.8 في المائة للشعبي مقابل 30.9في المائة للاشتراكي مع احتفاظ كتلة اليمين المكوَّنة من الحزب الشعبي وفوكس بأغلبية برلمانية مريحة.
وفي ظل إعلان 81.9 في المائة من المستطلعين عزمهم التوجه إلى صناديق الاقتراع «بكل تأكيد»، وبقاء شريحة حاسمة من المترددين لم تحسم قرارها بعد، حيث يقرر 12.7 في المائة وجهتهم في الأسبوع الأخير، و4.3 في المائة في يوم الصمت الانتخابي، و4.9 في المائة يوم الاقتراع نفسه وفق بيانات مركز الأبحاث الاجتماعية تبقى الساعات الأخيرة قبل الأحد القادم حاسمة في رسم ملامح الخريطة البرلمانية الإسبانية المقبلة.