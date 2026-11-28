أسفرت عمليات قصف جوي شنها الجيش في ميانمار على مناطق يسيطر عليها متمردون، عن مقتل نحو ستين شخصاً على مدى ثلاثة أيام، بينهم 30 على الأقل لقوا حتفهم، السبت، لا سيما في غارة استهدفت منزلاً كان يشهد حفل زفاف، وفق شهود عيان.

وأظهرت صور لم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق منها على الفور، ست جثث عقب غارة استهدفت قرية في منطقة مو باي الواقعة على الحدود بين ولايتي شان وكاياه في شرق ميانمار.

وصرح مسؤول في مؤسسة «نواي أو يانغ تشي» التي تقدم المساعدة إلى النازحين في المخيمات، بأنه يمكنه تأكيد مقتل 21 شخصاً، بينهم خمسة أطفال، وإصابة أكثر من 40 آخرين. وأضاف المسؤول أنه تم إلقاء قنبلة ثانية بعد وصول فرق الإغاثة.

في منطقة أخرى، قُتل تسعة أشخاص في قصف جوي استهدف سوقاً في مراوك - أو، بولاية راخين في غرب البلاد، وفق شهود عيان.

سيدة تلتقط صورة بهاتفها لحطام ومبنى مدمر جراء ضربة جوية لجيش ميانمار على منزل يشهد حفل زفاف السبت (أ.ف.ب)

وتظهر مشاهد التقطتها «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع سكاناً يشقون طريقهم وسط الأنقاض، بينما ينتحب أقارب مفجوعون فوق جثامين مصطفّة في مكان آخر.

وأفاد شهود بأن المنطقة ذاتها تعرضت إلى غارة جوية ثانية في وقت متأخر من يوم السبت، بينما أظهرت لقطات لم يتم التحقق منها سقوط عدد من القتلى.

تشهد ميانمار حرباً أهلية منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي عام 2021.

ووفق منظمة «أكليد» المتخصصة في رصد النزاعات، فقد قُتل أكثر من 100 ألف شخص من جميع الأطراف. كما أسفرت عمليات القصف الجوي التي شنها الجيش عن مقتل نحو ستين شخصاً منذ الخميس.

وتعذّر الاتصال بجيش ميانمار للحصول على تعليق.