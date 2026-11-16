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البيض والشوفان... أيهما أكثر صحة لوجبة الإفطار؟

البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
TT
TT

البيض والشوفان... أيهما أكثر صحة لوجبة الإفطار؟

البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)

يحظى الإفطار، منذ فترة طويلة، بلقب «أهم وجبة في اليوم». وعند سؤال خبراء التغذية عما يُنصح بتناوله صباحاً، غالباً ما يتصدر البيض والشوفان قائمة الخيارات الموصى بها، لكن أيهما أفضل للصحة؟

يُعد كل من البيض والشوفان سريعاً وسهل التحضير، لكن لكل منهما مزايا مختلفة على مائدة الإفطار، فالبيض يُقدَّم عادةً بوصفه طبقاً مالحاً، بينما غالباً ما يُحضَّر الشوفان بطريقة حلوة. أحدهما مصدر غذائي حيواني، والآخر من الحبوب الكاملة.

والبيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف، بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين، وفق إليزابيث كلينغبايل، اختصاصية التغذية وأستاذة مساعدة بجامعة تكساس في أوستن والمتحدثة الوطنية باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، لصحيفة «واشنطن بوست»، ويستحق كلاهما مكاناً في نظامك الغذائي إذا كنت تستمتع بتناولهما، إذ يمكن لأحدهما أن يعوّض ما ينقص الآخر ليكتمل الطبق.

التأثير على الكوليسترول

يمكن أن يساعد الشوفان في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم الكوليسترول «الضارّ»، وفق ليندسي مالون، اختصاصية التغذية والمحاضِرة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند.

ويعود هذا التأثير إلى نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى «بيتا غلوكان»، يوجد أيضاً في أطعمة أخرى؛ منها الفطر والشعير.

وفي إحدى الدراسات، شهد الأشخاص، الذين تناولوا مكملات «بيتا غلوكان» المستخلَصة من الشوفان، انخفاضاً في مستويات الكوليسترول بعد أربعة أسابيع.

أما البيض فيوفر مزيجاً من البروتين والدهون، معظمها من النوع غير المشبع، ويمكن أن يساعد استبدال الدهون غير المشبعة بالدهون المشبعة في النظام الغذائي أيضاً على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

لكن البيض يحتوي على بعض الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات هذا الكوليسترول. وتوجد هذه الدهون في صفار البيض، لذا فإن تقليل تناول الدهون المشبعة، سواء أكنت تعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، أم لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، أم ترغب ببساطة في الحفاظ على صحة قلبك، يمكن أن يتحقق باستخدام مزيد من بياض البيض وصفار أقل.

ومن الخيارات الأخرى طهي البيض بزيت الزيتون أو زيت الأفوكادو، بدلاً من الزبدة.

أما الكوليسترول الموجود في البيض، فإن تأثيره على كوليسترول الدم أكثر تعقيداً مما قد تتصور. وقالت مالون: «الكوليسترول الغذائي الموجود في الأطعمة لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير مستوى الكوليسترول لدى الشخص»، فقد يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، لكن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر.

وتشير جمعية القلب الأميركية إلى أن تناول البيض باعتدال يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، لكنها تنصح الأشخاص الذين يعانون مستويات غير طبيعية من الكوليسترول بالحذر من الأطعمة الغنية بالكوليسترول الغذائي، خصوصاً إذا كانوا مصابين أيضاً بالسكري أو معرضين لخطر الإصابة بفشل القلب.

مقارنة البروتين والفيتامينات والمعادن

تحتوي بيضتان كبيرتا الحجم على نحو 12 غراماً من البروتين، مقارنة بنحو 5 غرامات في نصف كوب من الشوفان الملفوف الجاف. ويمكن أن يساعد البروتين والدهون الموجودان في البيض على الشعور بالشبع، وفق كلينغبايل. كما تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على إطالة الشعور بالامتلاء، ويمكن أن تجعل إضافة مصدر للبروتين وجبة الإفطار أكثر إشباعاً.

ويحتوي البيض أيضاً على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاج إليها الجسم ولا يستطيع إنتاجها بنفسه، ما يجعله مصدراً متكاملاً للبروتين.

أما الشوفان فيحتوي على كميات أقل من بعض هذه الأحماض الأمينية، لكنه يظل قادراً على الإسهام في تلبية احتياجات الجسم اليومية من البروتين، وفق كلينغبايل.

ويوفر كلا الطعامين حمض الفوليك والحديد، لكن البيض يحتوي على كمية أكبر من حمض الفوليك، بينما يحتوي الشوفان على كمية أكبر من الحديد.

كما يوفر البيض بعض العناصر الغذائية المهمة التي لا تحصل عليها من الشوفان العادي، فهو أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي طبيعياً على فيتامين «د»، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ويحافظ على قوة العظام، كما يوفر فيتامين «أ»، الذي يدعم صحة الجلد، واللوتين، وهو أحد الكاروتينات التي تدعم صحة العين، وفق مالون.

مقارنة سريعة من حيث الألياف

• الشوفان:

• الألياف: الشوفان مصدر ممتاز للألياف، حيث يحتوي الكوب الواحد (أو نحو 100 غرام من الشوفان) على نسبة عالية من الألياف (تصل إلى نحو 10.6 غرام لكل حصة شائعة)، وتتضمن ألياف بيتا غلوكان القابلة للذوبان.

• فوائد الألياف فيه: تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتنظيم سكر الدم، وتحسين صحة الأمعاء، وتعزيز الشعور بالشبع.

• العناصر الأخرى: غني بالكربوهيدرات المعقدة (نحو 28 غراماً أو أكثر وفقاً للحصة) وبروتين أقل نسبياً، مقارنة بالبيض.

• البيض:

• الألياف: صفر ألياف (لا يحتوي البيض على أي ألياف غذائية على الإطلاق).

• فوائده: يتميز بأنه غني جداً بالبروتين عالي الجودة وقليل الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

• العناصر الأخرى: بيضتان كبيرتان توفران نحو 12.6 غرام من البروتين، وقليلاً جداً من الكربوهيدرات (نحو 1.12 غرام).

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البيض والشوفان... أيهما أكثر صحة لوجبة الإفطار؟

البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
TT
TT

البيض والشوفان... أيهما أكثر صحة لوجبة الإفطار؟

البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)

يحظى الإفطار، منذ فترة طويلة، بلقب «أهم وجبة في اليوم». وعند سؤال خبراء التغذية عما يُنصح بتناوله صباحاً، غالباً ما يتصدر البيض والشوفان قائمة الخيارات الموصى بها، لكن أيهما أفضل للصحة؟

يُعد كل من البيض والشوفان سريعاً وسهل التحضير، لكن لكل منهما مزايا مختلفة على مائدة الإفطار، فالبيض يُقدَّم عادةً بوصفه طبقاً مالحاً، بينما غالباً ما يُحضَّر الشوفان بطريقة حلوة. أحدهما مصدر غذائي حيواني، والآخر من الحبوب الكاملة.

والبيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف، بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين، وفق إليزابيث كلينغبايل، اختصاصية التغذية وأستاذة مساعدة بجامعة تكساس في أوستن والمتحدثة الوطنية باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، لصحيفة «واشنطن بوست»، ويستحق كلاهما مكاناً في نظامك الغذائي إذا كنت تستمتع بتناولهما، إذ يمكن لأحدهما أن يعوّض ما ينقص الآخر ليكتمل الطبق.

التأثير على الكوليسترول

يمكن أن يساعد الشوفان في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم الكوليسترول «الضارّ»، وفق ليندسي مالون، اختصاصية التغذية والمحاضِرة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند.

ويعود هذا التأثير إلى نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى «بيتا غلوكان»، يوجد أيضاً في أطعمة أخرى؛ منها الفطر والشعير.

وفي إحدى الدراسات، شهد الأشخاص، الذين تناولوا مكملات «بيتا غلوكان» المستخلَصة من الشوفان، انخفاضاً في مستويات الكوليسترول بعد أربعة أسابيع.

أما البيض فيوفر مزيجاً من البروتين والدهون، معظمها من النوع غير المشبع، ويمكن أن يساعد استبدال الدهون غير المشبعة بالدهون المشبعة في النظام الغذائي أيضاً على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

لكن البيض يحتوي على بعض الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات هذا الكوليسترول. وتوجد هذه الدهون في صفار البيض، لذا فإن تقليل تناول الدهون المشبعة، سواء أكنت تعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، أم لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، أم ترغب ببساطة في الحفاظ على صحة قلبك، يمكن أن يتحقق باستخدام مزيد من بياض البيض وصفار أقل.

ومن الخيارات الأخرى طهي البيض بزيت الزيتون أو زيت الأفوكادو، بدلاً من الزبدة.

أما الكوليسترول الموجود في البيض، فإن تأثيره على كوليسترول الدم أكثر تعقيداً مما قد تتصور. وقالت مالون: «الكوليسترول الغذائي الموجود في الأطعمة لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير مستوى الكوليسترول لدى الشخص»، فقد يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، لكن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر.

وتشير جمعية القلب الأميركية إلى أن تناول البيض باعتدال يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، لكنها تنصح الأشخاص الذين يعانون مستويات غير طبيعية من الكوليسترول بالحذر من الأطعمة الغنية بالكوليسترول الغذائي، خصوصاً إذا كانوا مصابين أيضاً بالسكري أو معرضين لخطر الإصابة بفشل القلب.

مقارنة البروتين والفيتامينات والمعادن

تحتوي بيضتان كبيرتا الحجم على نحو 12 غراماً من البروتين، مقارنة بنحو 5 غرامات في نصف كوب من الشوفان الملفوف الجاف. ويمكن أن يساعد البروتين والدهون الموجودان في البيض على الشعور بالشبع، وفق كلينغبايل. كما تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على إطالة الشعور بالامتلاء، ويمكن أن تجعل إضافة مصدر للبروتين وجبة الإفطار أكثر إشباعاً.

ويحتوي البيض أيضاً على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاج إليها الجسم ولا يستطيع إنتاجها بنفسه، ما يجعله مصدراً متكاملاً للبروتين.

أما الشوفان فيحتوي على كميات أقل من بعض هذه الأحماض الأمينية، لكنه يظل قادراً على الإسهام في تلبية احتياجات الجسم اليومية من البروتين، وفق كلينغبايل.

ويوفر كلا الطعامين حمض الفوليك والحديد، لكن البيض يحتوي على كمية أكبر من حمض الفوليك، بينما يحتوي الشوفان على كمية أكبر من الحديد.

كما يوفر البيض بعض العناصر الغذائية المهمة التي لا تحصل عليها من الشوفان العادي، فهو أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي طبيعياً على فيتامين «د»، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ويحافظ على قوة العظام، كما يوفر فيتامين «أ»، الذي يدعم صحة الجلد، واللوتين، وهو أحد الكاروتينات التي تدعم صحة العين، وفق مالون.

مقارنة سريعة من حيث الألياف

• الشوفان:

• الألياف: الشوفان مصدر ممتاز للألياف، حيث يحتوي الكوب الواحد (أو نحو 100 غرام من الشوفان) على نسبة عالية من الألياف (تصل إلى نحو 10.6 غرام لكل حصة شائعة)، وتتضمن ألياف بيتا غلوكان القابلة للذوبان.

• فوائد الألياف فيه: تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتنظيم سكر الدم، وتحسين صحة الأمعاء، وتعزيز الشعور بالشبع.

• العناصر الأخرى: غني بالكربوهيدرات المعقدة (نحو 28 غراماً أو أكثر وفقاً للحصة) وبروتين أقل نسبياً، مقارنة بالبيض.

• البيض:

• الألياف: صفر ألياف (لا يحتوي البيض على أي ألياف غذائية على الإطلاق).

• فوائده: يتميز بأنه غني جداً بالبروتين عالي الجودة وقليل الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

• العناصر الأخرى: بيضتان كبيرتان توفران نحو 12.6 غرام من البروتين، وقليلاً جداً من الكربوهيدرات (نحو 1.12 غرام).

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ما أفضل وقت لتناول التمر لمد الجسم بالطاقة وتحسين الهضم؟

تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
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ما أفضل وقت لتناول التمر لمد الجسم بالطاقة وتحسين الهضم؟

تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)

يمكن لتناول التمر أن يساعدك في عملية الهضم والحصول على الطاقة، إذ يوفر التمر الكربوهيدرات اللازمة لمد الجسم بالطاقة والألياف التي تدعم حركة الأمعاء، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

متى يجب تناول التمر لزيادة الطاقة؟

يعد التمر خياراً مثالياً لزيادة الطاقة بسرعة بفضل محتواه العالي من الكربوهيدرات (نحو 5 - 18 غراماً لكل تمرة، اعتماداً على الحجم والنوع)، ويأتي معظمها من السكريات الطبيعية. وتتحلل السكريات بسرعة أكبر من الكربوهيدرات الأخرى، مثل النشويات أو الألياف، مما يوفر للجسم وقوداً سريعاً.

وللحصول على انتعاش عام، يوصي أخصائيو التغذية بتناول التمر بين الوجبات، فقد يساعد ذلك في التغلب على انخفاض الطاقة الذي يحدث بعد مرور مدة على تناول الطعام.

لكن، إذا كنت تعتمد على التمر لتعزيز أدائك للتمرين الرياضة، فسوف ترغب في تناول التمر كوجبة خفيفة قبل البدء في ممارسة الرياضة. أيضاً، يعد تناول التمر بعد الانتهاء من التمرين خياراً ذكياً، حيث إن الكربوهيدرات الموجودة فيه تساعد على تعزيز التعافي وتجديد الجليكوجين في العضلات، خاصة عندما تقترن بالبروتين.

متى تأكل التمر لتحسين الهضم؟

يعد تناول التمر طريقة أمراً مفيداً لدعم الهضم الصحي، لأنه يحتوي على مركبات مقاومة للالتهابات إلى جانب كمية قوية من الألياف. وتساعد الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، ووجدت دراسة أجريت عام 2025 أن الألياف الموجودة في التمر قد تساعد في تعزيز نمو البكتيريا المفيدة للأمعاء، وهي عامل مهم في صحة الجهاز الهضمي.

ولم تحدد الأبحاث وقتاً محدداً من اليوم للاستمتاع بالتمر لما له من فوائد على الجهاز الهضمي. لكن، يظل تناول التمر بين الوجبات خياراً ذكياً، لأن الألياف التي يحتوي عليها تساعد في الحفاظ على «إيقاع هضمي ثابت» طوال اليوم، وفق «هيلث»، و«يسمح هذا التباعد لجهازك الهضمي بالاستفادة من الألياف باستمرار».

ويوصي الخبراء بإقران أكل التمر مع شرب الماء أو سائل آخر لمساعدة الألياف على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي.

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المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
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المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)

يمكن لإدخال المشي في روتينك اليومي أن يقطع شوطاً طويلاً نحو خفض مستويات السكر في الدم، ومساعدتك في الوقاية من مرض السكري أو إدارته، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعنيّ بأخبار الصحة.

وفي حين أن المشي في أي وقت من اليوم له فوائد، تشير الأبحاث إلى أن المشي في المساء له تأثير أكبر في مستويات الجلوكوز من المشي صباحاً؛ لأنه يستهدف ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يحدث بعد تناول العشاء.

لماذا المشي في المساء أفضل؟

على الرغم من أن المشي في أي وقت من اليوم مفيد لنسبة السكر في الدم، فإن هناك فوائد أكبر للمشي في المساء مقارنة بالمشي في الصباح، وهي:

مستويات أفضل للجلوكوز: يعمل النشاط البدني المعتدل إلى القوي على استقرار مستويات الجلوكوز لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين هم أيضاً معرَّضون لخطر حالة «مقاومة هرمون الإنسولين» المرضية. ووجدت دراسة أن التمارين المسائية ارتبطت بشكل خاص بانخفاض مستويات الجلوكوز في الليل وفي اليوم التالي مقارنة بالتمارين الصباحية.

حساسية أفضل للإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام: وجدت دراسة أُجريت عام 2020 على الرجال المصابين بمرض السكري أو المعرّضين لخطر الإصابة به أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة بين الساعة 3 مساءً و6 مساءً كانوا أكثر عرضة لحساسية الإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام بشكل أفضل من المشاركين الذين مارسوا الرياضة في الصباح.

تحسين إيقاع الساعة البيولوجية: يتعطل إيقاع الساعة البيولوجية في أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري. ويمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في وقت متأخر من اليوم على إعادة ضبط هذا الإيقاع. ويبدو هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتدريبات متقطعة عالية الكثافة. وأظهرت إحدى الدراسات أن مستويات الجلوكوز كانت أقل على مدار 24 ساعة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتدريبات المتقطعة عالية الكثافة بعد الظهر أو في المساء، ولكنها أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بهذه التدريبات في الصباح.

ما الوقت الأفضل في الليل؟

تتضمن الكثير من الأبحاث التي تقارن المشي في الصباح والمساء ساعات ما بعد الظهر المتأخرة كجزء من المساء. وهذا يعني أنك قد ترى القدر نفسه من الفوائد إذا قمت بالمشي عند الساعة الثالثة عصراً أو في السابعة مساءً.

ومع ذلك، فإن المشي بعد تناول العشاء يوفر فوائد إضافية، حيث وجدت الأبحاث أن المشي مباشرة بعد الانتهاء من تناول الطعام يمكن أن يقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل، وهو ارتفاع غير طبيعي في مستويات الجلوكوز يحدث في الدم بعد تناول الوجبات.

كم من الوقت يجب أن تمشي؟

هناك عامل آخر تجب مراعاته وهو مدة المشي بعد تناول الطعام. لقد وجدت الأبحاث أن أي مدة من 30 إلى 60 دقيقة يمكن أن تكون فعالة في إدارة مستويات السكر في الدم. وتقدر مدة المشي التي تناهز الـ45 دقيقة بأنها «مدة مناسبة» لتحسين تأثيرات ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبة.

وإذا لم تكن مستعداً تماماً للمشي لمدة 45 دقيقة كل ليلة، فلا تترك الأمر بالمرة، فحتى المشي لمدة 10 دقائق مباشرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يمنع نسبة الجلوكوز في الدم من الارتفاع بشكل كبير بعد تناول الطعام. بعبارة أخرى، فإن المشي لمسافة قصيرة أفضل من عدم المشي على الإطلاق.

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