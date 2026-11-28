أدان أتليتيك بيلباو ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إساءات عنصرية مزعومة استهدفت إنياكي ونيكو وليامز خلال فوز النادي الباسكي 4-3 على ملقا في دوري الدرجة الأولى السبت، وذكرت الرابطة أن شخصاً واحداً طُرد من الملعب.

وقالت الرابطة إنها أحالت الشخص المعني إلى اللجنة التأديبية عقب الأحداث التي وقعت في ملعب «لاروساليدا»، وإنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وقالت الرابطة: «لا مكان في الرياضة للأعمال التي تنم عن عنصرية أو كراهية. تدين رابطة الدوري الإسباني بشدة العنصرية بكل أشكالها، مثل الإهانات التي ترددت خلال مباراة ملقا ضد أتليتيك بيلباو في ملعب لاروساليدا، والموجهة ضد الأخوين وليامز».

وذكرت محطة «إي.آي.تي.بي» الباسكية العامة أن الكاميرا الموجودة بجانب الملعب التقطت صيحات «قرد» موجهة إلى إنياكي، قائد أتليتيك، في الوقت بدل الضائع، بعد أن اصطدم بأحد لاعبي الفريق المنافس داخل منطقة جزاء ملقا وظل مستلقياً على الأرض.

وقال أحد صحافيي المحطة إن نيكو كان قد تعرض في وقت سابق لإهانة عنصرية بعد أن سجل الهدف الثالث لأتليتيك من تمريرة أخيه، على الرغم من أن الكلمات لم تكن مسموعة في التسجيل وسط الضجيج الذي أثاره الهدف.

وقال النادي على منصات التواصل الاجتماعي: «يندد أتليتيك بشدة بالإهانات العنصرية الموجهة إلى لاعبينا من مدرجات الملعب.. لا مكان للعنصرية لا في كرة القدم ولا في المجتمع الذي نريده».

وتأتي هذه الادعاءات في أعقاب تأكيد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عدم وجود عنصرية في إسبانيا، بعد أن قال مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل إنه سيتم تذكير لاعبيه ببروتوكولات مكافحة العنصرية قبل مباراتهم في دوري الأمم.

وتعرض فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لإساءات عنصرية في عدة مناسبات في إسبانيا، بينها هتافات عنصرية خارج ملعب ألباسيتي قبل مباراة كأس الملك في يناير (كانون الثاني). كما تعرض إنياكي وليامز للإساءات العنصرية خلال مباراة خارج أرضه ضد إسبانيول في برشلونة في 25 يناير (كانون الثاني) 2020.