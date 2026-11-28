لم تكن ثلاثية الأهلي كافية لإعادة الهدوء إلى المدرجات الخضراء، في ليلة شهدت تألقاً استثنائياً للحارس السنغالي إدوارد ميندي، وثنائية للإنجليزي إيفان توني، وبصمة مميزة للبرازيلي ماتيوس غونسالفيس، الذي نجح في تسجيل الهدف الثالث عقب مشاركته بديلاً.

وبدا المشهد في المدرجات الأهلاوية مغايراً لما حملته النتيجة، إذ أظهرت الجماهير غضبها تجاه الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، منذ بداية المواجهة، وظلت تردد هتافات «بوسيتش آوت» بين الفينة والأخرى، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين المدرب وأنصار الفريق.

وباتت العلاقة بين بوسيتش والجماهير الأهلاوية أمام أزمة ثقة متصاعدة، في ظل تباين واضح في الرؤية؛ إذ ترى الجماهير أن المدرب الكرواتي ليس الخيار المناسب لقيادة الفريق، وتحمّله جانباً من مسؤولية الخروج من بطولات كانت تعوّل عليها، فضلاً عن عدم اقتناعها بقدرته على قيادة المشروع الفني للأهلي مستقبلاً.

في المقابل، يبدو بوسيتش متمسكاً بقناعاته الفنية، وواثقاً بقدرته على صناعة الفارق، وهو ما عكسته تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة، حين أشاد بعلاقته مع اللاعبين، وأبدى ثقته بقدرته على تطوير مستوياتهم، معتبراً أن الفريق يسير بصورة جيدة.

ورغم الثلاثية، فإن تألق إدوارد ميندي، خصوصاً خلال مجريات الشوط الثاني، كان أحد أبرز ملامح المواجهة، بعدما تصدى الحارس السنغالي لعدد من الكرات الخطرة، مؤكداً مجدداً قيمته الفنية الكبيرة في المنظومة الأهلاوية.

وعلى الصعيد الفردي، واصل الإنجليزي إيفان توني كتابة اسمه في سجلات دوري المحترفين السعودي، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال أول 13 جولة من موسم واحد في تاريخ المسابقة، بوصوله إلى 16 هدفاً في موسم 2026 - 2027.

وتجاوز توني بذلك الرقم السابق المسجل باسم السوري عمر السومة، الذي أحرز 15 هدفاً بقميص الأهلي خلال الفترة ذاتها من موسم 2014 - 2015، ليضيف المهاجم الإنجليزي فصلاً جديداً إلى مسيرته التهديفية مع الفريق.

وبين تألق ميندي، وأرقام توني التاريخية، وبصمة غونسالفيس، يبقى مستقبل العلاقة بين بوسيتش والجماهير الأهلاوية معلقاً، بعدما أثبتت المواجهة أن الانتصارات وحدها لم تعد كافية لاستعادة ثقة المدرجات، التي تبحث عن هوية فنية واضحة واستمرارية في الأداء والنتائج تتناسب مع طموحاتها.

غادر الأهلي المواجهة بثلاثية، لكن بوسيتش لم ينجح بعد في كسب معركة الثقة مع جماهيره.