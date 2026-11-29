قد لا تكون القيلولة المتكررة لدى كبار السن مجرد حاجة للراحة، إذ يمكن أن ترتبط بمشكلات صحية مثل اضطرابات النوم أو أمراض القلب والتراجع المعرفي، ما يجعل زيادة النعاس نهاراً علامة تستدعي الانتباه والتقييم الطبي، إذ يمكن أن ترتبط أيضاً بمرض الخرف.

وتشير دراسة علمية إلى أن عادات القيلولة لدى كبار السن، بما في ذلك معدل تكرارها ومدتها وما إذا كانت مقصودة أم تحدث بصورة لا إرادية، قد ترتبط باحتمالات الإصابة بالخرف.

وتوصل باحثون من كلية بلومبرغ للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز الأميركية إلى أن كبار السن الذين ينامون خلال النهار بصورة متكررة، أو يجدون أنفسهم يغفون من دون تخطيط مسبق، قد يكونون أكثر عُرضة للإصابة بالخرف مقارنة بمن لا ينامون خلال النهار أو يفعلون ذلك نادراً.

وشملت الدراسة بدورية «ذا جورنال أوف جيرونتولوجي: ميديكال ساينسز» (The Journal of Gerontology: Medical Sciences)، بيانات 995 مستفيداً أميركياً من برنامج «ميديكير» للرعاية الصحية، تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، ولم يكونوا مصابين بالخرف عند بدء الدراسة عام 2013.

وتابع الباحثون المشاركين لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالاستناد إلى بيانات الدراسة الوطنية لاتجاهات الصحة والشيخوخة، من خلال مسح تمثيلي لكبار السن في الولايات المتحدة.

القيلولة المتكررة واللاإرادية

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين اعتادوا القيلولة في معظم الأيام أو يومياً كانوا أكثر عُرضة للإصابة بالخرف بنسبة 48 في المائة، مقارنة بمن نادراً ما ينامون نهاراً أو لا يفعلون ذلك مطلقاً.

واستمر هذا الارتباط حتى بعد احتساب عوامل ديمغرافية وحالات صحية وخصائص النوم ليلاً، مثل مدة النوم والنعاس خلال النهار، ومؤشر خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

كما ارتبطت القيلولة غير المقصودة، أي الغفوة من دون نية مسبقة للنوم، بارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 39 في المائة.

ووجد الباحثون أيضاً أن القيلولة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة ارتبطت بارتفاع الخطر بنسبة 40 في المائة، واستمر هذا الارتباط بعد احتساب مجموعة من العوامل المحتملة المؤثرة في النتائج. في المقابل، ضعف الارتباط بين القيلولة التي تتجاوز 30 دقيقة والخرف بعد احتساب عوامل متعلقة بالنوم الليلي.

وقال آدم سبيرا، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ في قسم الصحة النفسية بكلية بلومبرغ للصحة العامة، إن تكرار القيلولة قد يكون مؤشراً على تغيرات تحدث في الدماغ، وليس بالضرورة سبباً لهذه التغيرات التي تؤدي إلى الخرف.

وأشار الباحثون إلى احتمال وجود علاقة متبادلة بين القيلولة والخرف؛ فقد تكون القيلولة أحد عوامل الخطر المحتملة، في حين أن تدهور مناطق الدماغ المسؤولة عن تنظيم اليقظة، وهو ما قد يحدث في المراحل المبكرة من الخرف، يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة الحاجة إلى النوم خلال النهار.

هل القيلولة مؤشر مبكر للخرف؟

وللتعامل مع احتمال أن تكون القيلولة المتكررة نتيجة مبكرة للخرف وليست مؤشراً يسبقه، استبعد الباحثون الحالات التي شُخّصت خلال السنوات الخمس الأولى من المتابعة.

وأظهرت النتائج أن الارتباط بين الخرف وكل من القيلولة المتكررة وغير المقصودة ظل متشابهاً، ما يدعم احتمال أن أنماط القيلولة قد تسبق تشخيص الخرف بمدة، ولا تقتصر على كونها انعكاساً للمرض بعد ظهوره.

وقالت كينينغ جيانغ، الباحثة المشاركة في الدراسة، إن مراقبة عادات القيلولة قد توفر مؤشراً مبكراً وسهل المتابعة للمساعدة في تحديد كبار السن الأكثر عُرضة للخرف، وتوجيه التدخلات المخصصة للوقاية منه.

متى يستدعي الأمر تقييماً طبياً؟

يُنصح بمراجعة طبيب أعصاب أو طب المسنين إذا ظهرت زيادة مفاجئة في القيلولة أو النعاس النهاري، خصوصاً إذا صاحبتها شكاوى في الذاكرة أو التركيز، أو شخير مرتفع وتوقف متكرر للتنفس ليلاً، أو تراجع في الأنشطة اليومية المعتادة.

ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات طويلة الأمد تجمع بين قياسات موضوعية ومفصلة للقيلولة والنوم الليلي، لتوضيح طبيعة العلاقة بين أنماط النوم خلال النهار واحتمالات الإصابة بالخرف، ومعرفة ما إذا كان تعديل عادات القيلولة يمكن أن يساعد في تأخير ظهور المرض أو الوقاية منه.