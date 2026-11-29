دوّن النصر اسمه في سجلات الأرقام القياسية لكرة القدم العالمية، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ الدوريات المحلية يصل إلى التسجيل في 100 مباراة متتالية، موسعاً رقمه القياسي العالمي، عقب فوزه على مضيفه الحزم بهدف دون مقابل، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف التاريخي عن طريق البرتغالي سامو كوستا في الدقيقة 26، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، ويمنحه في الوقت ذاته رقماً غير مسبوق في تاريخ مسابقات الدوري حول العالم، بعدما واصل هز الشباك للمباراة المائة توالياً، في سلسلة بدأت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، عندما سجل أمام الرياض، ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

دوّن النصر اسمه في سجلات الأرقام القياسية لكرة القدم العالمية (نادي النصر)

مَن يتفوق عليه النصر؟

لم يكن الرقم الذي بلغه النصر مجرد إنجاز محلي، بل تجاوز به أرقاماً تاريخية لأندية عريقة في كرة القدم العالمية، إذ تخطى الرقم السابق المسجل باسم ريفر بليت الأرجنتيني، الذي سجل في 93 مباراة متتالية بالدوري بين عامي 1936 و1939، ليصبح الفريق الأصفر صاحب الرقم القياسي منفرداً، بعدما كان قد كسر الرقم السابق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وحسب الإحصاءات التي تناولتها وسائل إعلام عالمية، يأتي الهلال السعودي في قائمة أبرز الأندية صاحبة السلاسل التهديفية المتتالية بـ88 مباراة، يليه بايرن ميونيخ الألماني بـ87 مباراة، فيما تبرز أرقام بنفيكا البرتغالي ضمن السلاسل التاريخية البارزة.

واحتفى قائد النصر كريستيانو رونالدو بالرقم التاريخي، عبر رسالة نشرها في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: «انتصار رائع و100 مباراة متتالية في الدوري سجل فيها الفريق. أنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الإنجاز».

وجاءت رسالة النجم البرتغالي لتسلط الضوء على الطابع الجماعي للرقم، الذي تَحقق بمساهمة مجموعة من اللاعبين والمدربين على مدار نحو ثلاثة أعوام، وشهد تعاقب أسماء عديدة على القائمة الهجومية للفريق، مع استمرار النصر في هز الشباك بمختلف الظروف والمنافسين.

سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على وصول النصر إلى 100 مباراة متتالية بالتسجيل (نادي النصر)

70 هدفاً لرونالدو خلال السلسلة

ورغم أن رونالدو لم ينجح في التسجيل أمام الحزم، فإن حضوره كان مؤثراً في المسيرة التهديفية التاريخية، إذ تشير إحصاءات نشرتها وسائل إعلام رياضية إلى أنه ساهم في تسجيل 70 هدفاً خلال المباريات المائة التي صنعت هذا الرقم، ليكون أبرز المساهمين تهديفياً في السلسلة، متقدماً على زملائه في الفريق، سجل خلالها 61 هدفاً وقدم 9 مساهمات تهديفية.

ويعكس ذلك حجم التأثير الهجومي للنجم البرتغالي منذ انضمامه إلى النصر، ودوره في ترسيخ الحضور التهديفي للفريق، الذي لم يتوقف عن التسجيل في منافسات الدوري منذ ديسمبر 2023.

من المائة الجماعية إلى حلم الألف الفردي

وتزامن الإنجاز الجماعي للنصر مع اقتراب رونالدو من محطة تاريخية أخرى يسعى إلى بلوغها في مسيرته الاحترافية، تتمثل في الوصول إلى الهدف رقم 1000، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يبلغ هذا الرقم من الأهداف الرسمية.

وكان رونالدو قد وصل إلى الهدف رقم 987 في مسيرته، عقب تسجيله أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء الماضي، ليصبح على بعد 13 هدفاً من الحاجز التاريخي، قبل أن تنتهي مواجهة الحزم دون أن يضيف هدفاً جديداً إلى رصيده.

ويواجه النجم البرتغالي تحدياً كبيراً في رحلته نحو الألف، خصوصاً مع اقتراب نهاية العام، إلا أن الرقم يبقى هدفاً معلناً يواصل العمل من أجله، في مرحلة متقدمة من مسيرته الكروية، بعدما تجاوز الأربعين من عمره.

حظي الرقم التاريخي باهتمام وسائل إعلام رياضية عالمية (نادي النصر)

الإعلام العالمي يحتفي بإنجاز النصر

وحظي الرقم التاريخي باهتمام وسائل إعلام رياضية عالمية، إذ سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على وصول النصر إلى 100 مباراة متتالية بالتسجيل، ووصفت استمرار السلسلة بأنه تمديد للرقم القياسي العالمي، فيما تناول موقع «غول» الإنجليزي الإنجاز بوصفه محطة تاريخية جديدة للفريق السعودي، مع إبراز رسالة رونالدو الاحتفالية.

كما ربطت تقارير إعلامية برازيلية، بينها «UOL»، بين الانتصار على الحزم والرقم القياسي، وأشارت إلى أن رونالدو بقي عند 987 هدفاً في مسيرته، بعدما اقترب من حاجز الألف دون أن ينجح في التسجيل خلال المباراة.

وبين رقم جماعي غير مسبوق بلغ 100 مباراة متتالية بهز الشباك، وحلم فردي يقترب من حاجز الألف هدف، يواصل النصر ورونالدو كتابة فصول جديدة في سجلات كرة القدم، في وقت يتطلع فيه الفريق إلى مواصلة انتصاراته وتوسيع رقمه القياسي خلال الجولات المقبلة.