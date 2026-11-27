يُمنّي المدرب الأرجنتيني القياسي لنادي أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني النفس بمواصلة مطاردة الغريمين برشلونة وريال مدريد، عندما يحل ضيفاً على «إلتشي» (السبت) في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لم يفز أي مدرب في تاريخ كرة القدم الإسبانية بمباريات في «الليغا» أكثر من سيميوني الذي حقق فوزه الـ345 في الدوري على رأس الإدارة الفنية للقطب الثاني للعاصمة نهاية الأسبوع الماضي، عندما تغلب على جاره ومضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، حيث بقي أتلتيكو ثالثاً خلف الناديين الكاتالوني المتصدر والملكي الثاني.

ويأمل سيميوني خلال زيارة «إلتشي» مواصلة تعزيز رقمه وتتويج موسمه بلقب ثالث في الدوري بعد لقبَي عامَي 2014 و2021. ويتخلف أتلتيكو بخمس نقاط عن برشلونة قبل مواجهته في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، في مباراة مبكرة من المرحلة الثالثة والعشرين بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسبانية في يناير (كانون الثاني). ويحل برشلونة ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا (الأحد)، في حين يستضيف ريال مدريد الثاني بفارق نقطتين أمام أتلتيكو، ديبورتيفو ألافيس (السبت).

وتجاوز سيميوني الراحل لويس أراغونيس، صاحب 344 فوزاً في الدوري، فانفرد بصدارة القائمة التاريخية. وقال سيميوني، متحدثاً عن عائلته وأعضاء أجهزته الفنية الحالية والسابقة ولاعبيه: «أود أن أتشارك هذا الرقم مع جميع الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الانتصارات الـ345».

وأضاف: «لا أتحمس عادة لأشياء كثيرة، لكن الوصول إلى هذه المرحلة تطلب عملاً لا يصدق». ويعد انتزاع لقبين في الدوري من أنياب العملاقين ريال مدريد وبرشلونة إنجازاً باهراً، وأظهر أتلتيكو هذا الموسم أن لديه الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك مجدداً.

وقبل هزيمته أمام ضيفه برشلونة (1-2) قبل فترة التوقف الدولي، حقق أتلتيكو سبعة انتصارات متتالية في الدوري، بينها فوز في الديربي على جاره ريال مدريد. وجاءت بدايته القوية هذا الموسم رغم أن نجمه الأبرز الأرجنتيني خوليان ألفاريز لم يقدم أفضل مستوياته، وهو ما يشير إلى أن الفريق لا يزال قادراً على بلوغ مستوى أعلى. وكان ألفاريز يرغب في الرحيل في الصيف وحاول فرض انتقاله إلى برشلونة، لكن أتلتيكو تمسك ببقائه بشدة. وبدأ ألفاريز الموسم بمستوى متدنٍّ، وهو يعاني على مستوى اللياقة البدنية، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف في جميع المسابقات حتى الآن. لكن الفائز بكأس العالم 2022 بدأ يظهر بعضاً من جودته في المباريات الأخيرة، وهدأت التوترات بينه وبين الجماهير.

عودة ألفاريز إلى مستواه مفتاح أتلتيكو لحصد اللقب (رويترز)

«الطموح والتعطش نفسهما»

وصنع ألفاريز هدفَي أتلتيكو الأولين أمام خيتافي في فوزه نهاية الأسبوع الماضي، وسجل من ركلة حرة مباشرة أمام فيكينغ النرويجي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء. وقال سيميوني الأربعاء: «إنه لاعب لا يصدق فعلاً، رائع. أحبه إنساناً، وسأدعمه كلاعب لكرة القدم، وأفهمه لاعباً». وأضاف: «رغم أنه لم يسجل في المباريات السابقة، لا توجد هجمة دون أن تمر عبره، وهو يقدم دائماً أشياء مهمة. للوصول إلى حيث نريد، نحتاج إلى أفضل خوليان ألفاريز».

وتُوج سيميوني بلقبَيه في «الليغا» بفضل أهداف مهاجمين من أميركا الجنوبية، مع البرازيلي الأصل الدولي الإسباني دييغو كوستا الذي كان مفتاح اللقب في 2014، والأوروغوياني لويس سواريز الذي كان حاسماً في 2021. وستساعد عودة ألفاريز إلى مستواه في سعي أتلتيكو إلى لقب ثالث في عهد سيميوني. وقال قائد أتلتيكو مدريد كوكي إن سيميوني لم يتغير منذ وصوله إلى النادي عام 2011، رغم أن أسلوبه الكروي أصبح أكثر تطوراً وهجومياً في السنوات الأخيرة. وقال لاعب الوسط المخضرم: «أعتقد أن شيئاً لم يتغير تقريباً؛ لأنه لا يزال يملك الدافع نفسه، والطموح نفسه، والتعطش نفسه، وأعتقد أن ذلك لن يتغير أبداً». وأضاف: «من الواضح أنه أكبر سناً قليلاً، لكن كل شيء آخر يبقى كما هو... لا يزال متطلباً جداً في التدريب، ولا يتركنا نسترخي لثانية، وهذا ما يصنع الفارق ويتيح لنا المنافسة ضد الأفضل».