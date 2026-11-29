قال فريق غريسيني ريسنغ إن متسابقه أليكس ماركيز سيغيب عن سباق الوداع لشقيقه مارك في بطولة العالم للدراجات النارية، المقرَّر إقامته، اليوم (الأحد)، في جائزة فالنسيا

الكبرى، آخر جولات الموسم، بعد إدخاله إلى المستشفى إثر إصابته بتشنُّج حاد في الشعب الهوائية.

وقال الدكتور أنجيل شارتي كبير الأطباء في بطولة العالم للدراجات النارية في بيان: «أجبر تشنُّج حاد في الشعب الهوائية المتسابق على مغادرة الحلبة ونقله إلى المستشفى».

ويمثل سباق جائزة فالنسيا

الكبرى اليوم نهاية مسيرة مارك ماركيز، حيث من المقرَّر أن يرفع الإسباني لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية.

ومن المتوقَّع أن ينهي أليكس ماركيز، الذي فاز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى، في أبريل (نيسان)، الموسم في المركز الثامن في الترتيب العام.