ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عرضي وقع في مدرسة في مدينة أسد آباد في شرق أفغانستان إلى 10 قتلى من التلاميذ و110 جرحى، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني «وكالة الصحافة الفرنسية». وكانت حصيلة سابقة أفاد بها نائب المتحدث باسم الحكومة حمد الله فطرت أشارت إلى مقتل سبعة تلاميذ وإصابة نحو مائة شخص في المدرسة.

وقال فطرت عبر منصة «إكس» إن «المعطيات الأولية تشير إلى وقوع انفجار في مستودع للمواد المتفجرة تابع لشركات تعدين يقع قرب هذه المدرسة، نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة».

أطفال يتجمعون في موقع الانفجار بمدينة أسد آباد بشرق أفغانستان (أ.ف.ب)

وفي حرم المدرسة، رأى صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية» مباني تضررت بشدة وعدداً كبيراً من الحقائب المدرسية الزرقاء التي تركها التلاميذ.

وقال لطيف الله، وهو موظف في المدرسة فضّل عدم ذكر كنيته، إن الانفجار وقع في المبنى المجاور قرابة الساعة العاشرة صباحاً.

وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تعالت صرخات الأطفال، وتفرّق الجميع في كل الاتجاهات وسط حالة من الهلع».

سيارة إسعاف في موقع الانفجار شرق أفغانستان (إ.ب.أ)

وقال عبد الله، والد أحد التلاميذ، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ذهبت صباحاً إلى المدرسة بعد وقوع الانفجار. علق ابني وأبناء إخوتي تحت أحد السقوف. هم بخير، لكننا اضطررنا إلى نقل ابني إلى المستشفى. وحالته أفضل الآن».

وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في ولاية كونار سامي الحق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «بعض المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى عادوا إلى منازلهم».

زجاج متناثر في فصل دراسي بعد الانفجار بمدينة أسد آباد الأفغانية (أ.ب)

وفي المستشفى الإقليمي في أسد آباد، شاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» مصابين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و15 عاماً. وقال مسؤولون حكوميون إن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد ملابسات الإهمال الذي أدى إلى وقوع الانفجار.