اتهم ألكسندر روسينغ ليليسيت، لاعب هامبورغ، بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه إساءات عنصرية إليه، عقب تعادل فريقه سلبياً مع ضيفه بايرن ميونيخ، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وكشف لاعب الوسط النرويجي عن تلك الإساءات عبر حسابه على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور، بعدما تلقى منشوراً مسيئاً عقب المباراة التي شهدت طرد جوشوا كيميتش، قائد بايرن ميونيخ.

وأمسك كيميتش بشعر روسينغ ليليسيت في الدقيقة 44، بعدما بدا أن الأخير استفزه خلال اللقاء، ليشهر الحكم باستيان دانكرت البطاقة الحمراء في وجه قائد بايرن.

ورد روسينغ ليليسيت على المنشور المسيء بثلاثة رموز تعبيرية، وكتب: «أنا فخور بلون بشرتي».