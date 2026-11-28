قال سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، وتتبادل معها «رسائل» عبر قطر وباكستان، لكنها سترد بـ«صرامة» على أي عدوان.

وأضاف، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أن «أفكاراً يجري تبادلها ومناقشتها» مع الوسطاء ومع وزراء خارجيتهم.

ورداً على سؤال عن المدى الذي قد تذهب إليه إيران إذا تفاقم النزاع، قال: «نحن مستعدون للتفاوض، لكن إذا وقع عدوان فسيكون ردنا صارماً».

ومن جهته، قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ إن بلاده ستواصل دورها في تسوية النزاعات «من خلال السلام والحوار»، بحسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، السبت.

وأضاف أن باكستان كانت «الوسيط المفضل» بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قيادتها انخرطت «على أعلى مستوى» مع قيادتي البلدين ومع شركاء آخرين.

وأوضح أن هذه الجهود هدفت إلى صياغة «مذكرة تفاهم إسلام آباد»، التي «تواصل تشكيل أساس لأي اتفاق مستقبلي» في النزاع.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي، الخميس، إن الوسطاء القطريين والباكستانيين «ما زالوا يعملون، ويطرحون أفكاراً ومقترحات»، وإن ما يمكن أن «يفتح طريقاً» منها «قيد الدراسة».

وبحث عراقجي، الخميس، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، آخر التطورات الإقليمية، بحسب الخارجية الإيرانية.

وحذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، الجمعة، من أن «قطر يجب ألا تتجاوز دور الوسيط».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه يمنح طهران «كل فرصة لإبرام اتفاق»، لكنه شكك في قبولها: «شخصياً، لا أعتقد ذلك».