تحرك إقليمي جديد تجاه الأزمة السياسية في الصومال حمل وساطة من الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، خلال زيارة نظيره الصومالي حسن شيخ محمود لكمبالا، لإنهاء الخلافات بين الحكومة والمعارضة.

يأتي ذلك التحرك الجديد مع الإطاحة بوزير الدفاع المعروف بانتقاداته الحادة ضد المعارضة، وهو ما يراه خبير صومالي في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يحمل فرصة لحلحلة الانسداد السياسي في ضوء العلاقات المتميزة بين كمبالا ومقديشو.

وساطة جديدة

ووافق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على إجراء محادثات مع جماعات المعارضة بوساطة نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، في أعقاب زيارة استغرقت يوماً واحداً قام بها الرئيس الصومالي إلى كمبالا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأفريقية في وقت متأخر مساء الاثنين.

وقبل الرئيس الصومالي، وفق المصدر ذاته، «عمليةً تتوسط فيها أوغندا، تهدف إلى جمع كافة أطياف المعارضة الصومالية مع الحكومة، مع التخلي عن جميع الخطط الانتخابية القائمة، مع الإصرار على أن يُعقد الحوار في مقديشو».

وتوصل الطرفان إلى هذا التفاهم بعد مناقشات مباشرة، استغل فيها الرئيس الأوغندي وجود قوات بلاده في الصومال، بحسب المصدر ذاته، دون أن يصدر تعقيب فوري من الرئاسة الصومالية بشأن هذه الأنباء.

وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بدأت أوغندا سحب قواتها من الصومال بعد نحو 20 عاماً من المشاركة العسكرية ضمن بعثات الاتحاد الأفريقي، مع مغادرة أول دفعة من الجنود، ضمن مسار لنقل المسؤوليات الأمنية تدريجياً إلى القوات الصومالية، مع استمرار وجود محدود بموجب اتفاقية ثنائية حتى 2027.

وتأتي تلك الوساطة مع إعلان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الاثنين، تعيين صادق عمر محمد وزيراً للدفاع، خلفاً لأحمد معلم فقي، ضمن تعديل حكومي محدود، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية دون توضيح السبب الذي يأتي بعد أقل من شهر من بدء الانسحاب الأوغندي، وأيام من هجوم فقي على الإمارات في ظل أزمة مقديشو وأبوظبي.

كذلك فقي من أبرز الوزراء الذين انتقدوا المعارضة، ففي أغسطس (آب) الماضي وصف المعارضة بأنها لا تزال في حالة «شكوى»، وقال إن «العلاج الحقيقي» الذي ينتظرها هو إجراء انتخابات بنظام «شخص واحد، صوت واحد»، بحسب تقارير إعلامية، كما حذر المعارضة من تنظيم مظاهرات عامة في مقديشو، متهماً بعض الشخصيات بتلقي أموال لتنظيم احتجاجات قال إنها تهدد الأمن وتثير الفوضى.

ويرى المحلل الصومالي في الشؤون الأفريقية، عبد الولي جامع بري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمكن قراءة توقيت الوساطة الأوغندية باعتباره مؤشراً على تصاعد الأزمة السياسية في الصومال، وحاجة الأطراف إلى تدخل إقليمي لتقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن إقالة وزير الدفاع في هذا التوقيت تعكس حجم التحديات داخل مؤسسات الدولة، وتداخل الخلافات السياسية مع الملفات الأمنية.

تصاعد الخلافات

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل المعارض» ضمن جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

هذه الوساطة الأوغندية تأتي بعد نحو 10 أيام من إعلان الرئاسة الصومالية، في بيان يوم 14 نوفمبر، عن «بدء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف التي تم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في المنتدى التشاوري الوطني، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق أعمال المنتدى»، دون اتفاق على عقده حتى الآن.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من تحذير «مجلس مستقبل الصومال» المعارض، في بيان، من إجراء انتخابات «أحادية الجانب»، مؤكداً «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسَي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».

وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.

وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، الذي يجري فيه توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد (حصة)» للمجموعات العِرْقية الصغيرة.

ورغم ذلك يرى بري أن أوغندا تستطيع لعب دور إيجابي بحكم علاقاتها مع الحكومة الصومالية وخبرتها في دعم الاستقرار، لكنها لا تستطيع فرض حل على الأطراف.

ونجاح الوساطة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتوافقاً بشأن المسار الانتخابي، وتوزيع الصلاحيات، واحترام الدستور ومبدأ الشراكة السياسية، بحسب بري، مؤكداً أن استمرار الانسداد السياسي يضعف الجبهة الداخلية، ويؤثر سلباً على التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويمنح «حركة الشباب» فرصاً لاستغلال الخلافات السياسية.