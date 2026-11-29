قال مسؤول إريتري لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إن «بلاده لا تمانع التفاوض مع إثيوبيا لكن بشروط». وذلك عقب طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أسمرة «وقف تسليح الخصوم والعمل المشترك»، وتمسك إريتريا بمطلب الالتزام بالقانون الدولي.

والخميس، نفى آبي أحمد، في كلمته أمام البرلمان، أن تكون بلاده «تعتزم غزو إريتريا»، محدداً «مطلبين من الحكومة الإريترية، أولهما وقف تسليح خصوم إثيوبيا والتعاون معهم، وثانيهما العمل المشترك من أجل التنمية»؛ مشيراً إلى أنه «إذا فُرضت الحرب على إثيوبيا، فإن بلاده ستنتصر»، وأنها «تستعد لذلك».

وجاء حديث آبي أحمد بعد نحو أسبوع من تقرير نشرته «رويترز» عن أن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مع اقتراب الجيشين إلى مسافة تسمح بالهجوم.

وأكد المسؤول الإريتري، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أن «حديث آبي أحمد بشأن الشراكة والتنمية مع أسمرة يمثل من الناحية النظرية محاولة لتحميل إريتريا المسؤولية»، معتبراً أن «الواقع يسير في الاتجاه المعاكس؛ إذ تسعى إريتريا إلى تحقيق السلام والاستقرار لنفسها ولشعوب المنطقة ولإثيوبيا أيضاً».

ووصف المسؤول الإريتري تصريحات آبي أحمد بأنها «متكررة وتمثل محاولة لتجميل صورة إثيوبيا أمام المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن «هذه المواقف سبق أن أُعلنت مراراً، وأن التزام إثيوبيا بالسلام والاعتراف بحقوق إريتريا السيادية كفيل بإنهاء الخلاف».

كما أوضح أن أسمرة «ترحب بأي مبادرة سلام حقيقية ومقبولة تجلب السلام للمنطقة، شريطة أن تسبقها خطوة أساسية تتمثل في سحب إثيوبيا التصريحات السابقة، والتي تضمنت السعي للسيطرة على موانئ إريتريا بالقوة، إلى جانب خفض التصعيد والهجوم على إريتريا». وقال إنه «بمجرد سحب تلك التصريحات واحترام السيادة الإريترية لن يكون هناك أي إشكال».

دبابة عسكرية إريترية متضررة تظهر بالقرب من بلدة ويكرو بإثيوبيا في 14 مارس 2021 (رويترز)

وأشار المسؤول إلى أن المفاوضات بين الطرفين تُعد أمراً طبيعياً في حال وجود رغبة حقيقية في السلام، لكنها «تتطلب أولاً أن تصحح إثيوبيا مسارها، وتعلن بوضوح التزامها باستقلال إريتريا، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وموانئها»، مؤكداً أن «إريتريا جاهزة للسلام متى أبدت إثيوبيا استعدادها لذلك».

ونشرت «الخارجية الإريترية» رداً على آبي أحمد، نقله وزير الإعلام الإريتري يماني قبرى مسقل، مساء الخميس، عبر حسابه بمنصة «إكس»، قال فيه إن الأمر «لا يتطلب سلسلة لا تنتهي من الاجتماعات، فالحقيقة الثابتة أن القانون الدولي يؤسس توازناً واضحاً ومتماسكاً بين الحقوق السيادية للدول الساحلية واحتياجات العبور لدول محاطة باليابسة». وأكد أن «إريتريا تبقى صامدة في التزامها بالسلام الإقليمي الحقيقي، والتعاون الاقتصادي المتبادل الذي يعود بالفائدة، مع احترام القانون الدولي».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، وهي تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي. وتصاعدت حدة خطاب أديس أبابا تجاه أسمرة منذ سنوات، وسط تلويح بإمكانية الاستحواذ على أحد موانئها بالقوة وعدم الاعتراف بالاستقلال.

ويأتي ذلك المسار المتبادل من المطالب والشروط بين البلدين بعد نحو شهر من قطع علاقاتهما الدبلوماسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلفية اتهامات إثيوبية بدعم متمردين، تنفيها أسمرة.