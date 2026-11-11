عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
صحتك

حقنة مرتين سنوياً تخفض الكوليسترول 47 %... هل تغني عن الأدوية اليومية؟

انخفض الكوليسترول الضار بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران» في دراسة شملت في معظمها كبار السن (بيكسلز)
انخفض الكوليسترول الضار بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران» في دراسة شملت في معظمها كبار السن (بيكسلز)
TT
TT

حقنة مرتين سنوياً تخفض الكوليسترول 47 %... هل تغني عن الأدوية اليومية؟

انخفض الكوليسترول الضار بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران» في دراسة شملت في معظمها كبار السن (بيكسلز)
انخفض الكوليسترول الضار بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران» في دراسة شملت في معظمها كبار السن (بيكسلز)

وجدت دراسة أُجريت في عيادات أميركية، وشملت في معظمها كبار السن، أن مستويات الكوليسترول الضار انخفضت بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران». لكن الدراسة لم تحسم ما إذا كان بإمكان المرضى الاستغناء عن أدوية الكوليسترول اليومية.

كيف احتُسب الانخفاض؟

تابعت الدراسة، المنشورة في دورية «كارديولوجي آند ثيرابي»، 225 مريضاً بلغ متوسط أعمارهم نحو 70 عاماً. واحتسب الباحثون نسبة الانخفاض بالكوليسترول لدى 202 مريض توفّرت لهم قياسات قبل بدء العلاج وبعده، بمقارنة مستوى الكوليسترول الضار قبل الجرعة الأولى بأدنى مستوى سجّله كل مريض خلال عام المتابعة.

لم تحسم الدراسة ما إذا كانت حقن «إنكليسيران» تتيح للمرضى الاستغناء عن أدوية الكوليسترول اليومية (بيكسلز)

ويُعطى «إنكليسيران» تحت الجلد عند بدء العلاج، ثم بعد ثلاثة أشهر. وبعد هاتين الجرعتين، يتلقّى المريض حقنة كل ستة أشهر. ويعمل الدواء على خفض إنتاج بروتين يُعرف باسم «PCSK9»، ما يساعد الكبد على إزالة مزيد من الكوليسترول الضار من الدم.

هل يمكن إيقاف الحبوب اليومية؟

بلغ متوسط الانخفاض 55.4 في المائة لدى المرضى الذين تناولوا أدوية «الستاتين» بالتزامن مع الحقن. واعتمدت الدراسة على سجلات العيادات، من دون توزيع المرضى عشوائياً بين الاستمرار في تناول الحبوب وإيقافها. لذلك يبقى قرار تعديل العلاج اليومي مرتبطاً بمستوى الكوليسترول المستهدف، وخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ومدى تحمّل المريض للأدوية.

اقرأ أيضاً

تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)

الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

يساعد تناول الشوفان بانتظام على خفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان (بيكسلز)

4 طرق لتعزيز فوائد الشوفان في خفض الكوليسترول

الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)

تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

اختبار لقياس مستوى الكوليسترول (رويترز)

7 عادات يومية قد ترفع الكوليسترول دون أن تشعر

مواضيع
الكولسترول دراسة الصحة دواء الطب البشري أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

صحتك تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)

الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

كشفت دراسة حديثة عن أن جسيمَي البروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) والبروتين الدهني (Lpa) يرتبطان بزيادة الالتهابات في الجسم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)
صحتك

تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، توجد في الدم وخلايا الجسم. ويحتاج الجسم إلى الكوليسترول لأداء العديد من الوظائف الحيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك يساعد تناول الشوفان بانتظام على خفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان (بيكسلز)
صحتك

4 طرق لتعزيز فوائد الشوفان في خفض الكوليسترول

توضح اختصاصية تغذية كيف يساعد اختيار الشوفان وطريقة تحضيره وإضافة النخالة والفواكه والمكسرات على تعزيز فوائده في خفض الكوليسترول الضار مع تناوله بانتظام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك الأفوكادو والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين تُعد من المصادر الغنية بالدهون المفيدة لصحة القلب (بيكسلز)
صحتك

5 أطعمة تساعد على تنظيف الجسم من الكوليسترول

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم قد يؤدي إلى تراكم اللويحات داخل الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك الثوم والقرفة قد يساعدان في خفض مستويات الكوليسترول (بيكسلز)
صحتك

إضافتان بسيطتان إلى طعامك قد تساعدان على خفض الكوليسترول

لا تقتصر فوائد بعض المكونات الغذائية على تحسين مذاق الطعام، إذ تشير أبحاث إلى أن الثوم والقرفة قد يساعدان في خفض مستويات الكوليسترول، بما يدعم صحة القلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك

ماذا يفعل تناول التوت البري بانتظام بمستويات السكر في الدم؟

التوت البري يتميز بانخفاض محتواه الطبيعي من السكر (بكسلز)
التوت البري يتميز بانخفاض محتواه الطبيعي من السكر (بكسلز)
TT
TT

ماذا يفعل تناول التوت البري بانتظام بمستويات السكر في الدم؟

التوت البري يتميز بانخفاض محتواه الطبيعي من السكر (بكسلز)
التوت البري يتميز بانخفاض محتواه الطبيعي من السكر (بكسلز)

يُعد التوت البري (Cranberries) مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة والألياف وغيرها من العناصر الغذائية التي قد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. ومع ذلك، فإن نوع منتج التوت البري الذي تختاره يؤدي دوراً مهماً، خصوصاً فيما يتعلق بمحتواه من السكر المضاف، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1. تحسين حساسية الأنسولين

يحتوي التوت البري على مركبات نباتية فعالة تُعرف باسم «البوليفينولات» (Polyphenols)، من بينها الأنثوسيانين والبروانثوسيانيدين، وتتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

وقد تسهم هذه المركبات في تحسين حساسية الأنسولين، أي تعزيز قدرة خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين وامتصاص الغلوكوز (السكر) من مجرى الدم.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول التوت البري قد يساعد على تقليل مقاومة الأنسولين، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لفهم تأثيراته طويلة الأمد في مستويات السكر في الدم.

2. تعزيز استقرار مستويات السكر في الدم

يتميز التوت البري بانخفاض محتواه الطبيعي من السكر، إلى جانب احتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الغلوكوز في مجرى الدم.

وقد يسهم ذلك في جعل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام أكثر تدرجاً، والحد من الارتفاعات الحادة التي قد تؤثر في الصحة بمرور الوقت.

ويحتوي كوب واحد من التوت البري النيئ على نحو 4 غرامات من الألياف، و4 غرامات من السكر، و12 غراماً من الكربوهيدرات.

وبفضل هذا المزيج من الألياف والمحتوى المنخفض نسبياً من السكر، يُعد التوت البري الكامل، بخلاف منتجات التوت البري المُحلّاة، خياراً غذائياً مغذياً قد يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

3. تحسين إدارة مستويات السكر في الدم

بفضل انخفاض محتواه من السكر وغناه بالألياف ومضادات الأكسدة، يمكن أن يكون التوت البري الطازج أو غير المُحلّى خياراً غذائياً مناسباً للأشخاص المصابين بداء السكري.

وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناول التوت البري، إلى جانب أنواع أخرى من التوت، قد يسهم في تحسين مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني. ومع ذلك، تباينت نتائج الدراسات، ما يستدعي إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الفوائد الخاصة بالتوت البري.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن تناول التوت البري قد يساعد الجسم على الاستجابة للأنسولين بكفاءة أكبر. لكن الدراسات لم تُظهر تحسناً ثابتاً وملموساً في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، أو في مستويات «الهيموغلوبين السكري» (A1C)، وهو مؤشر يعكس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة تقريباً.

ورغم إمكانية إدراج التوت البري ضمن نظام غذائي مناسب للمصابين بالسكري، يؤكد الخبراء أنه لا يُعد بديلاً عن الأدوية الموصوفة طبياً أو غيرها من الاستراتيجيات المعتمدة للتحكم في مستويات السكر في الدم.

اقرأ أيضاً

التوت البري من أغنى المصادر بنوع مميز من هذه المركبات يُعرف باسم البروأنثوسيانيدينات (بكسلز)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التوت البري؟

عصير التوت البري يساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية (مستشفى كليفلاند كلينك)

عصير التوت البري يعزز علاج التهابات المسالك البولية

حبات من التوت البري (أرشيفية - رويترز)

علاج فعال لالتهاب المسالك البولية... فوائد عصير التوت البري

مواضيع
الصحة أطعمة صحية نصائح صحية السكري مرض السكري نظام غذائي أميركا
صحتك

ما أفضل وقت لتناول مكملات المغنيسيوم؟

المغنيسيوم قد يؤدي دوراً في علاج الصداع النصفي (بكسلز)
المغنيسيوم قد يؤدي دوراً في علاج الصداع النصفي (بكسلز)
TT
TT

ما أفضل وقت لتناول مكملات المغنيسيوم؟

المغنيسيوم قد يؤدي دوراً في علاج الصداع النصفي (بكسلز)
المغنيسيوم قد يؤدي دوراً في علاج الصداع النصفي (بكسلز)

يعتمد أفضل وقت لتناول مكملات المغنيسيوم على الغرض من استخدامها، سواء لتحسين النوم أو تخفيف التوتر أو دعم العضلات أو علاج الإمساك. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الانتظام في تناول المكملات، وفق الإرشادات الطبية، أكثر أهمية من توقيت تناولها.

ولا توجد حتى الآن توصيات علمية حاسمة تحدد وقتاً مثالياً لتناول المغنيسيوم؛ إذ يختلف التوقيت المناسب بحسب نوع المكمل والحالة الصحية والروتين اليومي.

أسباب تناول المغنيسيوم صباحاً

على الرغم من عدم وجود أدلَّة سريرية تشير إلى أن تناول المغنيسيوم صباحاً أفضل من تناوله في أوقات أخرى من اليوم، فإن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل تناوله صباحاً مفيداً.

1- تحسين الانتظام في تناوله

إذا كنت تتناول أي مكمل غذائي أو دواء لتحقيق فائدة طبية، فمن الضروري تناوله بانتظام ووفقاً لتعليمات مقدم الرعاية الصحية.

فعلى سبيل المثال، يتناول بعض الأشخاص المغنيسيوم وفقاً لتوجيهات مقدَّم الرعاية الصحية للتعامل مع بعض المخاطر المتعلقة بالقلب، بما في ذلك:

النوبات القلبية. اضطرابات نظم القلب. قصور القلب.

وبالنسبة إلى كثير من الأشخاص، يكون الالتزام بالروتين الصباحي أسهل من الالتزام بروتين منتصف النهار أو المساء.

فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت عام 2020 وشملت 51 مريضاً يتناولون أدوية السكري مرتين يومياً، أنهم كانوا أكثر انتظاماً في تناول جرعتهم المبكرة مقارنة بالجرعة المتأخرة.

2- التعامل مع الصداع النصفي

توجد بعض الأدلة على أن المغنيسيوم قد يؤدي دوراً في علاج الصداع النصفي، لا سيما في التعامل مع الصداع النصفي المرتبط بالدورة الشهرية.

وقد وجد الباحثون علاقة بين انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم وحدوث الصداع النصفي أو تكرار نوباته. واقترحوا إجراء فحص للكشف عن نقص المغنيسيوم بوصفه استراتيجية أولية للتعامل مع هذه الحالة.

ولعلاج الصداع النصفي، تناول بعض الأشخاص مكملات المغنيسيوم عن طريق الفم أو الوريد، للحفاظ على مستويات كافية منه.

وإذا كنتَ تتناول المكملات عن طريق الفم؛ فمن الأفضل تناول الأقراص في وقت تعرف أنك تستطيع الالتزام به بانتظام. ومرة أخرى، يبدو أن الصباح هو الوقت الأكثر فاعلية لتحقيق هذا الانتظام.

أما إذا كنت تتلقى المغنيسيوم عن طريق الوريد، فستحتاج إلى التعاون مع مقدِّم الرعاية الصحية لتحديد الجدول الأنسب لك.

3- تقليل القلق

تشير الأدلة إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تساعد في تقليل القلق.

فالمغنيسيوم عنصر غذائي أساسي للجهاز العصبي المركزي، وقد يحسِّن وظائف الدماغ والمزاج، من خلال دعم انتقال الإشارات العصبية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد المغنيسيوم ضرورياً للبنية السليمة لخلايا الدماغ.

وللاستفادة من هذه الفوائد على مدار اليوم، قد تجد من المفيد تناول مكمل المغنيسيوم بعد الاستيقاظ صباحاً.

4- تقليل التوتر والشد العضلي

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون التوتر والأعراض المرتبطة به، مثل الشد العضلي، غالباً ما تكون لديهم مستويات مغنيسيوم أقل من المعدل الطبيعي.

وفي الواقع، قد تكون هناك علاقة دورية بين المغنيسيوم والتوتر.

فقد يؤدي التوتر إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم، ما يسبب نقصاً فيه. وفي المقابل، قد يزيد نقص المغنيسيوم قابلية الجسم للتأثر بالتوتر، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة بين التوتر ونقص المغنيسيوم.

وقد تكون مكملات المغنيسيوم مفيدة لتقليل التوتر والشد العضلي. ومن المرجح أن يساعد تناولها بانتظام في الحفاظ على مستويات مستقرة من هذا المعدن في الجسم.

كما أن تناولها صباحاً قد يساعد في ضمان توافر مستويات المغنيسيوم التي تحتاج إليها طوال اليوم للتعامل مع التوتر المحتمل أو الأعراض المرتبطة به.

5- الفوائد المليّنة للأمعاء

إذا كنت تتناول المغنيسيوم لتخفيف الإمساك، فقد تحتاج إلى التجربة لمعرفة المدة التي يستغرقها المكمل لإحداث حركة الأمعاء. كما أن نوع المغنيسيوم الذي تتناوله قد يؤثر في التوقيت.

فعلى سبيل المثال، تؤدي سترات المغنيسيوم عادةً إلى حدوث حركة الأمعاء خلال فترة تتراوح بين 30 دقيقة و6 ساعات بعد تناولها.

وإذا كنت تتناول سترات المغنيسيوم، فمن الأفضل أن تبدأ بتناولها صباحاً بدلاً من المساء، حتى لا ينقطع نومك بسبب الذهاب إلى الحمام.

أسباب تناول المغنيسيوم خلال النهار

بالنسبة إلى بعض الأشخاص، قد يكون تناول مكملات المغنيسيوم بعد الظهر هو الخيار الأفضل. ويمكن النظر في الحالات التالية لمعرفة ما إذا كانت تناسب نمط حياتك.

1- تحسين الأداء الرياضي

إذا كنت تمارس الرياضة خلال النهار، فقد تجد أن تناول المغنيسيوم لتحسين الأداء الرياضي يكون أكثر فاعلية عند تناوله قبل التمرين بوقت قصير.

وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم قد يكون مفيداً في استقلاب الطاقة. وعلى وجه التحديد، قد يحسن توافر الغلوكوز (السكر) في الدماغ والعضلات والدم، ما يؤدي إلى تحسين الأداء الرياضي.

وفي الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، أُعطيت القوارض مكملات المغنيسيوم قبل التمرين بـ30 دقيقة.

ولاحظ الباحثون تحسناً في توافر الغلوكوز وانخفاضاً في تراكم اللاكتات، وهي مادة ناتجة عن عمليات الاستقلاب قد تؤثر في الأداء الرياضي.

ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التحسينات تنطبق على البشر، فإن تناول المكمل قبل التمرين بوقت قصير قد يكون أفضل طريقة لملاحظة النتائج.

2- تقليل آلام العضلات

إذا كنت أكثر اهتماماً بالتعافي العضلي، فقد يساعد تناول المغنيسيوم بعد التمرين في تقليل الألم. ومع ذلك، لا توجد أدلة قوية بشأن توقيت تناوله لهذا الغرض.

ووفقاً لإحدى المراجعات البحثية، قد يتأثر أداء الرياضي سلباً بسبب انخفاض تناول المغنيسيوم، وهي مشكلة شائعة بين عامة السكان.

وأشارت المراجعة إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تحسن الأداء الرياضي بسبب دور المغنيسيوم في تصنيع البروتينات، واستقلاب الطاقة، وانقباض العضلات واسترخائها.

وتُظهر أبحاث إضافية أن المغنيسيوم قد يقلل آلام العضلات ويساعد في التعافي بعد التمرين.

وفي إحدى الدراسات، شهد رياضيون تناولوا 350 ملليغراماً من المغنيسيوم لمدة 10 أيام انخفاضاً ملحوظاً في آلام العضلات مقارنة برياضيين تناولوا دواءً وهمياً.

كما حسّنت مكملات المغنيسيوم مستوى الجهد الذي شعر به المشاركون والتعافي العام.

3- تقليل اضطرابات المعدة

تشمل الآثار الجانبية المحتملة لمكملات المغنيسيوم اضطرابات المعدة والإسهال. وقد يساعد تناول المغنيسيوم مع الطعام في تقليل احتمال حدوث هذه الآثار الجانبية.

وما لم تكن وجبة الإفطار هي أكبر وجباتك خلال اليوم، فقد يكون تناول مكمل المغنيسيوم نهاراً مع وجبة خفيفة أو وجبة رئيسية هو الخيار الأفضل.

أسباب تناول المغنيسيوم ليلاً

على الرغم من عدم وجود دراسات تؤكد تحديداً أن تناول مكملات المغنيسيوم ليلاً أفضل، فإن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى التفكير في تناولها مساءً بدلاً من الصباح أو خلال النهار.

1- تحسين النوم

إذا كنت تتناول المغنيسيوم من أجل النوم، فقد يكون من الأفضل تناوله قبل الذهاب إلى الفراش، لأن المغنيسيوم قد يزيد إنتاج الميلاتونين.

ووفقاً لإحدى الدراسات، حسّنت مكملات المغنيسيوم جودة النوم ومدته.

وعلى وجه التحديد، قد يساعد تناول مغنيسيوم غليسينات أو ثريونات قبل النوم على الاستغراق في النوم بسرعة أكبر، بسبب فوائدهما المحتملة المرتبطة بالاسترخاء.

ويعتقد الباحثون أيضاً أن مغنيسيوم غليسينات من أكثر أشكال المغنيسيوم سهولة في الامتصاص، ما يعني أنه قد يعمل بسرعة أكبر من الأشكال الأخرى.

ولذلك، قد يكون تناوله قبل النوم بوقت قصير هو الأكثر فاعلية.

ويُعرف مغنيسيوم ثريونات أيضاً بسرعة وسهولة امتصاصه في الجسم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم أفضل طريقة لاستخدام هذين النوعين من المغنيسيوم لتحسين النوم.

2- تقليل تشنجات الساقين أو العضلات

درست أبحاث كثيرة استخدام مكملات المغنيسيوم لعلاج تشنجات الساقين الليلية. وأظهرت بعض الدراسات فائدة، بينما لم تُظهر دراسات أخرى ذلك.

وشملت إحدى التجارب السريرية 175 شخصاً تناولوا 226 ملليغراماً من أكسيد المغنيسيوم أحادي الهيدرات عن طريق الفم، أو دواءً وهمياً، عند النوم لمدة 60 يوماً.

ووجد الباحثون أن المكملات قللت عدد نوبات تشنج الساقين الليلية بدرجة أكبر مقارنة بالدواء الوهمي.

وإذا قررت تجربة مكملات المغنيسيوم لتخفيف هذه التشنجات، فمن المرجح أن يكون تناولها ليلاً، كما حدث في الدراسات، هو الخيار الأفضل.

3- تخفيف الإمساك خلال الليل

بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يمكن أن يبطئ المغنيسيوم حركة الأمعاء. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة إليك، فقد يكون تناوله ليلاً أفضل لعلاج الإمساك، بحيث يُرجح حدوث حركة الأمعاء صباحاً.

فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة تناولت استخدام أكسيد المغنيسيوم لعلاج الإمساك أن المكمل قلّص الوقت اللازم لحدوث حركة الأمعاء من 22 ساعة مع الدواء الوهمي إلى أقل بقليل من 18 ساعة.

وتزيد مكملات المغنيسيوم كمية الماء التي تُسحب إلى الأمعاء، ما يساعد الجسم على تكوين براز أكبر حجماً وأكثر ليونة.

ويمنح تناول المكمل ليلاً وقتاً كافياً ليبدأ مفعوله قبل الصباح.

ومع ذلك، قد تحتاج إلى تجربة أوقات مختلفة للعثور على الجدول الأنسب لك.

مواضيع
الفيتامينات النوم القلب
صحتك

روتينك الصباحي قد يصنع الفارق... 9 عادات لإنقاص الوزن

تناول البروتين يساعد على إنقاص الوزن لأنه يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول بعد الوجبة (بكسلز)
تناول البروتين يساعد على إنقاص الوزن لأنه يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول بعد الوجبة (بكسلز)
TT
TT

روتينك الصباحي قد يصنع الفارق... 9 عادات لإنقاص الوزن

تناول البروتين يساعد على إنقاص الوزن لأنه يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول بعد الوجبة (بكسلز)
تناول البروتين يساعد على إنقاص الوزن لأنه يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول بعد الوجبة (بكسلز)

قد يكون للطريقة التي تبدأ بها يومك تأثير في جهودك لإنقاص الوزن؛ فبعض العادات الصباحية البسيطة، مثل شرب الماء وتناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والتخطيط للوجبات، قد تساعدك على التحكم في شهيتك والالتزام بنظام غذائي صحي. كما أن إدخال بعض التغييرات على روتينك الصباحي قد يسهم في تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم، ودعم جهودك للوصول إلى وزن صحي، وفقاً لموقع «ويب ميد».

1. قف على الميزان

يُعد قياس الوزن في الصباح الباكر، بعد التبول مباشرة، أكثر دقة من قياسه في وقت لاحق من اليوم، إذ يمكن أن تؤثر الأطعمة والمشروبات التي تتناولها خلال ساعات النهار في قراءة الميزان.

كما أن الاطلاع على وزنك كل صباح قد يكون بمثابة تذكير بصري يشجعك على الالتزام بخطتك الغذائية الصحية خلال بقية اليوم أو الأسبوع.

2. اشرب كوباً أو كوبين من الماء

قد يساعد شرب كوب أو كوبين من الماء قبل تناول وجبة الإفطار على إنقاص الوزن.

فالماء لا يحتوي على سعرات حرارية، لكنه يمنحك شعوراً بالشبع ويساعد على كبح الشهية، ما قد يدفعك إلى تناول كمية أقل من الطعام على الإفطار.

كما قد يسهم شرب الماء في تحفيز عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، ما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية.

3. مارس التمارين الرياضية قبل الإفطار

احرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية المعتدلة في الصباح، قبل تناول وجبة الإفطار.

فقد تساعد ممارسة الرياضة على معدة فارغة على تحقيق نتائج أفضل في حرق الدهون، إذ يلجأ الجسم خلال هذه التمارين الصباحية إلى استخدام كمية أكبر من الدهون المخزنة مصدراً للطاقة.

4. تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين

قد يساعدك تناول البروتين على إنقاص الوزن، لأنه يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول بعد الوجبة.

كما أن الجسم لا يخزّن البروتين بسهولة على هيئة دهون زائدة، ويستهلك سعرات حرارية أكثر خلال عملية هضمه وتفكيكه، مقارنة بما يستهلكه عند هضم الكربوهيدرات أو الدهون.

لذلك، احرص على أن تتضمن وجبة إفطارك مصادر غنية بالبروتين، مثل البيض على خبز القمح الكامل، أو مشروب الزبادي اليوناني الممزوج بزبدة الفول السوداني والتوت.

5. ضع خطة لوجباتك اليومية

خصص بضع دقائق كل صباح لكتابة قائمة سريعة بالأطعمة التي تنوي تناولها خلال اليوم.

فالتخطيط المسبق للوجبات يساعدك على اختيار أطعمة تحتوي على سعرات حرارية أقل، ويقلل من احتمالات اللجوء إلى خيارات جاهزة وغنية بالسعرات الحرارية عند الشعور بالجوع.

وعندما تحدد مسبقاً وجباتك الرئيسية والخفيفة، تصبح أقل ميلاً إلى تناول أطعمة مثل شطائر الوجبات السريعة أو البطاطس المقلية.

6. تعرّض لأشعة الشمس

قد يساعد تعرض البشرة لأشعة الشمس على تعزيز حرق الدهون في الجسم.

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس في ساعات الصباح يميلون إلى تسجيل مؤشر كتلة جسم (BMI) أقل، أي أنهم غالباً ما يتمتعون بقوام أكثر رشاقة، مقارنة بالأشخاص الذين يتعرضون للشمس في أوقات متأخرة من اليوم.

7. مارس اليقظة الذهنية أثناء تناول الطعام

تمهّل أثناء تناول وجبة الإفطار، وامنح نفسك فرصة للتركيز على ما تأكله.

انتبه إلى رائحة الطعام ومظهره ومذاقه، حتى وإن كانت وجبتك الصباحية بسيطة.

وتجنب مشاهدة التلفاز أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تناول الطعام، وحاول بدلاً من ذلك التنفس بهدوء والاسترخاء والاستمتاع بوجبتك دون مشتتات.

وقد تساعدك هذه الممارسة على تقليل كمية الطعام التي تتناولها، ومن ثم دعم جهودك لإنقاص الوزن.

8. تجنب الإضافات الزائدة إلى قهوتك

هل تتحول قهوتك الصباحية إلى ما يشبه الحلوى بسبب كثرة الإضافات؟

قد تحتوي بعض أنواع القهوة المميزة، الغنية بالسكر المضاف أو الكريمة أو النكهات المحلاة، على أكثر من 500 سعرة حرارية في الكوب الواحد.

ولخفض هذه السعرات، يمكنك استبدال تلك الإضافات بالحليب منزوع الدسم أو النكهات الخالية من السكر.

ويمكنك أيضاً تجربة الشاي الأخضر للحصول على دفعة من النشاط في الصباح، إذ يحتوي على مركبات تُعرف باسم «الكاتيكينات» (catechins)، وهي عناصر غذائية قد تساعد على تعزيز فقدان الوزن.

9. حضّر وجبة الغداء والوجبات الخفيفة مسبقاً

قبل مغادرة المنزل، احرص على تجهيز وجبة غداء صحية، إلى جانب بعض الوجبات الخفيفة قليلة السعرات الحرارية، مثل الفواكه الطازجة أو الجبن قليل الدسم، وضعها في حقيبتك.

وبهذه الطريقة، ستكون مستعداً لتناول وجبة متوازنة عندما تشعر بالجوع في وقت لاحق من اليوم، بدلاً من الاضطرار إلى اختيار أطعمة غير صحية.

ومن الأفضل اختيار أصناف غنية بالألياف، مثل رقائق الحبوب الكاملة، لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

اقرأ أيضاً

الذهاب إلى الفراش في وقت أبكر يرتبط بمستوى الشهية (أرشيفية - أ.ب)

تغيير بسيط في موعد النوم قد يساعد على إنقاص الوزن

الحمص يزوّد الجسم بكمية من البروتين والألياف (بيكسلز)

شبع أكثر وسعرات أقل... 5 وجبات خفيفة تساعدك على إنقاص الوزن

سلطة الكينوا (بيكسباي)

الكينوا... أفضل الحبوب الكاملة لإنقاص الوزن

مواضيع
الصحة أطعمة صحية نصائح صحية إنقاص الوزن طرق لخسارة الوزن أميركا