بات البرتغالي جواو فيليكس، نجم النصر، محور صراع بين النادي العاصمي وعدد من الأندية الأوروبية، بينما يترقب تشيلسي الإنجليزي الحصول على 20 مليون يورو إضافية.

وكشف موقع «ديا دي جوغو» البرتغالي، نقلاً عن صحيفة «أو جوغو»، أن إدارة النصر أبلغت فيليكس، خلال اجتماع الأربعاء الماضي، بقرار تمديد عقده حتى صيف 2029، مع رفع راتبه السنوي من 10 ملايين إلى 12.5 مليون يورو، بخلاف مكافآت مرتبطة بتحقيق الأهداف والبطولات. وأوضح موقع «غول» العالمي أن العقد المبرم في صيف 2025 يتضمن بنداً للتمديد التلقائي موسمين إضافيين، ما لم يُفعّل بند إنهاء الاتفاق قبل الأول من يونيو (حزيران) المقبل.

وسيترتب على استمرار اللاعب ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة من 30 إلى 50 مليون يورو، لكن تحركات خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، تضفي مزيداً من الإثارة على المشهد، إذ كشف الصحافي الإيطالي ماتيو موريتو، عبر منصة «دازن» الإسبانية، عن اتصالات يجريها مينديز مع أندية إنجليزية لاستكشاف فرص عودة موكله إلى أوروبا، وسط اهتمام مستمر من بنفيكا، ورغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة، الذي تعرقل أزمته المالية إتمام الصفقة.

وأكد موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي أن محادثات جرت بالفعل، الصيف الماضي، بشأن عودة فيليكس إلى برشلونة، إلا أن النصر رفض التفريط في خدماته. وأشار إلى ترحيب البرتغالي بقرار استمراره، في ظل الاستقرار الذي وجده في الرياض. وكان هوغو فيليكس، شقيق اللاعب، قد صرح لصحيفة «أبولا» البرتغالية بأن العودة إلى أوروبا ضرورية لتحقيق حلم شقيقه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، رغم سعادته بتجربته السعودية.

فيليكس خلال مباراة الحزم الاخيرة ضمن الدوري السعودي (تصوير: عبدالعزيز النومان)

ويتمسك النصر بنجمه البرتغالي بعد تألقه اللافت بالشعار الأصفر حيث سجل 34 هدفاً، وصنع 28 خلال 63 مباراة، قبل مباراة السبت ضد الحزم، وأسهم في استعادة لقب الدوري السعودي بعد غياب 7 سنوات، وفقاً لموقع «غول».

يُذْكر أن فيليكس سجل أحد أجمل أهداف الموسم حتى الآن، بضربة مقصية مذهلة من حدود منطقة الجزاء، قاد بها فريقه للفوز على السد القطري بنتيجة 2 – 1، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم تكن الكرة التي سددها فيليكس في الدقيقة 52 من عمر المباراة اعتيادية؛ فبعدما أبعد دفاع السد كرة عرضية، أعاد البرازيلي أنجيلو الكرة برأسه، ليقابلها البرتغالي بضربة مقصية اتسمت بالقوة والدقة، استقرت على إثرها الكرة في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس مشعل برشم، وسط فرحة كبيرة في المدرجات، بينما خلع اللاعب قميصه احتفالاً بهدفه الاستثنائي.

وسرعان ما تجاوز صدى الهدف حدود المنافسة الآسيوية، بعدما تصدر اهتمامات عدد من وسائل الإعلام العالمية، التي ذهبت إلى ترشيحه مبكراً للمنافسة على جائزة «بوشكاش»، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل هدف.

وعنونت صحيفة «آس» الإسبانية تقريرها عن المباراة: «رونالدو يقترب من الألف... وجواو فيليكس يسجل هدفاً مذهلاً مرشحاً لجائزة بوشكاش»، وذهبت في إشادتها إلى وصف الهدف بأنه أحد أهداف العقد، كما أفردت مادة أخرى للمقصية، مشيرة إلى أنها مرشحة لأن تكون أفضل أهداف عام 2026.

وفي البرتغال، احتفت صحيفة «أبولا» بالهدف تحت عنوان: «يا له من هدف! مقصية لجواو فيليكس تستحق جائزة بوشكاش»، ووصفته بأنه تحفة فنية تستحق المشاهدة مراراً وتكراراً، مشيرة إلى أن الكلمات تعجز عن إنصاف روعة ما قدمه اللاعب البرتغالي.

أما صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فوصفت المقصية بأنها هدف يجعل الجماهير تنهض من مقاعدها، ولحظة لن ينساها فيليكس في مسيرته الكروية.

وجعلت وكالة «رويترز» من هدف فيليكس محور تقريرها عن المواجهة الآسيوية، بينما تساءل موقع «غول» العالمي عما إذا كان البرتغالي قد حسم المنافسة على جائزة بوشكاش، مستعيداً الأهداف المقصية التي سجلها مواطنه كريستيانو رونالدو خلال مسيرته، ومن بينها هدفه الشهير أمام يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

واحتفت صحيفة «سبورتينغ نيوز» الأميركية بالهدف، بينما أشار موقع «فوتبول 360» الأسترالي إلى أن فيليكس نجح في خطف الأضواء من رونالدو، رغم اقتراب الأخير من بلوغ حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية، كما احتفت شبكة «غلوبو» البرازيلية بجمالية الهدف.