توج بالميراس البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب على إستوديانتس الأرجنتيني 1-صفر في المباراة النهائية، مساء السبت، على ملعب سنتيناريو بالعاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجله القاري، ويمنح الأندية البرازيلية الانفراد بصدارة قائمة الأكثر تتويجاً بالبطولة.

وسجل الجناح الباراغواياني رامون سوسا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، بعدما تابع تمريرة بضربة رأسية من المهاجم الكولومبي جون أرياس.

ورفع اللقب رصيد الأندية البرازيلية إلى 26 بطولة، مقابل 25 للأندية الأرجنتينية، بعدما كان البلدان يتقاسمان الصدارة قبل النهائي، فيما تحتل أوروغواي المركز الثالث برصيد 8 ألقاب.

وسبق لبالميراس الفوز بالبطولة أعوام 1999 و2020 و2021، ليعادل فلامنغو كأكثر الأندية البرازيلية تتويجاً باللقب، كما بلغ النهائي للمرة الثامنة في تاريخه، والرابعة خلال آخر 7 مشاركات، بعدما تجاوز فلومينينسي في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ويواصل المدرب البرتغالي أبيل فيريرا كتابة التاريخ مع الفريق، بعدما رفع رصيده إلى 12 لقباً منذ توليه المسؤولية عام 2020، من بينها 3 ألقاب في ليبرتادوريس.

في المقابل، فشل إستوديانتس في إحراز لقبه الخامس، بعدما سبق له التتويج أعوام 1968 و1969 و1970 و2009، رغم إقصائه فلامنغو من نصف النهائي بركلات الترجيح، بفضل تألق حارس مرماه فرناندو موسليرا.

واكتسب النهائي أهمية تاريخية إضافية، بعدما أعاد المواجهة بين الفريقين إلى الملعب ذاته الذي شهد تتويج إستوديانتس على حساب بالميراس في نهائي نسخة 1968، ليحصل الفريق البرازيلي هذه المرة على فرصة رد الاعتبار.

ويؤكد تتويج بالميراس استمرار الهيمنة البرازيلية على البطولة، بعدما احتكرت أندية البرازيل ألقاب النسخ السبع الأخيرة بين عامي 2019 و2025، عبر فلامنغو وبالميراس وفلومينينسي وبوتافوغو.

كما يعكس التفوق فارقاً واضحاً في الإمكانات الاقتصادية، إذ تبلغ القيمة السوقية لتشكيلة بالميراس نحو 238 مليون دولار، بما يقارب أربعة أضعاف قيمة فريق إستوديانتس، مستفيداً من الاستثمارات الخاصة وعائدات بيع اللاعبين، التي وصلت إلى نحو 104 ملايين دولار خلال العام الماضي.

ويمنح التتويج بالميراس بطاقة المشاركة في كأس القارات للأندية 2026، حيث يلتقي تولوكا المكسيكي يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الدوحة، ضمن مواجهة ديربي الأميركيتين، على أن يواجه الفائز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، قبل فرصة بلوغ النهائي وملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا.