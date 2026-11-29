مستشار خامنئي يحذّر من «أداة بيد ترمب»... وغريما كردستان في «جبهة واحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346823-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9
مستشار خامنئي يحذّر من «أداة بيد ترمب»... وغريما كردستان في «جبهة واحدة»
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مصافحاً رئيس "الاتحاد الوطني" بافل طالباني في السليمانية أمس (إعلام حكومي)
تصاعد توتر نادر بين طهران وبغداد على خلفية إغلاق السلطات العراقية معابر حدودية بين البلدين، بسبب مخالفات تضمنت تهريب شحنات من النفط.
وبدأ التوتر حينما حذر محمد مخبر، وهو مستشار للمرشد الإيراني، من أن يتحول ملف الحدود إلى «أداة بيد الأعداء (...) والرئيس الأميركي دونالد ترمب»، داعياً بغداد إلى «اليقظة».
وسارع العراق إلى إيفاد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي إلى طهران في مهمة قال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنها لـ«طمأنة الإيرانيين» من إغلاق منافذ حدودية، وشرح خلفيات الأزمة المتعلقة بتهريب النفط.
في غضون ذلك، تواصل مؤسسات حكومية وسياسية في بغداد وأربيل تحضيراتها لعقد «الحوار الوطني» في بغداد الثلاثاء المقبل، برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وحظيت قرارات الزيدي الأخيرة بشأن معابر الحدود -التي تقول الحكومة إنها غير رسمية- بدعم غير مباشر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا أنصاره إلى تأييد «إجراءات الإصلاح» عبر المشاركة في صلاة موحدة ببغداد يوم الجمعة المقبل.
في المقابل، ظهرت بوادر جبهة بين الغريمين في إقليم كردستان، مسرور بارزاني وبافل طالباني، اللذين اتفقا، أمس، على «موقف موحد» للمشاركة في «حوار بغداد».
وحاولت واشنطن موازنة موقفها، حين شددت على «دعم عراق سيادي، وموحد، واتحادي، وإقليم كردستاني مستقر، ومزدهر، ضمن إطار الدولة العراقية».
أكدت دول «حلف مكة» على التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي وفقاً لبيان أعقب اجتماعاً للحلف في إسلام آباد أمس.
«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
مستشار خامنئي يحذّر من «أداة بيد ترمب»... وغريما كردستان في «جبهة واحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346823-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9
مستشار خامنئي يحذّر من «أداة بيد ترمب»... وغريما كردستان في «جبهة واحدة»
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مصافحاً رئيس "الاتحاد الوطني" بافل طالباني في السليمانية أمس (إعلام حكومي)
تصاعد توتر نادر بين طهران وبغداد على خلفية إغلاق السلطات العراقية معابر حدودية بين البلدين، بسبب مخالفات تضمنت تهريب شحنات من النفط.
وبدأ التوتر حينما حذر محمد مخبر، وهو مستشار للمرشد الإيراني، من أن يتحول ملف الحدود إلى «أداة بيد الأعداء (...) والرئيس الأميركي دونالد ترمب»، داعياً بغداد إلى «اليقظة».
وسارع العراق إلى إيفاد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي إلى طهران في مهمة قال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنها لـ«طمأنة الإيرانيين» من إغلاق منافذ حدودية، وشرح خلفيات الأزمة المتعلقة بتهريب النفط.
في غضون ذلك، تواصل مؤسسات حكومية وسياسية في بغداد وأربيل تحضيراتها لعقد «الحوار الوطني» في بغداد الثلاثاء المقبل، برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وحظيت قرارات الزيدي الأخيرة بشأن معابر الحدود -التي تقول الحكومة إنها غير رسمية- بدعم غير مباشر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا أنصاره إلى تأييد «إجراءات الإصلاح» عبر المشاركة في صلاة موحدة ببغداد يوم الجمعة المقبل.
في المقابل، ظهرت بوادر جبهة بين الغريمين في إقليم كردستان، مسرور بارزاني وبافل طالباني، اللذين اتفقا، أمس، على «موقف موحد» للمشاركة في «حوار بغداد».
وحاولت واشنطن موازنة موقفها، حين شددت على «دعم عراق سيادي، وموحد، واتحادي، وإقليم كردستاني مستقر، ومزدهر، ضمن إطار الدولة العراقية».
8 دول بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إلى انتخابات فلسطينية مطلع 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346715-8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9
8 دول بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إلى انتخابات فلسطينية مطلع 2027
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
دعت ثماني دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية، السبت، إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «في الربع الأول من عام 2027»، معتبرة، في بيان مشترك، أن «التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين».
وفيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر (تشرين الأول) إلى سبتمبر (أيلول) 2027، رأت الدول الثماني (أستراليا، بلجيكا، كندا، فرنسا، لوكسمبورغ، النرويج، بولندا، وبريطانيا)، أن «إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديمقراطية... ولتمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير».
وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أسفهم، قائلين إنه «بعد مرور عشرين عاماً على آخر اقتراع وطني في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، لا يزال غياب الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع».
كذلك حذّروا من أن «مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية ومساندتنا لجهود تعزيز مؤسساتها تسير جنباً إلى جنب مع الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديمقراطي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أكتوبر (تشرين الأول)، تأجيل الانتخابات التشريعية، مبرراً ذلك بوضع إسرائيل «عقبات جوهرية»، فضلاً عن «ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة».
من جهتها، نفت إسرائيل أي مسؤولية لها في التأجيل.
واعتبر حينها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية تم «دون سبب وجيه».
توترات بين «قوى الأمن» و«الحرس الوطني» في السويداء السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346651-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
توترات بين «قوى الأمن» و«الحرس الوطني» في السويداء السورية
قوات الأمن السورية بالقرب من لافتة طريق مدينة السويداء يوم 15 يوليو 2025 (رويترز)
تشهد محافظة السويداء السورية توترات بين ما يعرف بـ«الحرس الوطني» وقوى الأمن الداخلي الحكومية، كان آخرها ليل الجمعة - السبت، وأسفر عن جرحى بين الطرفين، وعدّ قيادي ناشط في المحافظة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنها تهدف إلى الالتفاف على تصاعد الأصوات المطالبة شيخ العقل، حكمت الهجري، بالعودة إلى قراها التي نزحوا منها قبل نحو عام ونصف العام على أثر الأحداث الدامية في يوليو 2025، ومصارحة الأهالي بالحقيقة في ظل استمرار الوضع القائم، وانسداد الأفق أمام أي حل لأزمة المحافظة.
ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن مصدر أمني قوله إن «العصابات الخارجة عن القانون» نفّذت 6 اعتداءات على مواقع قوى الأمن الداخلي باستخدام الطائرات المسيّرة، والرشاشات الثقيلة في قرية ريمة حازم، بريف السويداء الغربي، وذلك بعدما أُصيب 4 عناصر من قوى الأمن في وقت سابق من اليوم نفسه بسبب اعتداء لـ«العصابات الخارجة عن القانون» بطائرة مسيّرة محمّلة بالقنابل على محور القرية.
وتحدثت مصادر محلية في مدينة السويداء لـ«الشرق الأوسط» أن قوى الأمن الداخلي ردت على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة قائد كتيبة «فرسان حمزة 501» التابعة «للحرس الوطني» في كتفه، بالإضافة إلى عدد آخر من المسلحين، بعد أن أصيب في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 4 عناصر من الأمن الداخلي، إثر استهداف مسلحين من «الحرس الوطني» نقطة أمنية في ريمة حازم.
وتأتي هذه الحوادث في سياق حوادث أمنية متكررة تشهدها محافظة السويداء منذ أحداث يوليو 2025 التي سيطر بعد وقت قصير منها الهجري و«الحرس الوطني» على مساحات واسعة من المحافظة، بما فيها مدينة السويداء.
وقال القيادي الناشط لـ«الشرق الأوسط»: «ازداد الاحتقان الشعبي في الآونة الأخيرة تجاه الهجري و(الحرس) بسبب استمرار الوضع القائم على ما هو عليه في مناطق سيطرتهم، من تهجير، ووعود لم تنفذ، وتكميم الأفواه، وتخوين كل من يخالف قرارات ورأي سلطة الأمر الواقع، وانتشار جرائم السرقة، والخطف، وترويج المخدرات...
ودفع هذا الوضع الأهالي ونشطاء إلى إطلاق دعوات للخروج في مظاهرات تهدف إلى الضغط على سلطة الأمر الواقع في السويداء، مشيراً إلى خروج مظاهرة يوم 20 نوفمبر في مدينة السويداء على خلاف المظاهرات التي كانت تخرج يوم السبت بدعوات من أتباع الهجري و(الحرس الوطني)».
وتحدث عن أن مشاركين في مظاهرة 20 نوفمبر طالبوا الهجري و«الحرس الوطني» بـ«إيجاد حل سريع، ومصارحة الناس بالحقيقة، وأكدوا على الاستمرار في الخروج بهذه المظاهرات، في حين زج (الحرس الوطني) بأشخاص من ضحايا أحداث يوليو ليذكروا الناس بالانتهاكات، وآخرين يطلبون الدعم الإسرائيلي، وذلك بغية تغيير مسار الحراك».
وأظهر مقطع فيديو نشرته منصة «السويداء 24» مشاركة العشرات من الأهالي في المظاهرة التي نفذها أهالي الريف الغربي وسط مدينة السويداء، للمطالبة بإعادتهم إلى قراهم. وقال أحد المشاركين مخاطباً الهجري: «نحن جعنا وبردنا وعطشنا، ونريد قرانا، إما أن تقول لنا: إن هناك عودة إلى قرى المقرن الغربي، والشمالي، أو تقول لنا انسوا تلك القرى. نريد بيوتنا، وقد اشتقنا إليها، وإلى مزارعنا».
في المقابل، نشرت منصة «السويداء 25» مقطع فيديو من المظاهرة ذاتها، ظهر فيه العشرات من المشاركين، بينهم من يحمل لافتات كتب على إحداها عبارة «نحن في جبل باشان... نريد الاستقلال، والاعتراف الدولي»، «وأخرى كتب عليها «36 قرية في باشان تنتظر العودة، والحرية، والكرامة، وتقرير المصير».
وتحدث مشارك في المقطع الأخير عن أن هذه الوقفة سلمية يريد المشاركون فيها المطالبة بحقوقهم، وهي إنهاء ما سماه «الاحتلال» لقراهم، وعودة الأهالي إليها من دون شروط، مشدداً على أن المشاركين لديهم ثوابت لن يتراجعوا عنها، والاعتراف بما وصفه «المجازر» التي حصلت في يوليو 2025، مناشداً المنظمات الدولية والأممية والإنسانية الوفاء بوعودهم، ودولة إسرائيل أن تدعمهم كما وعدت. كما طالب بإعادة المفقودين، واستقلال السويداء عن الدولة السورية.
وتبع ذلك قبل ثلاثة أيام توجيه أهالي قرية حزم بريف السويداء رسالة علنية إلى الهجري وقيادة «الحرس الوطني»، مطالبين بتوضيح صريح بشأن العودة إلى قريتهم، ومنازلهم.
ونشرت صفحة «قرية حزم وأبناء اللوا» على منصة «فيسبوك» نص الرسالة التي عبر فيها الأهالي عن وصولهم إلى حد التعب، والإرهاق، وعن انعدام الأمل لديهم في أفق أفضل، لافتين إلى أنهم سبق أن تواصلوا مع الجهات المعنية مراراً، وأنهم يطالبون اليوم بتوضيح صريح ومباشر «يضع النقاط على الحروف»، وذلك من أجل أبناء القرية، ومن أجل مستقبل أطفالهم.
وتساءل الموقعون عن وجود أي اتصالات أو مساعٍ حقيقية تضمن عودتهم، مشيرين إلى أن قيادة «الحرس الوطني» أصبحت «أصحاب القرار اليوم»، وأن المفاوضات تُدار معهم، ولذلك يطالبون الجميع بالمصارحة بكلام واضح لا لبس فيه.
وقالوا: «سئمنا من تكرار عبارات التصبير، والوعود العامة، مثل (توكلوا على الله) و(إن شاء الله) و(اصبروا) فمع إيماننا الكامل بالله، فإن هذه العبارات لم تغير شيئاً من واقعهم المرير».
وختم الأهالي رسالتهم بالإعراب عن أملهم في أن تصل إلى المعنيين، وأن يجد الأهالي لديهم إجابة شافية، وموقفاً واضحاً.
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون في السويداء قبل ثلاثة أيام دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة السويداء، الأحد، للمطالبة بحقوق أهالي المحافظة، وإعادة المهجرين إلى قراهم، والكشف عن مصير المغيبين.
وأمام الدعوات التي تطلق للتظاهر، وازدياد التذمر، وفقدان أنصار «المشروع الانفصالي» للمعنويات، بعد فشل كل وعودهم، إضافة إلى إدارة الحكومة للمحافظة، وتقديم الخدمات من بلدة الصورة الصغرى مقر المحافظة المؤقت، وما يحمله ذلك من دلالات على فشل «أدوات المشروع الانفصالي» يقوم هؤلاء كالعادة -حسب القيادي الناشط- بتلك التوترات على الجبهات، في محاولات تهدف إلى الالتفاف على تصاعد حالة الاحتقان ضدهم، وصرف النظر عنها، ولفت الأنظار إلى حدود مناطق نفوذهم بغية شد العصب الداخلي لمواجهة عدو خارجي.
لذلك يمكن أن تتطور التوترات على الجبهات إذا وجدت «أدوات المشروع الانفصالي» أن الوضع الداخلي قد يخرج عن السيطرة، حسب القيادي، الذي رأى أن هؤلاء مستعدون للتضحية بدماء أبناء المحافظة وكرامتهم في سبيل الوصول لنهاية مشروعهم، وهنا يأتي دور الحكومة في فهم الموقف، والتعامل معه بحذر، حيث إنها ما زالت تحتفظ بضبط النفس رغم كل الخروقات من جهة مناطق سيطرة «الحرس الوطني».