شهدت الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين حصيلة تهديفية بلغت 21 هدفاً، تضمنت ركلتَي جزاء، في أسبوع شهد حالة طرد وحيدة طالت مدافع الشباب مامادو باري.

ودخل نادي النصر تاريخ المسابقة من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول فريق يسجل في 100 مباراة متتالية بتاريخ دوري المحترفين إثر هدف سامو كوستا في شباك الحزم، في سلسلة ذهبية انطلقت منذ مواجهة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معززاً هيمنته خارج الديار بتحقيق انتصاره السادس توالياً على ملاعب أندية القصيم، ومعادلاً أطول سلسلة انتصارات له في المنطقة ذاتها بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 وسبتمبر (أيلول) 2013.

وفي الهلال، واصل الإنجليزي أولي واتكينز انفجاره التهديفي خارج القواعد بتسجيله ثنائية أمام الاتفاق رفعت مساهماته إلى 7 أهداف في آخر 3 مباريات خاضها «الزعيم» خارج ملعبه بالدوري، في ليلة كرّس فيها الهلال عقدته التاريخية للاتفاق بإطالة سلسلة عدم فوز «فارس الدهناء» أمامه إلى 17 مواجهة متتالية (15 خسارة وتعادلان) كأطول سلسلة سلبية للاتفاق ضد منافس واحد بالمسابقة.

ومن جانبه، واصل الإنجليزي إيفان توني تحطيم الأرقام القياسية بتسجيله للمباراة السابعة توالياً وتوقيعه على ثنائيته الرابعة هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في 11 مباراة، متجاوزاً رقم ويسلي (14 هدفاً) في موسم 2012-2013 ليحقق أفضل انطلاقة تهديفية في تاريخ دوري المحترفين.

وعلى صعيد آخر، حافظ الاتحاد على حصنه المنيع بتحقيق انتصاره الخامس توالياً على أرضه بالمسابقة، معادلاً سلسلته في الموسم الماضي، في لقاء شهد مواصلة المغربي يوسف النصيري تخصصه في شباك نيوم بوصوله للهدف الثالث في مرماهم، كأكثر فريق هز شباكه في المسابقة.

كما عادل خوليان دومينغيز رقم روميرو إنريكي كأعلى حصيلة أهداف للاعب في صفوف الخلود بعد 12 جولة من الموسم بوصوله للهدف السابع، محافظاً بذلك لفريقه على سجل خالٍ من الهزائم في 3 مواجهات على أرضه أمام الخليج (فوزان وتعادل) كأطول سلسلة عدم خسارة للخلود بملعبه ضد منافس واحد.

وفي مواجهة الدرعية والفيصلي، حسم التعادل الإيجابي (2-2) أول لقاء بينهما بدوري المحترفين، امتداداً لتعادلهما ذهاباً وإياباً في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

من جانبه، واصل المغربي مراد باتنا (54 هدفاً) زحفه نحو عرش الهدافين التاريخيين للفتح في دوري المحترفين، مقلّصاً الفارق إلى هدفين فقط خلف المتصدر دوريس سالومو (56 هدفاً) بعد هزه شباك الرياض.

وجماهيرياً، تصدرت مواجهة الاتفاق والهلال المشهد بحضور 10.475 مشجعاً، تلتها مواجهة الاتحاد ونيوم بـ8.537 متفرجاً، ثم لقاء الفتح والرياض بـ8.166 مشجعاً، في حين شهدت مواجهة القادسية والفيحاء حضور 7.635 مشجعاً، وحضر لقاء الحزم والنصر 7.411 مشجعاً.