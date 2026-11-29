تُعد كوريا الشمالية واحدة من أكثر دول العالم فقراً وانعزالاً، إذ يعيش معظم سكانها في ظل قيود صارمة تحد من وصولهم إلى العالم الخارجي، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الإنترنت. وحتى النخبة القليلة التي تمتلك هواتف محمولة أو حواسيب، تخضع لاستخدام شبكات داخلية محدودة ومراقبة، بل تفرض السلطات عقوبات مشدَّدة على مشاهدة وتداول الأعمال التلفزيونية والسينمائية الأجنبية.

فكيف إذن تحولت كوريا الشمالية إلى أقوى قوة في مجال القرصنة الإلكترونية على مستوى العالم؟

في واحدة من أكثر المفارقات إثارة في العالم الرقمي، نجحت كوريا الشمالية، رغم فقرها وعزلتها الشديدة في بناء قوة إلكترونية متخصصة في الاختراقات والهجمات السيبرانية، بعدما تمكنت من تنفيذ عمليات سرقة إلكترونية بمليارات الدولارات، استُخدمت عائداتها، حسب تقديرات دولية، في تمويل برامج النظام العسكرية والنووية والالتفاف على العقوبات الدولية.

وكشفت شبكة «سي إن إن» في تقرير لها، عن أن أحدث هذه العمليات تمثلت في سرقة نحو 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من منصة «باينانس»، كبرى منصات تداول العملات الرقمية في العالم، وفقاً لمسؤولين أميركيين، لترتفع حصيلة الأموال التي يُعتقد أن بيونغ يانغ استولت عليها منذ بدء عملياتها إلى نحو 13 مليار دولار، فيما نفت كوريا الشمالية تورطها في الهجوم.

من مدارس الموهوبين إلى الوحدات العسكرية

وتعود جذور بناء القوة الإلكترونية الكورية الشمالية إلى ثمانينات القرن الماضي، عندما أنشأ الزعيم الراحل كيم إيل سونغ، مدرسة متخصصة في العاصمة بيونغ يانغ لاستقطاب الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واللغات الأجنبية.

ووفقاً لدراسة نشرها جين شين، مدير معهد الاستراتيجية الوطنية بجامعة تشونغنام في كوريا الجنوبية عام 2019، كان الطلاب يخضعون لاختبارات انتقائية دقيقة، ويحصلون على فرص محدودة ومراقبة لاستخدام الحواسيب، قبل اختيار أفضل 100 طالب سنوياً في علوم الحاسوب لإلحاقهم بالجامعات العسكرية.

وكان المتفوقون يحصلون لاحقاً على تدريبات متقدمة في الصين وروسيا، وأحياناً في دول غربية، من بينها بريطانيا، لاكتساب خبرات في البرمجة والأنظمة المالية والتكنولوجية.

وشبّه نيك كارلسن، المحقق البارز في شركة «تي آر إم لابس» المتخصصة في تتبع العملات المشفرة، هذه المنظومة ببرامج ألمانيا الشرقية السابقة التي كانت تستقطب الأطفال الموهوبين رياضياً وتدربهم منذ الصغر لإعداد أبطال أولمبيين، قائلاً: «كوريا الشمالية فعلت الشيء نفسه مع الأطفال الصغار الذين يمتلكون قدرات رياضية وذهنية في الرياضيات، إذ تحددهم في سن مبكرة وتعمل على تنمية قدراتهم».

وبعد انتهاء التدريب، يُلحق أبرز المتفوقين بالوحدة العسكرية المعروفة باسم «الوحدة 121»، المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الإلكترونية بتوجيهات من النظام، واستهداف البنوك الأجنبية والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.

ولم تكن هذه الوظيفة مجرد مسار مهني مميز، بل كانت أيضاً وسيلة للارتقاء الاجتماعي، إذ يحصل المجندون المتفوقون على امتيازات تشمل الانتقال مع أسرهم إلى العاصمة والسكن في أحياء راقية، مقارنةً بالظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها معظم سكان البلاد.

من استهداف هوليوود إلى سرقة مليارات الدولارات

ومع وصول كيم جونغ أون إلى السلطة عام 2011، كانت البنية الأساسية للجيش الإلكتروني قد أصبحت جاهزة، ليواصل الزعيم الكوري الشمالي الاستثمار في قدرات الهجمات الرقمية، بوصفها أداة استراتيجية إلى جانب الأسلحة النووية والصواريخ.

ونقلت إحاطة استخباراتية كورية جنوبية عام 2013 عنه قوله: «الحرب الإلكترونية سيف شامل يضمن للقوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية قدرة هجومية لا تعرف الرحمة، إلى جانب الأسلحة النووية والصواريخ».

وبحلول عام 2019، تحوَّل الجيش السيبراني التابع لكيم إلى قوة يُحسب لها ألف حساب، إذ تراوح عدد أفراده -وفقاً لتقديرات متفاوتة- ما بين 1800 و7 آلاف مخترق.

وظهرت قدرات هذه المنظومة بوضوح عام 2014، عندما استهدفت مجموعة «لازاروس» الإلكترونية شركة «سوني بيكتشرز» الأميركية، ودمرت أنظمة داخلية، وسرقت بيانات شخصية وتجارية حساسة، وسربت رسائل إلكترونية وأفلاماً لم تكن قد عُرضت بعد.

وجاء الهجوم على خلفية استعداد الشركة لطرح فيلم «المقابلة»، الذي تناول سيناريو اغتيال كيم جونغ أون.

وفي عام 2016، انتقلت الهجمات إلى استهداف المؤسسات المالية، بعدما نفَّذ المخترقون عملية ضد البنك المركزي في بنغلاديش، استهدفوا خلالها تحويل نحو مليار دولار إلى حسابات مصرفية في دول آسيوية، عبر أوامر تحويل مزيفة.

لكن خطأً تقنياً أدى إلى إطلاق إنذار أوقف معظم التحويلات، ولم يتمكن المهاجمون من الاستيلاء إلا على 81 مليون دولار.

العملات المشفرة... «نعمة كبرى» لكوريا الشمالية

مع ازدياد شعبية العملات المشفرة، وجدت كوريا الشمالية في هذا القطاع فرصة جديدة للحصول على الأموال بعيداً عن الرقابة المالية التقليدية.

وقال كارلسن إن ظهور العملات المشفرة كان بمنزلة «نعمة كبرى» لكوريا الشمالية، لأنه وفَّر لها مصدراً مالياً جديداً في الوقت الذي كانت فيه بحاجة ماسة إلى الإيرادات.

وأضاف أن عمليات الاختراق لا تقتصر على الهجمات الكبرى، بل تشمل عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، من المحاولات سنوياً، يستهدف بعضها مبالغ صغيرة من الأفراد والعاملين في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح أن العامل المشترك بين معظم هذه الهجمات هو استغلال الأخطاء البشرية.

وتعتمد هذه العمليات على أساليب الخداع الإلكتروني، مثل رسائل التصيد الاحتيالي وانتحال الشخصيات والمكالمات المزيفة باستخدام تقنيات التزييف العميق، بهدف دفع موظفين داخل المؤسسات المستهدفة إلى كشف بيانات حساسة أو تحميل ملفات ضارة.

تمويل الأسلحة النووية

وتتجاوز خطورة هذه الهجمات الخسائر المالية التي تتكبدها شركات العملات المشفرة، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن عائدات الأنشطة الإلكترونية أصبحت مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية بالنسبة للنظام الكوري الشمالي.

وذكر تقرير صادر عام 2024 عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن العمليات الإلكترونية لكوريا الشمالية تمثل نحو نصف إيراداتها من العملات الأجنبية.

كما أشار التقرير إلى أن إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أفادت بأن 40 في المائة من تمويل أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية تأتي من مصادر إلكترونية غير مشروعة.

ودعا تقرير الأمم المتحدة الدول والشركات والأفراد إلى تعزيز إجراءات الحماية الإلكترونية، وحث منصات العملات المشفرة على تطوير آليات أكثر كفاءة لمراقبة المعاملات المشبوهة واكتشافها.