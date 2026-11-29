أُصيب 29 مواطناً أردنياً، الأحد، جراء حادث سير مروّع وقع على الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص قرب دوما بريف دمشق، وذلك أثناء توجههم ضمن مجموعة سياحية متوجهة براً نحو الأراضي التركية.

وأفاد الدفاع المدني السوري بأن الحادث نجم عن انزلاق الحافلة التي كانت تقلّ المسافرين جراء هطول الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، وفقدان سائقها السيطرة عليها لتنقلب باتجاه المسار المقابل من الطريق الدولي.

وفور تلقي البلاغ، توجهت فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين في الميدان، قبل أن تعمل على نقلهم إلى مستشفى الشرطة في مدينة حرستا بريف دمشق لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفق الدفاع المدني السوري الذي أشار إلى أن عمليات الإنقاذ شهدت تطوراً خطيراً تمثّل في انزلاق شاحنة «قلّاب»، واصطدامها بالحاجز الأسمنتي الفاصل بين مساري الطريق في موقع الحادث ذاته؛ وذلك رغم قيام الفرق باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ووضع الشواخص المرورية لتحذير السائقين ودعوتهم لتخفيف السرعة.

ومع تصاعد المخاطر المرورية بفعل استمرار هطول الأمطار، كثّفت فرق الطوارئ تنسيقها مع شرطة المرور وأمن الطرق لإزالة مخلفات الحادث ومعالجة بقع الزيوت والوقود المتسربة، تفادياً لوقوع انزلاقات إضافية، فضلاً عن إعادة الحواجز الأسمنتية إلى وضعها الطبيعي لتأمين حركة السير.

بولمان سياحي متضرر إثر انقلابه واصطدامه بسيارة بالقرب من جسر ضاحية الشام في دوما بريف دمشق (الدفاع المدني السوري)

بالتزامن مع هذه التطورات، أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيراً من تشكّل واسع للضباب مساء اليوم (الأحد) وفجر وصباح غدٍ (الاثنين) 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أجزاء واسعة من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة وجبال الساحل السوري، إضافة إلى أجزاء من الرقة وريف دمشق ودرعا والقنيطرة، ما سيؤدي إلى تدنٍّ حاد في مدى الرؤية الأفقية.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة السائقين إلى تجنّب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة القصوى، مشددة على ضرورة فحص الجاهزية الفنية للمركبات، لا سيما المكابح وماسحات الزجاج ومصابيح الضباب، والالتزام بالسرعات المنخفضة وترك مسافات أمان كافية، وتجنب التوقف المفاجئ عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه سوريا تصاعداً لافتاً في معدلات حوادث السير بسبب الظروف الجوية وغيرها؛ إذ أعلنت فرق الدفاع المدني استجابتها لـ24 حادثاً في عموم البلاد خلال يوم (السبت) وحده، أسفرت عن حالتي وفاة وإصابة 24 مدنياً.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة المرور في وزارة الداخلية إلى تسجيل 13627 حادث سير في عموم سوريا منذ مطلع عام 2026 وحتى منتصف نوفمبر الحالي، أودت بحياة 1102 شخص وأصابت 8096 آخرين، ما يضع المعدل العام للحوادث المسجلة رسمياً عند نحو 1290 حادثاً شهرياً بمختلف درجاتها.

إنقاذ عائلة من ضحايا حادث سير (الدفاع المدني السوري)

من جهتها، أظهرت بيانات الدفاع المدني السوري، الخاصة بالحوادث الكبرى التي تستدعي تدخل فرق الإنقاذ، ارتفاعاً بنسبة 95.2 في المائة في عدد الحوادث خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 (من 1279 إلى 2496 حادثاً)، بمتوسط يناهز 415 إلى 540 حادثاً شهرياً تتطلب استجابة إسعافية عاجلة.

ويعزو مختصون وجهات معنية هذا النزيف المستمر على الطرقات السورية إلى جملة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها تهالك البنية التحتية لشبكة الطرق المركزية والدولية الممتدة على نحو تسعة آلاف كيلومتر، وما تعانيه من تفسخات وحفر مفاجئة وتآكل في الحواف، وضعف شبكات التصريف المطري التي تحوّل الهطولات إلى مصايد للانزلاق. يُضاف إلى ذلك غياب الإنارة الليلية والشواخص التحذيرية في النقاط الخطرة، إلى جانب العوامل البشرية المتمثلة في السرعة الزائدة، التي تتسبب بنحو ثلث الحوادث، والتجاوزات الخاطئة، وتقادم أسطول المركبات وغياب الصيانة الدورية للمكابح والإطارات.