عمَّق ميلووكي باكس المتعثر جراح ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر عندما تغلب عليه 119 - 111، السبت، في «دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين» ملحقاً به رابع هزيمة توالياً.

وفرض كيلئيل وير نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 30 نقطة، وأضاف راين رولينز 28 نقطة، وأسهما بشكل كبير في تحقيق ميلووكي باكس، صاحب المركز الأخير في المنطقة الشرقية، ثالث انتصاراته مقابل 18 هزيمة هذا الموسم، فيما ازدادت معاناة أوكلاهوما سيتي بتلقيه الخسارة الـ10 في 20 مباراة.

وتعرض ثاندر لضربات قوية بسبب إصابات عدد لدى لاعبيه الأساسيين منذ بداية الموسم؛ إذ يغيب كل من جايلين وليامز وتشيت هولمغرين.

وتصدر النجم الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر، الفائز بجائزة «أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين» في الموسمين الماضيين، قائمة هدافي أوكلاهوما سيتي برصيد 31 نقطة، لكنه لم يتمكن من قيادة بطل دوري 2025 إلى الفوز رغم انتفاضة متأخرة في الربع الأخير. وتراجع أوكلاهوما سيتي إلى المركز الـ10 في ترتيب المنطقة الغربية.

واستغل هيوستن روكتس الغيابات الكثيرة في صفوف ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وأكرم وفادته بفوز كاسح 131 - 93. وفي ظل غياب «الملك» ليبرون جيمس وجويل إمبيد وجايلن براون عن صفوف سيكسرز، قاد ألبيرين شينغون روكتس بتسجيله 21 نقطة، وأضاف أمين طومسون 20 نقطة.

وحقق أورلاندو ماجيك فوزاً كبيراً على مضيفه واشنطن ويزاردز 116 - 91، رافعاً رصيده إلى 8 انتصارات مقابل 10 هزائم في المنطقة الشرقية. وكان الألماني فرانز فاغنر أفضل مسجل في صفوف ماجيك برصيد 23 نقطة، وأضاف البديل البرازيلي - الألماني تريستان دا سيلفا 22 نقطة؛ بينها 6 رميات، ثلاثية في ظهور لافت.

في المقابل، سجل تراي يونغ 19 نقطة لواشنطن الذي تراجع سجله إلى 7 انتصارات و13 هزيمة هذا الموسم.

من جهته، صمد بروكلين نتس أمام عودة قوية ومتأخرة من شارلوت هورنتس وخرج بفوز خارج أرضه 118 - 116. وكان نتس متقدماً بفارق 27 نقطة في الربع الثاني، لكنه وجد نفسه تحت ضغط كبير في الدقائق الأخيرة قبل أن ينتزع الفوز بفارق نقطتين.