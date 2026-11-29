قالت الحكومة الصينية، اليوم (الأحد)، إن «إعادة التوحيد» لا يمكن وقفها، وذلك رداً على الانتخابات المحلية التي جرت في تايوان، والتي ضاعف فيها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم عدد المدن والأقاليم التي يسيطر عليها، رغم خسارته انتخابات رئاسة بلدية تايبيه.

وتَعدّ الصين تايوان، التي تُحكَم ديمقراطياً، جزءاً من أراضيها، ولم تتخلَّ عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. وترفض حكومة تايوان المطالبات الإقليمية التي تطرحها بكين.

وقال المكتب الصيني لشؤون تايوان في بيان، إنه «أُحيط علماً» بنتائج الانتخابات، مضيفاً أن «الرأي العام السائد» في تايوان يريد السلام والتنمية والتبادل والتعاون.

وأضاف: «مهما تغيَّر الوضع السياسي الداخلي في الجزيرة، فإنه لا يمكن أن يغيِّر اتجاه ومسار التطور المتواصل للتبادلات عبر مضيق تايوان».

وأضاف المكتب أن ذلك «لا يمكنه أيضاً وقف الاتجاه التاريخي المتمثل في أن الوطن الأم يجب حتماً أن يُعاد توحيده».

وقال إن الحكومة ستواصل «القمع الحازم للقوى الانفصالية الداعية لاستقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي».

وترفض الصين التحدث مع أكبر مسؤول تايواني، لاي تشينغ-تي، واصفةً إياه بأنه «انفصالي».

ويقول لاي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي، إن شعب تايوان وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.

سيول تنفي تقديم معلومات استخباراتية لبكين

وبشكل منفصل، نفت الاستخبارات الكورية الجنوبية، الأحد، أن تكون قد عرضت تقديم معلومات للصين بشأن تايوان مقابل إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي تحتجزه بكين.

وكانت تقارير محلية قد أفادت بأن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية عرض وقف أنشطته في مجال مكافحة التجسس ضد الصين ومشاركة بكين معلومات استخباراتية بشأن تايوان، بهدف تأمين إطلاق سراح أحد مخبريه.

وأوضح جهاز الاستخبارات الوطني في بيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه يبذل جهوداً لتأمين إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي محتجز في الصين. وقال «إن الادعاءات بأن الصين اقترحت خلال المفاوضات أن يوقف جهاز الاستخبارات الوطني أنشطته في مجال مكافحة التجسس التي تستهدف الصين كشرط لإطلاق سراحه هي ادعاءات كاذبة».

وأضاف البيان أن «جهاز الاستخبارات الوطني لم يعرض قط تزويد الصين بمعلومات استخباراتية حول تايوان مقابل الإفراج عنه».

يأتي هذا النفي في أعقاب تقرير بثته قناة «تي في تشوسون»، الخميس، يفيد بأن الجهاز عرض تقديم معلومات استخباراتية عن «دولة ثالثة» وتعليق أنشطته لمكافحة التجسس التي تستهدف الصين، مقابل إطلاق سراح مخبر قيل إنه اعتُقل أواخر عام 2023.

ونقل التقرير عن مسؤولين لم يسمهم أن الصفقة باءت بالفشل بعد أن اكتشفت الاستخبارات الأميركية أن «الدولة الثالثة» المعنية هي تايوان، وأبدت اعتراضها على ذلك.

وذكرت صحيفة «جونغ آنغ إيلبو» أن الرجل المعتقل هو مهندس أشباه موصلات كانت شركة «تشانغشين ميموري تكنولوجيز» الصينية قد استقطبته من شركة «سامسونغ» للإلكترونيات في عام 2016.

ورفض جهاز الاستخبارات الوطني تأكيد هويته، لكن تشير التقارير إلى أنه انتقل إلى شركة صينية أخرى تعمل في مجال أشباه الموصلات، قبل أن تعتقله سلطات أمن الدولة الصينية في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وفي بيانها، نفت الاستخبارات الكورية الجنوبية أيضاً أن تكون المفاوضات قد انهارت بسبب اعتراضات أميركية.

وجاء في البيان: «بينما نبذل قصارى جهدنا لتأمين إطلاق سراح مواطننا، نحض وسائل الإعلام على الامتناع عن التغطية العشوائية لهذه المسألة البالغة الخطورة».