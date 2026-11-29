تسلَّم الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم عن شهر أكتوبر (تشرين الأول)، فيما عادل البرتغالي جوزيه مورينيو رقم الهولندي ليو بينهاكر، بعدما أصبح خامس أكثر مدربي ريال مدريد، خوضاً للمباريات مع الفريق. لكن الفرحة بإنجاز مبابي ومورينيو لم تكتمل، بعدما أفسدت خسارة الفريق الملكي أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1/ 2، مساء السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو أجواء المناسبة.

وتسلّم مبابي الجائزة بناء على تصويت الجماهير، بعدما سجل أربعة أهداف خلال المباريات الثلاث التي خاضها في الدوري الإسباني خلال أكتوبر.

وقدم المهاجم الفرنسي مستويات مميزة خلال الشهر، حيث ساهم في فوز ريال مدريد على فياريال بهدف دون رد، ثم سجل هدفين في الانتصار على إشبيلية 4/ 1، قبل أن يحرز هدفي فريقه في الفوز على برشلونة 2/ 1 في كلاسيكو الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.من جانبه، خاض مورينيو مباراته رقم 197 مديراً فنياً لريال مدريد، ليعادل رقم بينهاكر في المركز الخامس بقائمة أكثر المدربين قيادة للفريق في المباريات.

وحقق المدرب البرتغالي 144 انتصاراً مع ريال مدريد، مقابل 28 تعادلاً و25 هزيمة، وتوزعت مبارياته بين 128 مباراة في الدوري الإسباني، و41 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و24 مباراة في كأس ملك إسبانيا، وأربع مباريات في كأس السوبر الإسباني.

وتولَّى مورينيو قيادة ريال مدريد خلال الفترة التي حقق فيها ثلاثة ألقاب، بواقع لقب واحد في الدوري الإسباني، وآخر في كأس ملك إسبانيا، وثالث في كأس السوبر الإسباني. ويتقدم مورينيو في القائمة كل من ميغيل مونيوز، صاحب الرقم القياسي برصيد 605 مباريات، والإيطالي كارلو أنشيلوتي برصيد 353 مباراة، والفرنسي زين الدين زيدان برصيد 263 مباراة، والإسباني فيسنتي ديل بوسكي برصيد 246 مباراة.

وكان بينهاكر تولى تدريب ريال مدريد بين عامي 1986 و1989، ثم عاد لقيادة الفريق عام 1992، وحقق خلال فترتيه ثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، ولقباً واحداً في كأس الملك، ولقبين في كأس السوبر الإسباني.