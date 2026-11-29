واصل الاتحاد استعادة توازنه الفني في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تجاوز ضيفه نيوم بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ13، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.

وحمل هذا الانتصار الاتحادي عدداً من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الفني، أبرزها الاستقرار على التشكيلة الأساسية، واستمرار تألق الحارس الصربي رايكوفيتش، إلى جانب نجاح تدخلات المدرب الألماني ينز فيسينغ خلال الشوط الثاني، التي أسهمت في تغيير ملامح الأداء الهجومي للفريق.

وللمباراة الثانية على التوالي، اعتمد فيسينغ على التشكيلة الأساسية ذاتها التي خاض بها مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل، قبل أن يكرر اختياراته الفنية أمام نيوم.

وركز المدرب فيسينغ على تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، والوصول إلى قدر أكبر من الاستقرار الفني، خصوصاً في ظل تداخل الاستحقاقات المحلية والقارية وتقارب مواعيد المباريات.

ورغم أن الاتحاد لم يظهر بالصورة الفنية المأمولة خلال الشوط الأول أمام نيوم، فإن المحافظة على التشكيلة الأساسية من شأنها أن تسهم في تعزيز التفاهم بين اللاعبين، وترسيخ الهوية الفنية التي يسعى الجهاز الفني إلى ترسيخها خلال المرحلة المقبلة.

وواصل الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش تقديم مستوياته المميزة مع الاتحاد، محافظاً على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، ومؤكداً أهميته في المنظومة الدفاعية للفريق.

وكان للحارس الصربي دور مؤثر في المحافظة على الانتصار أمام نيوم، بعدما تصدى لمحاولة خطرة في الوقت بدل الضائع، ليؤمّن لفريقه النقاط الثلاث.

ويمنح استمرار تألق رايكوفيتش الجهاز الفني مزيداً من الاطمئنان، خصوصاً في المواجهات التي تشهد تقارباً في المستوى، وتُحسم بفوارق تهديفية ضئيلة.

فرحة اتحادية بهدف النصيري (تصوير: محمد المانع)

وظهر الاتحاد بصورة هجومية مختلفة في الشوط الثاني، بعدما أجرى فيسينغ ثلاثة تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط، في خطوة عكست عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق خلال النصف الأول من المواجهة.

ونجحت تدخلات المدرب الألماني في تنشيط الجانب الهجومي ورفع وتيرة الضغط على دفاعات نيوم، وكان أبرز ثمارها تسجيل المهاجم المغربي يوسف النصيري، الذي شارك بديلاً، هدف الانتصار برأسية جاءت إثر تمريرة مميزة من الجزائري حسام عوار، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأقر فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة، بأن بعض اللاعبين لم ينجحوا في تنفيذ تعليماته المتعلقة بالضغط خلال الشوط الأول؛ الأمر الذي دفعه إلى إجراء التغييرات الثلاثة، معرباً عن رضاه عن ردة فعل لاعبيه في الشوط الثاني.

ولم يغفل المدرب الألماني تأثير العوامل المناخية على أداء فريقه؛ إذ أبدى سعادته باعتدال الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، مشيراً إلى انعكاس ذلك إيجاباً على الجاهزية البدنية للاعبين.

وشدَّد فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي على أهمية الجانب البدني في المنافسة على المراكز المتقدمة، وهو ما يتوافق مع فلسفته الفنية التي تعتمد على الضغط ورفع وتيرة اللعب.

وقد يشكِّل تحسن الأجواء المناخية خلال الفترة المقبلة عاملاً مساعداً للاتحاد في تنفيذ متطلبات مدربه الفنية، خصوصاً مع توالي المباريات محلياً وقارياً.

وبين ثبات التشكيلة الأساسية، وتألق رايكوفيتش، وفاعلية البدلاء، ونجاح التدخلات الفنية للمدرب، تبدو ملامح التحسُّن حاضرة في المشهد الاتحادي، وإن كان الفريق لا يزال بحاجة إلى المحافظة على مستواه طوال شوطي المباراة، وعدم الاكتفاء بردة الفعل في الشوط الثاني.

ويبقى التحدي الأكبر أمام فيسينغ هو البناء على هذه المؤشرات الإيجابية، وتحويلها إلى حالة من الاستقرار الفني واستمرارية الانتصارات، بما يعزز حظوظ الاتحاد في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

فهل يكون الاتحاد قد بدأ بالفعل الوصول إلى الهوية الفنية التي ينشدها مدربه الألماني؟ أم أن المواجهات المقبلة ستكشف مدى قدرته على المحافظة على هذا التصاعد؟