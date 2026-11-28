8 دول بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إلى انتخابات فلسطينية مطلع 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346715-8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9
8 دول بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إلى انتخابات فلسطينية مطلع 2027
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
دعت ثماني دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية، السبت، إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «في الربع الأول من عام 2027»، معتبرة، في بيان مشترك، أن «التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين».
وفيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر (تشرين الأول) إلى سبتمبر (أيلول) 2027، رأت الدول الثماني (أستراليا، بلجيكا، كندا، فرنسا، لوكسمبورغ، النرويج، بولندا، وبريطانيا)، أن «إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديمقراطية... ولتمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير».
وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أسفهم، قائلين إنه «بعد مرور عشرين عاماً على آخر اقتراع وطني في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، لا يزال غياب الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع».
كذلك حذّروا من أن «مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية ومساندتنا لجهود تعزيز مؤسساتها تسير جنباً إلى جنب مع الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديمقراطي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أكتوبر (تشرين الأول)، تأجيل الانتخابات التشريعية، مبرراً ذلك بوضع إسرائيل «عقبات جوهرية»، فضلاً عن «ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة».
من جهتها، نفت إسرائيل أي مسؤولية لها في التأجيل.
واعتبر حينها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية تم «دون سبب وجيه».
أعلنت حركة الطلاب الصربية ترشيح أستاذ الكيمياء رادومير سايتيتش، للانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تُجرى في 27 ديسمبر.
«الشرق الأوسط» (بلغراد)
8 دول بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إلى انتخابات فلسطينية مطلع 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346715-8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9
8 دول بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إلى انتخابات فلسطينية مطلع 2027
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
دعت ثماني دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية، السبت، إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «في الربع الأول من عام 2027»، معتبرة، في بيان مشترك، أن «التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين».
وفيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر (تشرين الأول) إلى سبتمبر (أيلول) 2027، رأت الدول الثماني (أستراليا، بلجيكا، كندا، فرنسا، لوكسمبورغ، النرويج، بولندا، وبريطانيا)، أن «إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديمقراطية... ولتمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير».
وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أسفهم، قائلين إنه «بعد مرور عشرين عاماً على آخر اقتراع وطني في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، لا يزال غياب الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع».
كذلك حذّروا من أن «مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية ومساندتنا لجهود تعزيز مؤسساتها تسير جنباً إلى جنب مع الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديمقراطي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أكتوبر (تشرين الأول)، تأجيل الانتخابات التشريعية، مبرراً ذلك بوضع إسرائيل «عقبات جوهرية»، فضلاً عن «ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة».
من جهتها، نفت إسرائيل أي مسؤولية لها في التأجيل.
واعتبر حينها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية تم «دون سبب وجيه».
توترات بين «قوى الأمن» و«الحرس الوطني» في السويداء السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346651-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
توترات بين «قوى الأمن» و«الحرس الوطني» في السويداء السورية
قوات الأمن السورية بالقرب من لافتة طريق مدينة السويداء يوم 15 يوليو 2025 (رويترز)
تشهد محافظة السويداء السورية توترات بين ما يعرف بـ«الحرس الوطني» وقوى الأمن الداخلي الحكومية، كان آخرها ليل الجمعة - السبت، وأسفر عن جرحى بين الطرفين، وعدّ قيادي ناشط في المحافظة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنها تهدف إلى الالتفاف على تصاعد الأصوات المطالبة شيخ العقل، حكمت الهجري، بالعودة إلى قراها التي نزحوا منها قبل نحو عام ونصف العام على أثر الأحداث الدامية في يوليو 2025، ومصارحة الأهالي بالحقيقة في ظل استمرار الوضع القائم، وانسداد الأفق أمام أي حل لأزمة المحافظة.
ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن مصدر أمني قوله إن «العصابات الخارجة عن القانون» نفّذت 6 اعتداءات على مواقع قوى الأمن الداخلي باستخدام الطائرات المسيّرة، والرشاشات الثقيلة في قرية ريمة حازم، بريف السويداء الغربي، وذلك بعدما أُصيب 4 عناصر من قوى الأمن في وقت سابق من اليوم نفسه بسبب اعتداء لـ«العصابات الخارجة عن القانون» بطائرة مسيّرة محمّلة بالقنابل على محور القرية.
وتحدثت مصادر محلية في مدينة السويداء لـ«الشرق الأوسط» أن قوى الأمن الداخلي ردت على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة قائد كتيبة «فرسان حمزة 501» التابعة «للحرس الوطني» في كتفه، بالإضافة إلى عدد آخر من المسلحين، بعد أن أصيب في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 4 عناصر من الأمن الداخلي، إثر استهداف مسلحين من «الحرس الوطني» نقطة أمنية في ريمة حازم.
وتأتي هذه الحوادث في سياق حوادث أمنية متكررة تشهدها محافظة السويداء منذ أحداث يوليو 2025 التي سيطر بعد وقت قصير منها الهجري و«الحرس الوطني» على مساحات واسعة من المحافظة، بما فيها مدينة السويداء.
وقال القيادي الناشط لـ«الشرق الأوسط»: «ازداد الاحتقان الشعبي في الآونة الأخيرة تجاه الهجري و(الحرس) بسبب استمرار الوضع القائم على ما هو عليه في مناطق سيطرتهم، من تهجير، ووعود لم تنفذ، وتكميم الأفواه، وتخوين كل من يخالف قرارات ورأي سلطة الأمر الواقع، وانتشار جرائم السرقة، والخطف، وترويج المخدرات...
ودفع هذا الوضع الأهالي ونشطاء إلى إطلاق دعوات للخروج في مظاهرات تهدف إلى الضغط على سلطة الأمر الواقع في السويداء، مشيراً إلى خروج مظاهرة يوم 20 نوفمبر في مدينة السويداء على خلاف المظاهرات التي كانت تخرج يوم السبت بدعوات من أتباع الهجري و(الحرس الوطني)».
وتحدث عن أن مشاركين في مظاهرة 20 نوفمبر طالبوا الهجري و«الحرس الوطني» بـ«إيجاد حل سريع، ومصارحة الناس بالحقيقة، وأكدوا على الاستمرار في الخروج بهذه المظاهرات، في حين زج (الحرس الوطني) بأشخاص من ضحايا أحداث يوليو ليذكروا الناس بالانتهاكات، وآخرين يطلبون الدعم الإسرائيلي، وذلك بغية تغيير مسار الحراك».
وأظهر مقطع فيديو نشرته منصة «السويداء 24» مشاركة العشرات من الأهالي في المظاهرة التي نفذها أهالي الريف الغربي وسط مدينة السويداء، للمطالبة بإعادتهم إلى قراهم. وقال أحد المشاركين مخاطباً الهجري: «نحن جعنا وبردنا وعطشنا، ونريد قرانا، إما أن تقول لنا: إن هناك عودة إلى قرى المقرن الغربي، والشمالي، أو تقول لنا انسوا تلك القرى. نريد بيوتنا، وقد اشتقنا إليها، وإلى مزارعنا».
في المقابل، نشرت منصة «السويداء 25» مقطع فيديو من المظاهرة ذاتها، ظهر فيه العشرات من المشاركين، بينهم من يحمل لافتات كتب على إحداها عبارة «نحن في جبل باشان... نريد الاستقلال، والاعتراف الدولي»، «وأخرى كتب عليها «36 قرية في باشان تنتظر العودة، والحرية، والكرامة، وتقرير المصير».
وتحدث مشارك في المقطع الأخير عن أن هذه الوقفة سلمية يريد المشاركون فيها المطالبة بحقوقهم، وهي إنهاء ما سماه «الاحتلال» لقراهم، وعودة الأهالي إليها من دون شروط، مشدداً على أن المشاركين لديهم ثوابت لن يتراجعوا عنها، والاعتراف بما وصفه «المجازر» التي حصلت في يوليو 2025، مناشداً المنظمات الدولية والأممية والإنسانية الوفاء بوعودهم، ودولة إسرائيل أن تدعمهم كما وعدت. كما طالب بإعادة المفقودين، واستقلال السويداء عن الدولة السورية.
وتبع ذلك قبل ثلاثة أيام توجيه أهالي قرية حزم بريف السويداء رسالة علنية إلى الهجري وقيادة «الحرس الوطني»، مطالبين بتوضيح صريح بشأن العودة إلى قريتهم، ومنازلهم.
ونشرت صفحة «قرية حزم وأبناء اللوا» على منصة «فيسبوك» نص الرسالة التي عبر فيها الأهالي عن وصولهم إلى حد التعب، والإرهاق، وعن انعدام الأمل لديهم في أفق أفضل، لافتين إلى أنهم سبق أن تواصلوا مع الجهات المعنية مراراً، وأنهم يطالبون اليوم بتوضيح صريح ومباشر «يضع النقاط على الحروف»، وذلك من أجل أبناء القرية، ومن أجل مستقبل أطفالهم.
وتساءل الموقعون عن وجود أي اتصالات أو مساعٍ حقيقية تضمن عودتهم، مشيرين إلى أن قيادة «الحرس الوطني» أصبحت «أصحاب القرار اليوم»، وأن المفاوضات تُدار معهم، ولذلك يطالبون الجميع بالمصارحة بكلام واضح لا لبس فيه.
وقالوا: «سئمنا من تكرار عبارات التصبير، والوعود العامة، مثل (توكلوا على الله) و(إن شاء الله) و(اصبروا) فمع إيماننا الكامل بالله، فإن هذه العبارات لم تغير شيئاً من واقعهم المرير».
وختم الأهالي رسالتهم بالإعراب عن أملهم في أن تصل إلى المعنيين، وأن يجد الأهالي لديهم إجابة شافية، وموقفاً واضحاً.
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون في السويداء قبل ثلاثة أيام دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة السويداء، الأحد، للمطالبة بحقوق أهالي المحافظة، وإعادة المهجرين إلى قراهم، والكشف عن مصير المغيبين.
وأمام الدعوات التي تطلق للتظاهر، وازدياد التذمر، وفقدان أنصار «المشروع الانفصالي» للمعنويات، بعد فشل كل وعودهم، إضافة إلى إدارة الحكومة للمحافظة، وتقديم الخدمات من بلدة الصورة الصغرى مقر المحافظة المؤقت، وما يحمله ذلك من دلالات على فشل «أدوات المشروع الانفصالي» يقوم هؤلاء كالعادة -حسب القيادي الناشط- بتلك التوترات على الجبهات، في محاولات تهدف إلى الالتفاف على تصاعد حالة الاحتقان ضدهم، وصرف النظر عنها، ولفت الأنظار إلى حدود مناطق نفوذهم بغية شد العصب الداخلي لمواجهة عدو خارجي.
لذلك يمكن أن تتطور التوترات على الجبهات إذا وجدت «أدوات المشروع الانفصالي» أن الوضع الداخلي قد يخرج عن السيطرة، حسب القيادي، الذي رأى أن هؤلاء مستعدون للتضحية بدماء أبناء المحافظة وكرامتهم في سبيل الوصول لنهاية مشروعهم، وهنا يأتي دور الحكومة في فهم الموقف، والتعامل معه بحذر، حيث إنها ما زالت تحتفظ بضبط النفس رغم كل الخروقات من جهة مناطق سيطرة «الحرس الوطني».
العراق يتحرك لـ«طمأنة» إيران بشأن إغلاق منافذ حدوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346639-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%80%D8%B7%D9%85%D8%A3%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
العراق يتحرك لـ«طمأنة» إيران بشأن إغلاق منافذ حدودية
معبر «الشلامجة» الحدودي مع إيران في محافظة البصرة جنوب العراق (أ.ف.ب)
في تحرك عراقي لاحتواء التوتر مع إيران بشأن الإجراءات الحدودية الجديدة، وصل مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، السبت، إلى طهران موفداً من رئيس الوزراء علي الزيدي، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين تتناول العلاقات الثنائية وملفات أمن الحدود وتهريب النفط.
وتأتي الزيارة في أعقاب إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية أخيراً، شملت إغلاق المنافذ الحدودية البرية الدولية مع إيران، باستثناء منفذين، لأسباب أمنية، في خطوة أثارت استياء طهران، خصوصاً أنها المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تتخذ فيها بغداد إجراءات من هذا النوع.
وقال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة العبودي تهدف إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بإغلاق المنافذ الحدودية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، فضلاً عن بحث المعلومات المتعلقة بتهريب النفط والإجراءات المتبادلة على الحدود. وأضاف أن الزيارة تستهدف أيضاً طمأنة الجانب الإيراني حيال الخطوات العراقية، في ظل القلق الذي أثارته الإجراءات الجديدة لدى طهران.
وكان محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، دعا بغداد، السبت، إلى توخي الحذر في ملف الحدود، محذراً من تحول العراق إلى «أداة» لتنفيذ سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال مخبر، في تدوينة على منصة «إكس»، إن «وحدة المصير مع دول الجوار تمثل مبدأ أساسياً في سياستنا الخارجية»، مضيفاً أن إيران وقفت إلى جانب الشعب العراقي في أصعب الظروف. وتابع أن هذه الروابط تقتضي من بغداد التحلي باليقظة في ملف الحدود، حتى لا تتحول إلى أداة بيد أعداء الإسلام وتستجيب لسياسات ترمب، وفق تعبيره.
وتزامن التصعيد الإيراني مع إعلان ترمب، الجمعة، دعمه جهود الزيدي لبسط سلطة الدولة العراقية في جميع أنحاء البلاد، ووقف تهريب النفط، وإنهاء الفساد، وإخضاع جميع الأسلحة للسيطرة الحصرية للدولة، وبناء عراق موحد وقوي يتخذ قراراته السياسية بنفسه.
ترتيبات جديدة
تتجه الأنظار إلى حوار بغداد الوطني المقرر عقده الثلاثاء المقبل، في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إدارة المنافذ الحدودية والموارد النفطية والصلاحيات الدستورية.
وفي هذا السياق، قال مصدر رسمي عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار سيجمع الأطراف العراقية، لكن بترتيبات تختلف عن الاجتماعات السابقة القائمة على تمثيل القيادات وفق المحاصصة العرقية والطائفية؛ إذ ستتمثل الرئاسات الأربع: الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء، إلى جانب ممثلين عن إقليم كردستان.
ومن المقرر أن يشارك رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بصفته الرسمية والحزبية ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال المصدر إن مشاركة طالباني تأتي بصفته الحزبية والحكومية في آن، رغم مقاطعة الاتحاد الوطني حكومة الإقليم منذ أكثر من عام.
وبشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، أشار المصدر إلى أن طبيعة المعالجة ستتوقف على الرؤية التي سيقدمها الوفد الكردي، الذي سيضم ممثلين حكوميين وحزبيين. وأضاف أن الخلافات الدستورية قد تتطلب حواراً منفصلاً وتشكيل لجان فرعية لتفسير المواد المختلف عليها، وهو أمر لا يتوقع حسمه خلال الاجتماع المقبل، لكنه قد يفضي إلى الاتفاق على خريطة طريق ذات توقيتات زمنية، يتولى القضاء متابعتها بمشاركة ممثلي القوى السياسية.
من جهته، رأى سياسي عراقي ونائب سابق، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن موقف حكومة الإقليم سيكون أكثر صعوبة هذه المرة، في ظل الخلافات المتعلقة بالموازنة الاتحادية ومساعي السليمانية وحلبجة، للحصول على ميزانية منفصلة.
وقال إن التوصل إلى تفاهم بشأن الموازنة يتطلب أولاً توحيد الموقف الكردي، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني تفاوض أخيراً مع بغداد بمعزل عن الحزب الديمقراطي بشأن الموازنة وملفات أخرى.
وأضاف أن الدعم الأميركي الواضح للزيدي يقلص هامش المناورة أمام حكومة الإقليم، التي لم تعد، بحسب تعبيره، في موقع يسمح لها بالحصول على تنازلات إضافية من بغداد.
الصدر يحشد أنصاره
في تطور سياسي موازٍ، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إجراءات لمكافحة تهريب النفط والفساد المالي، من خلال «إقامة صلاة جمعة موحدة في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة المقبل».
وخاطب الصدر أتباعه، في تدوينة على منصة «إكس»، داعياً إلى دعم مشروع الإصلاح، ومشدداً على ضرورة أن يندثر الفساد والفاسدون والمهربون في جميع أنحاء البلاد، وأن يبقى العراق آمناً من كل احتلال وميليشيا وفساد.
وتأتي دعوة الصدر بالتزامن مع قرارات أصدرها الزيدي تضمنت إعفاء مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وتكليف السلطات الاتحادية بتسلّم المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وحصر الموافقات على تصدير النفط ومشتقاته بوزارة النفط الاتحادية، فضلاً عن تولي الوزارة إدارة الحقول التابعة لها والخاضعة أمنياً لسلطات الإقليم في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بدستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء تجاه إقليم كردستان.
وفي المقابل، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، الجمعة، أن بغداد تتطلع إلى الحوار الوطني المرتقب في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، لإيجاد حلول دستورية للخلافات مع حكومة إقليم كردستان.
وقال العبودي، في بيان، إن الحكومة تتطلع إلى الحوار «بروح وطنية تستند إلى الدستور وتغلب المصالح العليا لجميع العراقيين»، مؤكداً أن احترام الوضع الدستوري للإقليم في إطار النظام الاتحادي التزام قانوني ثابت.
وأضاف أن الحكومة برئاسة الزيدي لن تحيد عن برنامجها القائم على أنه «لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا تهريب للنفط أو الأموال، ولا استنزاف لثروات الشعب العراقي في أي مكان من أرض العراق».
دعم أميركي
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، دعمها إجراءات الزيدي، مؤكدة ضرورة حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار، وبما يتوافق مع الدستور العراقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، توماس بيغوت، في تصريح صحافي، إن واشنطن تدعم حل الخلافات بين الطرفين من خلال الحوار.
وفي قراءة للموقف الأميركي، قال إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدور الأميركي يرتبط بمحاولة تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، أو المساعدة في صياغة اتفاقات بينهما.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي صاغه الوسيط الأميركي عام 2017، وتضمن 14 نقطة، بينها تسليم الحدود الدولية والمنافذ والإيرادات غير النفطية، يعكس طبيعة الدور الذي اضطلعت به واشنطن آنذاك.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم الزيدي حالياً، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى تقديم ضمانات للكرد، بما يجعل تدخلها أقرب إلى محاولة تحقيق التوازن بين الطرفين، وليس انحيازاً كاملاً لرئيس الوزراء. وتابع أن واشنطن ستدفع الإقليم إلى القبول بممارسة الحكومة الاتحادية صلاحياتها، لكنها لا ترغب في تفجير الخلافات بين الطرفين بما يهدد استقرار العراق.