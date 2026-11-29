تفاقمت مشكلات الإصابات التي يعاني منها بايرن ميونيخ، بعد أن تعرض لاعب خط الوسط كونراد لايمر لخلع في أحد أوتار كاحله الأيمن، خلال تعادل فريقه سلباً مع هامبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السبت. وقال النادي، في بيان اليوم الأحد، إن لايمر سيخضع لعملية جراحية.

ودخل لايمر الملعب في الشوط الثاني بديلاً للاعب الصاعد لينارت كارل (18 عاماً)، لكنه تعرض لضربة في قدمه أجبرته على الخروج في الدقيقة الـ87، ليواصل فريق المدرب فينسن كومباني ابتعاده عن الانتصارات لثالث مباراة توالياً في جميع المسابقات.

وتعادل بايرن لخامس مرة في الدوري هذا الموسم والـ3 في آخر 4 مباريات بالمسابقة؛ ما جعل رصيد حامل لقب الدوري الألماني أقل بـ8 نقاط مما كان عليه في المرحلة نفسها من الموسم الماضي.

ويفتقد بايرن بالفعل كثيراً من لاعبيه الأساسيين؛ من بينهم هاري كين ومايكل أوليسيه وجمال موسيالا وسيرج غنابري.