تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، توجد في الدم وخلايا الجسم. ويحتاج الجسم إلى الكوليسترول لأداء العديد من الوظائف الحيوية، إلا أن ارتفاع مستوياته بشكل مفرط قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فإن التحكم في الأطعمة والمشروبات التي تتناولها يُعد جزءاً أساسياً من اتباع نمط حياة صحي. ومن بين الطرق التي تساعد على تحسين عاداتك الغذائية اختيار نوع الحليب الذي يسهم في خفض مستويات الكوليسترول بدلاً من رفعها. لذا، فإن معرفة الفروق بين أنواع الحليب المتاحة وفوائدها قد تساعدك كثيراً في اتخاذ الخيار المناسب، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

ما أفضل أنواع الحليب لخفض مستويات الكوليسترول؟

عند البحث عن أنواع الحليب التي قد تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، تبرز عدة خيارات، من أهمها:

حليب الشوفان

أصبح حليب الشوفان خياراً شائعاً لدى المهتمين بصحتهم، خصوصاً أولئك الذين يبحثون عن بديل مناسب لحليب البقر. ويحتوي هذا النوع على «بيتا غلوكان» (beta-glucan)، وهو أحد أنواع الألياف القابلة للذوبان، التي تتميز بقدرتها على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

وإلى جانب احتوائه على «بيتا غلوكان»، يتميز حليب الشوفان بانخفاض نسبة الدهون المشبعة فيه، وخلوه تماماً من الكوليسترول. كما يُعد مصدراً للألياف؛ إذ يحتوي الكوب الواحد منه على غرامين من الألياف، وهي كمية تتجاوز ما توفره أنواع أخرى من الحليب النباتي، مثل حليب الصويا وحليب اللوز.

حليب الصويا

على غرار حليب الشوفان، يحتوي حليب الصويا على بروتينات نباتية تسهم في خفض مستويات الكوليسترول، مثل «غليسينين» (glycinin) و«بيتا كونغليسينين» (B-conglycinin). كما أنه غني بمركبات «الإيزوفلافونات» (isoflavones)، وهي مركبات إستروجينية نباتية تساعد أيضاً على خفض الكوليسترول.

ووفقاً لتحليل شمولي نُشر عام 2019، وشمل 46 دراسة، فإن البالغين الذين تناولوا 25 غراماً من الصويا يومياً لمدة 6 أسابيع، سجلوا انخفاضاً في مستويات الكوليسترول في الدم تراوح بين 4 و6 في المائة.

ويحتوي حليب الصويا أيضاً على عناصر غذائية أخرى، من بينها البوتاسيوم وفيتامينا «د» و«ب12»، كما قد يسهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد.

حليب اللوز

يُصنع حليب اللوز من اللوز المطحون والماء، ويتميز بخلوه تماماً من الكوليسترول والدهون المشبعة. كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على فيتامين «هـ» (Vitamin E) والدهون الأحادية غير المشبعة، وكلاهما مفيد لصحة القلب.

وعند اختيار حليب اللوز، يُفضّل الاعتماد على الأنواع غير المُحلّاة، التي لا تحتوي على سكريات مضافة، ما يجعلها خياراً أفضل ضمن نظام غذائي يدعم صحة القلب.

حليب بذور الكتان

تُعد بذور الكتان والحليب المصنوع منها من الخيارات المناسبة لنظام غذائي صحي للقلب؛ نظراً إلى احتوائهما على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أحماض «أوميغا 3» الدهنية التي تشير الأبحاث إلى دورها المحتمل في تعزيز صحة القلب.

وتُظهر الدراسات أن زيادة استهلاك حمض ألفا لينولينيك ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10 في المائة، إلى جانب تراجع خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب التاجية بنسبة 20 في المائة.

الحليب الخالي من الدسم

إذا كنت من محبي الحليب الحيواني، فإن الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول؛ نظراً إلى احتوائه على كمية ضئيلة جداً من الدهون المشبعة مقارنة بالحليب كامل الدسم أو قليل الدسم. كما أنه يوفر فيتامين «د» والكالسيوم الموجودين في منتجات الألبان، من دون الدهون الزائدة التي قد تسهم في رفع مستويات الكوليسترول.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، أو كنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الحليب الخالي من الدسم يُعد خياراً جيداً.

ما أنواع الحليب التي يُفضّل تجنبها لخفض مستويات الكوليسترول؟

إذا كان هدفك خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فقد لا تكون الأنواع التالية من الحليب هي أنسب الخيارات:

الحليب كامل الدسم وحليب الماعز

تحتوي هذه الأنواع من الحليب الحيواني على نسب أعلى من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وإذا قررت تناول منتجات الحليب الغنية بالدهون، فمن الأفضل أن يكون استهلاكها عرضياً، بدلاً من جعلها جزءاً ثابتاً من نظامك الغذائي اليومي.

الحليب المُنكّه والحليب النباتي المُحلّى

غالباً ما تحتوي هذه الأنواع على كميات كبيرة من السكر، وقد تكون غنية بالدهون أيضاً. كما أن السكريات المضافة قد تسهم في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، الذي يُعد أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.