الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد عن أن جسيمَي البروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) والبروتين الدهني أ (Lpa) يرتبطان بمسارات التهابية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، حتى لدى الأشخاص الذين ينجحون في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) إلى المعدلات الطبيعية.

والكوليسترول الضار (LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة) هو نوع من الدهون الشمعية التي يُنتجها الكبد أو تُمتص من الطعام، وعندما ترتفع مستوياته في الدم، فإنه يتراكم على جدران الشرايين ويشكّل لويحات تؤدي إلى تضيقها وتصلبها.

وحلل الباحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بيانات نحو 3000 بروتين في عينات دم أكثر من 35 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، ونُشرت النتائج في المجلة الأوروبية للقلب.

والبروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) تنقل الكوليسترول والدهون الثلاثية معاً، وعندما يتخلص الجسم من الدهون الثلاثية تترك بقايا تترسب داخل جدران الأوعية الدموية.

ويشبه هذا الجزيء الكوليسترول الضار (LDL) لكنه يحمل بروتيناً إضافياً، ويتأثر مستواه بالجينات الوراثية بنسبة تصل إلى 90 في المائة ولا يستجيب غالباً للحمية الغذائية أو أدوية الاستاتين التقليدية.

وكشفت الدراسة عن أن جسيمات (TRL) و(Lpa) تشترك في أنماط بروتينية تجذب الخلايا المناعية إلى بطانة الأوعية الدموية، مما يسبب التهاباً مزمناً وتغيرات هيكلية ترفع احتمالية التجلط مقارنةً بتأثير الكوليسترول الضار المعتاد الذي يتركز في تراكم اللويحات الدهنية.

ماذا تعني هذه النتائج للوقاية الطبية؟

• استمرار أهمية خفض الكوليسترول الضار: أكد الباحثون أن خفض مستويات كوليسترول (LDL) يظل حجر الزاوية الأساسي للوقاية من أمراض الشريان التاجي، لكنه لا يغطي جميع مصادر الخطر المتبقية.

• فحوصات إضافية لتقييم المخاطر: وأوصت إرشادات الجمعية الأوروبية لتصلب الشرايين بقياس مستوى (Lpa) مرة واحدة على الأقل في العمر لتحديد الخطر الوراثي، كما يساعد تحليل بروتين (ApoB) في حساب العدد الفعلي للجسيمات الضارة في الدم.

وتفتح هذه النتائج الباب لتطوير علاجات موجهة تستهدف المسارات الالتهابية المرتبطة بهذين الجسيمين، حيث لا تزال التحاليل البروتينية الشاملة التي استخدمتها الدراسة في طور البحث العلمي ولم تصبح فحصاً روتينياً بعد.

تأثير الكوليسترول الضار على القلب

• تصلب الشرايين التاجية: يتراكم الكوليسترول الضار مكوِّناً لويحات دهنية تضيِّق الشرايين وتُفقدها مرونتها.

• الذبحة الصدرية: ينتج ألم الصدر نتيجة لضعف وصول الدم والأكسجين إلى عضلة القلب عبر الشرايين المتضيقة.

• النوبات القلبية (الجلطات القلبية): قد تنفجر اللويحات الدهنية لتكوّن جلطة دموية تسد الشريان بالكامل، وتمنع تدفق الدم للقلب.

• ضعف عضلة القلب: يحدث نتيجة الجهد المستمر الذي يبذله القلب لضخ الدم عبر الشرايين الضيقة.

• اضطراب نظم القلب: قد يتسبب ضعف التروية والخلل في الإشارات الكهربائية في عدم انتظام ضربات القلب.

المعدلات الطبيعية للكوليسترول الضار (LDL)

• طبيعي: أقل من 100 ملغم/ديسيلتر.

• قريب من الطبيعي: بين 100 إلى 129 ملغم/ديسيلتر.

• مرتفع الحد: بين 130 إلى 159 ملغم/ديسيلتر.

• مرتفع جداً: فوق 190 ملغم/ديسيلتر.

الأطعمة التي تحتوي على دهون ضارة:

• اللحوم الدهنية والمصنعة: اللحوم الحمراء الغنية بالدهون، وجلد الدجاج، وشحم البقر، بالإضافة إلى اللحوم المصنعة كالنقانق والهوت دوغ.

• الأطعمة المقلية والوجبات السريعة: مثل الدجاج والبطاطس المقلية، والأطعمة التي تُقلى أو تُحضّر في زيوت متكررة الاستخدام أو مهدرجة.

• المخبوزات والحلويات التجارية: مثل الكعك، والبيتزا، والبسكويت، والفطائر التي تُصنع باستخدام السمن الصناعي أو الزيوت المهدرجة.

• منتجات الألبان كاملة الدسم: مثل الزبدة، والسمن الحيواني، والأجبان الصلبة (كالشيدر)، والكريمة، والآيس كريم.

• بعض الزيوت النباتية المشبعة: مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.