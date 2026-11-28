دمَّرت قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، السبت، مصادر حيوية تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية في تنفيذ هجماتها المتعمدة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باليمن والسعودية وتهديد حرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، أن القوات المشتركة نفَّذت عملية رد عسكري دمّرت أهدافاً تدعم المجهود العسكري والعمليات الإرهابية للحوثيين، وتتمثل في مصادر تستخدمها الميليشيا في تنفيذ عملياتها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد اللواء المالكي أن القوات المشتركة لن تتردد في تنفيذ الرد الفوري على كل اعتداء حوثي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، منوهاً بأن عمليات التحالف تأتي وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف توعَّد، في وقت سابق، بالرد على محاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ولفت المتحدث باسم التحالف، إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مركز الشقيّق شمال منطقة جازان (جنوب السعودية)، وسقوط شظايا الاعتراض دون إصابات بين المدنيين.

كما أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت 3 صواريخ باليستية من الميليشيا الحوثية نحو المنطقة الجنوبية، وصاروخ طوَّاف «كروز» باتجاه منطقة الرياض.