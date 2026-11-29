أعلن نادي يونيون برلين مساء السبت، إقالة مدربه ماورو لوسترينيلي، إلى جانب إجراء تغييرات في هيكله الإداري، وذلك عقب خسارة الفريق أمام مضيفه ماينز 1/ 2، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وجاء القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث تلقى يونيون برلين ست هزائم في 11 مباراة، من بينها خسارة ثقيلة على ملعبه أمام لايبزغ 1/ 5 في الجولة الماضية، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط.

وقررت إدارة النادي إنهاء التعاقد مع لوسترينيلي، إلى جانب مساعديه ساشا شتاوخ وميشيل رينجيلي وإنريكو شيرينزيني، اعتباراً من اليوم الأحد، في ظل عدم تحقيق الفريق التقدم المنتظر على مستوى النتائج والأداء.

وتولى المدرب السويسري قيادة يونيون برلين الصيف الماضي، بعدما قاد فريق ثون المتواضع للتتويج بلقب الدوري السويسري، عقب موسم واحد من قيادته للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

كما أعلن النادي رحيل مديره الرياضي هورست هيلدت بالاتفاق المتبادل في نهاية الموسم الحالي، على أن يتولى ماكسيميليان هوفمان، رئيس قسم تطوير المواهب بالنادي، المنصب خلفاً له.

وأشار يونيون برلين إلى أنه سيعلن اسم المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة، في وقت يسعى فيه الفريق إلى تحسين نتائجه والابتعاد عن مراكز الهبوط.