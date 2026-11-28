حقق إنتر ميلان فوزاً كبيراً على ضيفه جنوه 4-صفر، السبت، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف لاتسيو المتصدر، وتوقف رصيد جنوه عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وفرض إنتر أفضليته على مجريات اللقاء، وافتتح قائده الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، التسجيل في الدقيقة 30، بعدما استغل تمريرة عرضية زاحفة من أندي ضيوف، ليسدد الكرة مباشرة في الشباك.

وأضاف الفرنسي، ماركوس تورام، الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعدما تلقى تمريرة من مارتينيز، قبل أن يسجل الكرواتي، بيتار سوتشيتش، الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وألغى الحكم هدفاً لإنتر سجله فيديريكو ديماركو قبل نهاية الشوط الأول، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي التسلل، ليحصل الفريق بعدها على ركلة الجزاء التي نفذها سوتشيتش بنجاح.

وعاد تورام ليعزز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الرابع في الدقيقة 54، بعد أن ارتدت له الكرة من أحد مدافعي جنوه.

وشهدت المباراة عودة مارتينيز إلى التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ إصابته في الفخذ يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونجح في تسجيل هدف، كما شارك جون ستونز للمرة الأولى منذ 14 سبتمبر (أيلول).

وجاءت خسارة جنوه بعد فترة نتائج إيجابية، إذ حقق الفريق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات خاضها قبل مواجهة إنتر، وكانت هزيمته الوحيدة خلالها أمام ميلان 1-2.

وغاب عن إنتر في المباراة جوزيب مارتينيز وأليساندرو باستوني وهاكان تشالهان أوغلو وأنجي يوان بوني، فيما افتقد جنوه جهود ليو أوستيجارد وتوماسو بالدانتسي ولورينزو كولومبو.

ورفع الفوز معنويات إنتر قبل مواجهة جنوه مجدداً الثلاثاء المقبل في دور الـ16 لكأس إيطاليا.