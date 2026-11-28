ابتعد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز 2 / صفر على ضيفه لوريان ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة مساء السبت.
سجل سيني مايولو وعثمان ديمبلي الهدفين في الدقيقتين 32 و67 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.
بهذا الفوز، يتجاوز باريس سان جيرمان كبوة التعادل مع روما بنتيجة 2 / 2 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي، والتي كسرت سلسلة من 12 فوزا متتاليا في جميع المسابقات لبطل فرنسا والقارة العجوز.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق إلى ست نقاط مع جاره باريس إف سي الذي خسر أمام بريست في افتتاح منافسات الجولة، مساء الجمعة.
في المقابل، تجمد رصيد لوريان عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.