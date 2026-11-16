البيض والشوفان... أيهما أكثر صحة لوجبة الإفطار؟

يحظى الإفطار، منذ فترة طويلة، بلقب «أهم وجبة في اليوم». وعند سؤال خبراء التغذية عما يُنصح بتناوله صباحاً، غالباً ما يتصدر البيض والشوفان قائمة الخيارات الموصى بها، لكن أيهما أفضل للصحة؟

يُعد كل من البيض والشوفان سريعاً وسهل التحضير، لكن لكل منهما مزايا مختلفة على مائدة الإفطار، فالبيض يُقدَّم عادةً بوصفه طبقاً مالحاً، بينما غالباً ما يُحضَّر الشوفان بطريقة حلوة. أحدهما مصدر غذائي حيواني، والآخر من الحبوب الكاملة.

والبيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف، بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين، وفق إليزابيث كلينغبايل، اختصاصية التغذية وأستاذة مساعدة بجامعة تكساس في أوستن والمتحدثة الوطنية باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، لصحيفة «واشنطن بوست»، ويستحق كلاهما مكاناً في نظامك الغذائي إذا كنت تستمتع بتناولهما، إذ يمكن لأحدهما أن يعوّض ما ينقص الآخر ليكتمل الطبق.

التأثير على الكوليسترول

يمكن أن يساعد الشوفان في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم الكوليسترول «الضارّ»، وفق ليندسي مالون، اختصاصية التغذية والمحاضِرة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند.

ويعود هذا التأثير إلى نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى «بيتا غلوكان»، يوجد أيضاً في أطعمة أخرى؛ منها الفطر والشعير.

وفي إحدى الدراسات، شهد الأشخاص، الذين تناولوا مكملات «بيتا غلوكان» المستخلَصة من الشوفان، انخفاضاً في مستويات الكوليسترول بعد أربعة أسابيع.

أما البيض فيوفر مزيجاً من البروتين والدهون، معظمها من النوع غير المشبع، ويمكن أن يساعد استبدال الدهون غير المشبعة بالدهون المشبعة في النظام الغذائي أيضاً على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

لكن البيض يحتوي على بعض الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات هذا الكوليسترول. وتوجد هذه الدهون في صفار البيض، لذا فإن تقليل تناول الدهون المشبعة، سواء أكنت تعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، أم لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، أم ترغب ببساطة في الحفاظ على صحة قلبك، يمكن أن يتحقق باستخدام مزيد من بياض البيض وصفار أقل.

ومن الخيارات الأخرى طهي البيض بزيت الزيتون أو زيت الأفوكادو، بدلاً من الزبدة.

أما الكوليسترول الموجود في البيض، فإن تأثيره على كوليسترول الدم أكثر تعقيداً مما قد تتصور. وقالت مالون: «الكوليسترول الغذائي الموجود في الأطعمة لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير مستوى الكوليسترول لدى الشخص»، فقد يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، لكن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر.

وتشير جمعية القلب الأميركية إلى أن تناول البيض باعتدال يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، لكنها تنصح الأشخاص الذين يعانون مستويات غير طبيعية من الكوليسترول بالحذر من الأطعمة الغنية بالكوليسترول الغذائي، خصوصاً إذا كانوا مصابين أيضاً بالسكري أو معرضين لخطر الإصابة بفشل القلب.

مقارنة البروتين والفيتامينات والمعادن

تحتوي بيضتان كبيرتا الحجم على نحو 12 غراماً من البروتين، مقارنة بنحو 5 غرامات في نصف كوب من الشوفان الملفوف الجاف. ويمكن أن يساعد البروتين والدهون الموجودان في البيض على الشعور بالشبع، وفق كلينغبايل. كما تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على إطالة الشعور بالامتلاء، ويمكن أن تجعل إضافة مصدر للبروتين وجبة الإفطار أكثر إشباعاً.

ويحتوي البيض أيضاً على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاج إليها الجسم ولا يستطيع إنتاجها بنفسه، ما يجعله مصدراً متكاملاً للبروتين.

أما الشوفان فيحتوي على كميات أقل من بعض هذه الأحماض الأمينية، لكنه يظل قادراً على الإسهام في تلبية احتياجات الجسم اليومية من البروتين، وفق كلينغبايل.

ويوفر كلا الطعامين حمض الفوليك والحديد، لكن البيض يحتوي على كمية أكبر من حمض الفوليك، بينما يحتوي الشوفان على كمية أكبر من الحديد.

كما يوفر البيض بعض العناصر الغذائية المهمة التي لا تحصل عليها من الشوفان العادي، فهو أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي طبيعياً على فيتامين «د»، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ويحافظ على قوة العظام، كما يوفر فيتامين «أ»، الذي يدعم صحة الجلد، واللوتين، وهو أحد الكاروتينات التي تدعم صحة العين، وفق مالون.

مقارنة سريعة من حيث الألياف

• الشوفان:

• الألياف: الشوفان مصدر ممتاز للألياف، حيث يحتوي الكوب الواحد (أو نحو 100 غرام من الشوفان) على نسبة عالية من الألياف (تصل إلى نحو 10.6 غرام لكل حصة شائعة)، وتتضمن ألياف بيتا غلوكان القابلة للذوبان.

• فوائد الألياف فيه: تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتنظيم سكر الدم، وتحسين صحة الأمعاء، وتعزيز الشعور بالشبع.

• العناصر الأخرى: غني بالكربوهيدرات المعقدة (نحو 28 غراماً أو أكثر وفقاً للحصة) وبروتين أقل نسبياً، مقارنة بالبيض.

• البيض:

• الألياف: صفر ألياف (لا يحتوي البيض على أي ألياف غذائية على الإطلاق).

• فوائده: يتميز بأنه غني جداً بالبروتين عالي الجودة وقليل الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

• العناصر الأخرى: بيضتان كبيرتان توفران نحو 12.6 غرام من البروتين، وقليلاً جداً من الكربوهيدرات (نحو 1.12 غرام).