تقليل البروتين قد يبطئ الشيخوخة... 350 دراسة تعيد النظر في الكمية المثاليةhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5340186-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-350-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
تقليل البروتين قد يبطئ الشيخوخة... 350 دراسة تعيد النظر في الكمية المثالية
تختلف حاجة الجسم إلى البروتين بحسب العمر ومستوى النشاط البدني (بيكسلز)
تشير مراجعة علمية لأكثر من 350 دراسة إلى أن تقليل البروتين قد يحسّن الصحة الأيضية ويبطئ بعض العمليات المرتبطة بالشيخوخة، لكن الباحثين يحذّرون من تعميم النتائج أو اعتبار خفض البروتين توصية صحية للجميع، إذ تختلف الحاجة إليه بحسب العمر ومستوى النشاط البدني.
ماذا وجدت الدراسات؟
جمع باحثان من جامعة ويسكونسن–ماديسون، في مراجعة نُشرت في دورية «سيل برس بلو»، نتائج تجارب على الحيوانات ودراسات على البشر. وأظهرت تجارب على القوارض وذباب الفاكهة أن تقليل البروتين أطال العمر حتى عندما بقي إجمالي السعرات الحرارية ثابتاً.
وفي بعض التجارب السريرية على البشر، سجّل المشاركون الذين خفّضوا تناول البروتين انخفاضاً في الوزن أو دهون الجسم، وتحسّناً في مستويات سكر الدم في أثناء الصيام. وتبقى مسألة ما إذا كان خفض البروتين يبطئ الشيخوخة فعلاً أو يطيل العمر لدى البشر بحاجة إلى أدلة مباشرة.
كيف قد يؤثر خفض البروتين في الجسم؟
يرتفع مستوى هرمون يُعرف باسم «FGF21» عند تقليل تناول البروتين. ويساعد هذا الهرمون الجسم على التكيّف مع تغيّر كمية المغذّيات المتاحة، ويؤثر في كيفية استخدام الطاقة وتنظيم سكر الدم. وارتبط ارتفاع مستواه بإطالة العمر في تجارب على الفئران، فيما يبقى أثره في طول عمر الإنسان مجهولاً.
وتشير المراجعة أيضاً إلى أن تركيبة البروتين قد تؤثر في النتائج، إذ رصدت تجارب آثاراً أيضية عند خفض بعض الأحماض الأمينية التي يتكوّن منها، مثل الميثيونين والإيزوليوسين والفالين.
هل توجد كمية مثالية للجميع؟
تختلف احتياجات شخص يقضي معظم يومه جالساً عن احتياجات من يتدرّب بانتظام، إذ يساعد البروتين العضلات على التعافي بعد التمرين. وقد يحتاج بعض كبار السن إلى كمية أكبر للحفاظ على الكتلة العضلية والقدرة على الحركة، فيما تزداد الحاجة إليه خلال الحمل لدعم نمو الجنين؛ لذلك تدعو المراجعة إلى مراعاة العمر والنشاط البدني عند تحديد الكمية المناسبة لكل شخص.
كشفت دراسة حديثة عن أن جسيمَي البروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) والبروتين الدهني (Lpa) يرتبطان بزيادة الالتهابات في الجسم.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
10 أطعمة بمائدة الإفطار تساعد على مكافحة الالتهاباتhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5340215-10-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
10 أطعمة بمائدة الإفطار تساعد على مكافحة الالتهابات
10 أطعمة يمكن إدراجها في وجبة الإفطار للمساعدة على مكافحة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة (بيكسلز)
يساعد بدء اليوم بأطعمة غنية بالعناصر الغذائية المضادة للالتهابات -مثل الزبادي، والتوت- على دعم صحة الجسم، وتعزيز الشعور بالعافية. وتوفر هذه الأطعمة مجموعة من المركبات الغذائية التي قد تسهم في الحد من الالتهابات، والإجهاد التأكسدي، فضلاً عن دعم صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم.
ويعدد تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث» 10 أطعمة يمكن إدراجها في وجبة الإفطار للمساعدة على مكافحة الالتهابات، وتعزيز الصحة العامة:
1. الزبادي... لدعم صحة الأمعاء
يحتوي الزبادي على نسبة مرتفعة من البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة نافعة تساعد على تقوية بطانة الأمعاء، وتحد من انتقال المركبات المسببة للالتهابات إلى مجرى الدم.
ويُفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى، لتجنب السكريات المضافة التي قد تقلل من فوائده. كما توفر منتجات الألبان المخمرة، مثل الكفير، فوائد مماثلة لصحة الأمعاء.
2. التوت... غني بمركبات مضادة للالتهابات
يتميز التوت بمحتواه الغني بالأنثوسيانين، وهي مركبات تنتمي إلى مجموعة البوليفينولات، وتساعد على تهدئة الالتهابات، والحد من الإجهاد التأكسدي. كما تمنح هذه الفلافونويدات المضادة للالتهابات الفواكه ألوانها الزاهية.
وتساعد الألياف الموجودة في الفراولة والتوت الأحمر والتوت الأزرق على استقرار مستويات السكر في الدم، وتعزيز عملية الهضم. كذلك يُعد الكرز الحامض مصدراً غنياً بالأنثوسيانين، ومضادات الأكسدة التي تسهم في الحد من الالتهابات.
3. الشوفان... لتنظيم السكر والكوليسترول
يحتوي الشوفان على «بيتا غلوكان»، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وخفض الكوليسترول، وهما من العوامل المرتبطة بزيادة مخاطر الالتهابات.
ويرتبط تناول الشوفان بانتظام بتحسن صحة الأوعية الدموية. كما تدعم البوليفينولات والمغذيات النباتية الموجودة فيه توازن الميكروبيوم المعوي، وتساعد على خفض مستويات الجزيئات المحفزة للالتهابات.
ويحتوي الشوفان الملفوف أو المقطع إلى قطع خشنة على ألياف أكثر من الأنواع سريعة التحضير.
4. البيض... بروتين عالي الجودة ومركبات واقية
يوفر البيض بروتيناً عالي الجودة، ومجموعة من العناصر الغذائية الأساسية. ويحتوي صفار البيض على كميات وفيرة من اللوتين، والزياكسانثين، والفوسفوليبيدات، وهي مركبات تساعد على الحد من الالتهابات.
وبالنسبة إلى معظم الأشخاص الأصحاء، يمكن أن يسهم تناول البيض باعتدال في دعم الآليات الطبيعية المضادة للالتهابات في الجسم.
5. الخضراوات الورقية... لحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي
تتميز الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب الأجعد (الكيل)، بغناها بالفيتامينات «أ»، و«سي»، و«ك»، وهي التي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.
كما تدعم الألياف الموجودة فيها وظائف الجهاز الهضمي، وتساعد على الحد من الالتهابات.
وتحتوي الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي وكرنب بروكسل، على مركب السلفورافان الذي يسهم في تنظيم الاستجابة الالتهابية. ويساعد تناول أنواع متنوعة من الخضراوات الورقية والصليبية على توفير مجموعة واسعة من المركبات المضادة للالتهابات.
6. سمك السلمون... مصدر غني بأحماض أوميغا 3
يُعد السلمون مصدراً ممتازاً لأحماض أوميغا 3 الدهنية، بما فيها حمضا «إيكوسابنتاينويك» (EPA) و«دوكوساهيكسانويك» (DHA)، وهما من المركبات القوية المضادة للالتهابات.
ويحتوي السلمون أيضاً على الأستازانتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وقد تساعد على الحد من الالتهابات في الأوعية الدموية.
وعادة ما يوفر السلمون البري كميات من أحماض أوميغا 3 تفوق تلك الموجودة في السلمون المستزرع.
7. الأفوكادو... دهون صحية تساعد على تهدئة الالتهابات
يحتوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهي تساعد على خفض مؤشرات الالتهاب في الجسم.
وقد يسهم تناول الأفوكادو أو صلصة الغواكامولي المصنوعة منه في زيادة مستويات مضادات الأكسدة في مجرى الدم، بما يساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.
كما توفر هذه الفاكهة الكريمية فيتامين «إي»، والكاروتينات، وهي مركبات تساعد على تهدئة الالتهابات.
8. خبز الحبوب الكاملة... ألياف للحد من الالتهابات المزمنة
يحتفظ خبز الحبوب الكاملة بأجزاء الحبة الثلاثة: النخالة والجنين والسويداء، ما يجعله مصدراً للألياف والمعادن التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.
وتساعد الألياف أيضاً على تنظيم مستويات السكر في الدم، والحد من الالتهابات المزمنة.
وعند شراء الخبز يُنصح بالبحث عن عبارة «100 في المائة من الحبوب الكاملة» أو «100 في المائة من القمح الكامل» على قائمة المكونات.
ويساعد اختيار هذا النوع بدلاً من الخبز الأبيض المصنوع من الحبوب المكررة على الحد من الارتفاعات الحادة في مستويات السكر في الدم، التي قد تسهم في تحفيز الالتهابات.
9. الجوز... أحماض دهنية قد تحد من مؤشرات الالتهاب
يتميز الجوز بين أنواع المكسرات باحتوائه على نسبة مرتفعة من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية، ويرتبط بانخفاض مؤشرات الالتهاب، مثل البروتين المتفاعل «سي» (CRP).
وتشير بعض الدراسات إلى أن الجوز قد يوفر حماية من الالتهابات العصبية.
كما يحتوي على الألياف، والمغنيسيوم، والبوليفينولات، وهي تدعم صحة الأمعاء، وتساعد على تنظيم الإجهاد التأكسدي.
10. بذور الشيا... ألياف وأوميغا 3 من مصدر نباتي
توفر بذور الشيا الألياف، والبروتين، وحمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية التي تساعد على خفض مستويات الجزيئات المحفزة للالتهابات.
كما تحتوي هذه البذور على مضادات أكسدة، مثل حمضي الكلوروجينيك والكافئيك، اللذين يساعدان على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وقد يسهمان في الحد من الالتهابات المزمنة.
موائد الأعياد تزخر بالمغريات... كيف تستمتع بها دون الإفراط في تناول الطعام؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5340205-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%9F
موائد الأعياد تزخر بالمغريات... كيف تستمتع بها دون الإفراط في تناول الطعام؟
الإفراط في تناول الطعام وما قد ينجم عنه من زيادة في الوزن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الإصابة بداء السكري (بيكسلز)
قد تزخر موائد الأعياد بأشهى الأطعمة والأطباق المغرية، لكن إذا كنت ترغب في تقديم هدية قيّمة لقلبك، فاحرص على الاعتدال في تناول الطعام خلال موسم الأعياد، فالإفراط في الأكل قد يُسبب حرقة المعدة على المدى القصير، في حين قد يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة غير صحية في الوزن أو الإصابة بالسمنة، التي تصنفها جمعية القلب الأميركية ضمن عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».
وتوضح الدكتورة سونيا تولاني، الأستاذة المساعدة في الطب بمركز جامعة كولومبيا الطبي في نيويورك، أن الإفراط في تناول الطعام، وما قد ينجم عنه من زيادة في الوزن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وتضيف: «يُعد مرض السكري من أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب؛ إذ يزيد احتمالات الإصابة بها 3 أضعاف لدى النساء، وضعفين لدى الرجال». وقد وثّقت كثير من الأبحاث هذه المخاطر بصورة واضحة.
كما تزيد زيادة الوزن من احتمالات الإصابة بالفصال العظمي (خشونة المفاصل)، والاكتئاب، والقلق.
وفي ظل وفرة الأطعمة والمغريات خلال موسم الأعياد، إليك 5 استراتيجيات قد تساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام:
1. التزم بروتينك اليومي
يرى الدكتور أمنون بنيامينوفيتز، استشاري أمراض القلب في مركز «إن واي يو لانغون» (NYU Langone)، أن الالتزام بروتين منتظم للتغذية وممارسة الرياضة، بما يشمل تناول الوجبات في مواعيد ثابتة يومياً وتجنب الخروج المتكرر عن هذا النظام، يُعد أفضل وسيلة للوقاية من الإفراط في تناول الطعام خلال الأعياد.
وتؤكد الأبحاث أن عدم انتظام مواعيد تناول الطعام، والأكل في ساعات متأخرة من الليل، وإطالة الفترة المخصصة لتناول الوجبات على مدار اليوم، كلها عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية،
لكن نظراً إلى أن وجبات الأعياد غالباً ما تُقدَّم في مواعيد غير معتادة، تقع عادةً بين موعدَي الغداء والعشاء، فمن الأفضل محاولة الحفاظ على روتينك اليومي قدر الإمكان.
فعلى سبيل المثال، احرص على تناول وجبة إفطار صحية عند الاستيقاظ، واصطحب معك وجبة خفيفة ومغذية لتناولها قبل الوجبة الرئيسية في العيد، حتى لا تصل إلى المائدة وأنت تشعر بجوع شديد يدفعك إلى الإفراط في تناول الأطباق الشهية.
وإذا سمحت الأحوال الجوية، فيمكنك أيضاً الخروج في نزهة سيراً على الأقدام مع أفراد عائلتك وأصدقائك قبل الوجبة أو بعدها، فهذه وسيلة رائعة لإدخال بعض النشاط البدني إلى يومك، والاستمتاع في الوقت نفسه بقضاء أوقات مميزة برفقة أحبائك.
2. قلّل من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة
غالباً ما تحتوي أطعمة الأعياد على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة غير الصحية، التي قد تُسهم في انسداد الشرايين، ورفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.
وتنصح الدكتورة سونيا تولاني بالحد قدر الإمكان من تناول اللحوم الدهنية والأجبان، مع إتاحة الفرصة لنفسك للاستمتاع ببعض أطباق العيد المفضلة لديك.
كما توصي باختيار الأطعمة المفيدة لصحة القلب كلما أمكن، مثل البروتينات قليلة الدهون، وكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.
ومن الحيل المفيدة لتحقيق هذا التوازن تخصيص ربع طبقك للأطعمة التي تحبها، حتى إن كانت أقل فائدة للصحة، وملء بقية الطبق بخيارات صحية، مثل البروتينات قليلة الدهون، والحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات.
وإذا كنت تخشى عدم توفر خيارات صحية على مائدة العيد فيمكنك عرض إحضار طبق أو طبقين من الأطعمة الصحية معك. وبهذه الطريقة، تضمن وجود أصناف مغذية يمكنك الاختيار منها عند ملء طبقك.
3. تمهّل في تناول الطعام
تقول كيلي كينيدي، اختصاصية التغذية المعتمدة ومدربة اللياقة البدنية: «يحتاج الدماغ إلى نحو 20 دقيقة لتلقي إشارة تفيد بأن المعدة قد امتلأت. وإذا واصلت تناول الطعام خلال هذه الفترة، فقد ينتهي بك الأمر إلى استهلاك كمية أكبر بكثير مما يحتاج إليه جسمك فعلياً».
وتشير الأبحاث إلى أن تناول الطعام بسرعة كبيرة قد يؤدي أيضاً إلى زيادة الدهون المتراكمة في منطقة البطن، ويرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وأمراض القلب.
وتوصي كيلي كينيدي قائلة: «تمهّل أثناء تناول الطعام، وامضغ طعامك جيداً، وضع شوكتك جانباً بين اللقمة والأخرى لتجنب الإفراط في الأكل».
كما تقترح سونيا تولاني شرب الماء بين اللقمات، لما قد يساعد عليه ذلك من إبطاء وتيرة تناول الطعام وتقليل الكمية الإجمالية المستهلكة.
4. خطط مسبقاً
تنصح كيلي كينيدي بوضع خطة واضحة قبل التوجه إلى أي تجمع احتفالي، سواء من خلال تناول وجبة خفيفة وصحية قبل الوصول مباشرة، أو شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، أو اتخاذ قرار مسبق بالاكتفاء بحصة صغيرة من طبقك المفضل في العيد.
وتضيف: «اعرف ما يناسبك والتزم به».
ويمكن أن يكون التخطيط المسبق مفيداً أيضاً في التجمعات التي تتوفر فيها تشكيلة واسعة من الأطعمة.
فبدلاً من البدء فوراً بتناول أول طبق يبدو شهياً، خصص بعض الوقت لتفحص جميع الخيارات المتاحة أمامك.
وسيساعدك ذلك على تحديد الخيارات الصحية بصورة أفضل، والتي يُفترض أن تشغل الجزء الأكبر من طبقك، كما يمنحك فرصة لاختيار الأصناف الأكثر دسامة التي ترغب في الاستمتاع بها بعناية.
5. ركّز على الأشخاص المحيطين بك
تقول كيلي كينيدي: «من السهل جداً الانشغال بالطعام خلال المناسبات الاحتفالية، وبدلاً من جعل الطعام محور يومك، ركّز على التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة. وخصص وقتاً للحديث معهم بين اللقمات؛ فبهذه الطريقة ستتناول كمية أقل من الطعام، وستستمتع بوقتك أكثر».
فعندما ينتهي موسم الأعياد ستكون الذكريات التي صنعتها مع أحبائك هي ما يبقى في ذهنك، وليس الوجبات التي تناولتها.
من الشموع إلى السجاد... 9 عوامل غير متوقعة قد تضر برئتيكhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5340199-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%AA%D9%8A%D9%83
من الشموع إلى السجاد... 9 عوامل غير متوقعة قد تضر برئتيك
العاملون في مهنة الخَبز يعانون من السعال والأزيز وصعوبة التنفس بمعدلات أعلى من غيرهم (بيكسلز)
لا تقتصر العوامل التي تهدد صحة الرئتين على التدخين وتلوث الهواء الخارجي، بل قد تختبئ بعض المخاطر في تفاصيل الحياة اليومية، من السجاد والشموع إلى أجهزة الطهي والألعاب النارية. وقد يؤدي التعرض لبعض المواد والجسيمات الموجودة في محيطنا إلى مشكلات تنفسية، أو تفاقم أمراض الرئة القائمة. فيما يلي أبرز العوامل التي قد تؤثر في صحة الرئتين، وفقاً لموقع «ويب ميد»:
العفن
العفن نوع من الفطريات يطلق في الهواء جزيئات دقيقة تُعرف باسم «الأبواغ»، وقد تتسبب هذه الأبواغ أحياناً في الإصابة بعدوى رئوية خطيرة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه العفن، أو من أمراض رئوية مثل داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو من ضعف في جهاز المناعة، الذي يمثل خط الدفاع الأساسي للجسم ضد الجراثيم.
وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه العفن، فمن المهم المبادرة إلى إصلاح أي تسربات للمياه في منزلك، وتجنب أكوام السماد العضوي (الكومبوست)، والمساحات الخضراء التي تتراكم فيها بقايا العشب المقصوص.
غاز الرادون
لا يمكن شم هذا الغاز أو لمسه أو رؤيته، لكنه يُعد ثاني أبرز أسباب الإصابة بسرطان الرئة في الولايات المتحدة بعد التدخين.
وينتج غاز الرادون عن التحلل الطبيعي لليورانيوم الموجود في الصخور والتربة والمياه، ويمكن أن يتسرب إلى المباني عبر الشقوق الموجودة في الأرضيات والجدران، وكذلك من خلال الفتحات المحيطة بالأنابيب والتمديدات الكهربائية.
وتتسبب الجسيمات المشعة الموجودة في غاز الرادون في إلحاق الضرر بالرئتين عند استنشاقها أو ابتلاعها.
ويمكن استخدام مجموعة اختبار بسيطة للتحقق مما إذا كانت مستويات هذا الغاز مرتفعة داخل المنزل. وعادةً ما يُفحص المنزل للكشف عن وجود الرادون عند شرائه.
السجاد
قد يحتجز السجاد العفن وفضلات الصراصير وعث الغبار والغازات السامة، وهي جميعها ملوثات يمكن أن تضر بصحة الرئتين.
وتنتقل هذه الملوثات إلى الهواء عند تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية أو حتى عند المشي عليه. كما قد تتسبب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع السجاد أو تركيبه في مشكلات صحية.
وللحد من هذه المخاطر، يمكن التفكير في استبدال أرضيات خشبية أو غيرها من الأسطح الصلبة بالسجاد، أو استخدام قطع سجاد صغيرة يمكن تنظيفها خارج المنزل.
ويُنصح بتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية ثلاث مرات أسبوعياً، إلى جانب تنظيفه بالبخار مرة واحدة سنوياً.
المبيدات الحشرية
تُستخدم المبيدات الحشرية لإبعاد الحشرات عن المحاصيل الزراعية وحدائق المنازل، لكن التعرض للمواد الكيميائية التي تحتوي عليها، سواء عن طريق تناولها أو ملامستها أو استنشاقها، قد يؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر في الأعصاب والهرمونات والعينين والجلد والرئتين.
ويُعد العاملون في المزارع وغيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواد أكثر عرضة للإصابة بمشكلات رئوية، من بينها الربو وداء الانسداد الرئوي المزمن.
ويمكن أن يساعد ارتداء الأقنعة والنظارات الواقية والملابس المخصصة للحماية في تقليل المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص العاملون في بيئات تُستخدم فيها المبيدات الحشرية.
الألعاب النارية
تنتج الألوان الزاهية للألعاب النارية عن جزيئات معدنية متنوعة تتناثر في الهواء على هيئة مسحوق دقيق عند انفجارها.
وقد يؤدي استنشاق هذا المسحوق إلى إثارة نوبات الربو أو تفاقمها، فضلاً عن احتمال تسببه في مشكلات أخرى تصيب الرئتين والقلب.
وللحفاظ على سلامتك خلال عروض الألعاب النارية، احرص على الابتعاد عن الدخان المتصاعد منها، ويمكنك أيضاً استخدام قناع تنفس مزوَّد بمرشح للجسيمات الدقيقة.
الوسائد الهوائية
تُستخدم مادة كيميائية بيضاء عديمة الرائحة تُعرف باسم «أزيد الصوديوم» لدفع الوسائد الهوائية إلى الانتفاخ، بهدف حماية الركاب عند وقوع حوادث السيارات.
وتؤدي هذه العملية إلى تكوّن مسحوق دقيق قد يثير نوبات الربو أو يتسبب في مشكلات تنفسية أخرى.
وقد يؤدي التعرض لكميات كبيرة من هذا المسحوق إلى تراكم السوائل في الرئتين، فضلاً عن تهيج جدرانهما والتهابها.
لذلك، يُنصح باستشارة الطبيب سريعاً عند ملاحظة أي مشكلات تنفسية بعد انطلاق الوسادة الهوائية.
الدقيق
يعاني العاملون في مهنة الخَبز من السعال والأزيز وصعوبة التنفس بمعدلات أعلى من غيرهم، وربما يعود ذلك إلى استنشاق كميات كبيرة من الدقيق.
وتُعد هذه المشكلة شائعة إلى درجة أنها اكتسبت اسماً خاصاً، هو «ربو الخبازين».
ومع مرور الوقت، قد تؤدي هذه الحالة إلى تفاقم المشكلات التنفسية، مثل الربو، وإلحاق الضرر بالرئتين.
ولا يقتصر تأثير التعرض لغبار الدقيق على الخباز نفسه، بل قد يمتد إلى أفراد أسرته أيضاً، على الأرجح بسبب الغبار الذي يعلق بملابسه وجلده وشعره، وينتقل معه إلى المنزل.
الأجهزة التي تعمل بالغاز
قد تكون مواقد الطهي والأفران وأجهزة التدفئة المنزلية مصدراً خفياً للمشكلات الرئوية.
فعند احتراق الغاز، تتكوّن مركبات كيميائية تُعرف باسم «أكاسيد النيتروجين»، يمكن أن تسبب التهاباً في الرئتين، وتؤدي إلى السعال والأزيز، كما قد تثير نوبات الربو.
وتنتج هذه المركبات أيضاً عن احتراق الخشب أو الزيت أو الفحم.
ولذلك، من المهم الحرص على تركيب هذه الأجهزة وتنظيفها وصيانتها بصورة سليمة، مع إيلاء اهتمام خاص لكفاءة أنظمة التهوية وتصريف الغازات الناتجة عن الاحتراق إلى خارج المنزل.
الشموع
تُعد الشموع المصنوعة من البارافين، وهو مادة مشتقة من النفط، من أكثر أنواع الشموع شيوعاً.
وعند احتراقها، تطلق في الهواء مواد كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بتفاعلات تحسسية أو مشكلات تنفسية، مثل الربو، وربما السرطان أيضاً.
وقد لا يشكل إشعال الشموع بين الحين والآخر خطراً كبيراً، لكن استخدامها يومياً قد لا يكون الخيار الأفضل على المدى الطويل.
وللحصول على بدائل أكثر أماناً، يمكن اختيار الشموع المصنوعة من شمع النحل أو الصويا، مع الحرص دائماً على توفير تهوية جيدة في المكان عند إشعال أي نوع من الشموع.