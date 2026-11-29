أكد الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه لا يزال الطرف الذي يتعين على جميع منافسيه التغلب عليه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التركيز ومواصلة العمل الجاد، وذلك عقب الفوز الكبير على جنوا 4 - 0 مساء السبت في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال كيفو، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت - إيطاليا» بعد المباراة: «ما زلنا الفريق الذي يتعين على الجميع التغلب عليه، ولذلك؛ يجب أن نكون قادرين على رفع رؤوسنا بعد المواقف السلبية، فنحن فريق يريد إثبات نفسه وتكرار موسم إيجابي».

وأضاف: «لا أحد سيمنحنا أي شيء مجاناً، وعلينا التحلي بالعقلية الصحيحة، والعمل بجد، والبقاء في حالة يقظة دائماً».

وأشاد المدرب بأداء حارس المرمى إيفان بروفيديل، الذي تصدى لفرصتين خطيرتين في بداية المباراة، قائلاً: «قدم أداءً رائعاً. نحن نعرف إمكانات حراس مرمانا، وندرك مدى قسوة بعض الانتقادات التي يتعرضون لها بسبب أخطاء بسيطة».

وأوضح كيفو أن فريقه تعامل جيداً مع أسلوب جنوا الدفاعي، مشيراً إلى أن «المنافس كان قادراً على تشكيل خطورة، لكن إنتر واصل الضغط حتى نجح في التسجيل وتوسيع الفارق».

وتطرق المدرب إلى تطور اللاعبين الشباب، مؤكداً أن «اللعب لإنتر ليس أمراً سهلاً، والعناصر الشابة تحتاج إلى الوقت لإثبات قدراتها»، مضيفاً: «نؤمن باللاعبين الشباب لما يمتلكونه من جودة وطموح ورغبة في تمثيل إنتر».