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صحتك

تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)
الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)
TT
TT

تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)
الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، توجد في الدم وخلايا الجسم. ويحتاج الجسم إلى الكوليسترول لأداء العديد من الوظائف الحيوية، إلا أن ارتفاع مستوياته بشكل مفرط قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فإن التحكم في الأطعمة والمشروبات التي تتناولها يُعد جزءاً أساسياً من اتباع نمط حياة صحي. ومن بين الطرق التي تساعد على تحسين عاداتك الغذائية اختيار نوع الحليب الذي يسهم في خفض مستويات الكوليسترول بدلاً من رفعها. لذا، فإن معرفة الفروق بين أنواع الحليب المتاحة وفوائدها قد تساعدك كثيراً في اتخاذ الخيار المناسب، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

ما أفضل أنواع الحليب لخفض مستويات الكوليسترول؟

عند البحث عن أنواع الحليب التي قد تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، تبرز عدة خيارات، من أهمها:

حليب الشوفان

أصبح حليب الشوفان خياراً شائعاً لدى المهتمين بصحتهم، خصوصاً أولئك الذين يبحثون عن بديل مناسب لحليب البقر. ويحتوي هذا النوع على «بيتا غلوكان» (beta-glucan)، وهو أحد أنواع الألياف القابلة للذوبان، التي تتميز بقدرتها على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

وإلى جانب احتوائه على «بيتا غلوكان»، يتميز حليب الشوفان بانخفاض نسبة الدهون المشبعة فيه، وخلوه تماماً من الكوليسترول. كما يُعد مصدراً للألياف؛ إذ يحتوي الكوب الواحد منه على غرامين من الألياف، وهي كمية تتجاوز ما توفره أنواع أخرى من الحليب النباتي، مثل حليب الصويا وحليب اللوز.

حليب الصويا

على غرار حليب الشوفان، يحتوي حليب الصويا على بروتينات نباتية تسهم في خفض مستويات الكوليسترول، مثل «غليسينين» (glycinin) و«بيتا كونغليسينين» (B-conglycinin). كما أنه غني بمركبات «الإيزوفلافونات» (isoflavones)، وهي مركبات إستروجينية نباتية تساعد أيضاً على خفض الكوليسترول.

ووفقاً لتحليل شمولي نُشر عام 2019، وشمل 46 دراسة، فإن البالغين الذين تناولوا 25 غراماً من الصويا يومياً لمدة 6 أسابيع، سجلوا انخفاضاً في مستويات الكوليسترول في الدم تراوح بين 4 و6 في المائة.

ويحتوي حليب الصويا أيضاً على عناصر غذائية أخرى، من بينها البوتاسيوم وفيتامينا «د» و«ب12»، كما قد يسهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد.

حليب اللوز

يُصنع حليب اللوز من اللوز المطحون والماء، ويتميز بخلوه تماماً من الكوليسترول والدهون المشبعة. كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على فيتامين «هـ» (Vitamin E) والدهون الأحادية غير المشبعة، وكلاهما مفيد لصحة القلب.

وعند اختيار حليب اللوز، يُفضّل الاعتماد على الأنواع غير المُحلّاة، التي لا تحتوي على سكريات مضافة، ما يجعلها خياراً أفضل ضمن نظام غذائي يدعم صحة القلب.

حليب بذور الكتان

تُعد بذور الكتان والحليب المصنوع منها من الخيارات المناسبة لنظام غذائي صحي للقلب؛ نظراً إلى احتوائهما على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أحماض «أوميغا 3» الدهنية التي تشير الأبحاث إلى دورها المحتمل في تعزيز صحة القلب.

وتُظهر الدراسات أن زيادة استهلاك حمض ألفا لينولينيك ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10 في المائة، إلى جانب تراجع خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب التاجية بنسبة 20 في المائة.

الحليب الخالي من الدسم

إذا كنت من محبي الحليب الحيواني، فإن الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول؛ نظراً إلى احتوائه على كمية ضئيلة جداً من الدهون المشبعة مقارنة بالحليب كامل الدسم أو قليل الدسم. كما أنه يوفر فيتامين «د» والكالسيوم الموجودين في منتجات الألبان، من دون الدهون الزائدة التي قد تسهم في رفع مستويات الكوليسترول.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، أو كنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الحليب الخالي من الدسم يُعد خياراً جيداً.

ما أنواع الحليب التي يُفضّل تجنبها لخفض مستويات الكوليسترول؟

إذا كان هدفك خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فقد لا تكون الأنواع التالية من الحليب هي أنسب الخيارات:

الحليب كامل الدسم وحليب الماعز

تحتوي هذه الأنواع من الحليب الحيواني على نسب أعلى من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وإذا قررت تناول منتجات الحليب الغنية بالدهون، فمن الأفضل أن يكون استهلاكها عرضياً، بدلاً من جعلها جزءاً ثابتاً من نظامك الغذائي اليومي.

الحليب المُنكّه والحليب النباتي المُحلّى

غالباً ما تحتوي هذه الأنواع على كميات كبيرة من السكر، وقد تكون غنية بالدهون أيضاً. كما أن السكريات المضافة قد تسهم في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، الذي يُعد أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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الإقبال على الحليب الخام يتزايد... لكن هل شربه آمن؟

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تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)
الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)
TT
TT

تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)
الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، توجد في الدم وخلايا الجسم. ويحتاج الجسم إلى الكوليسترول لأداء العديد من الوظائف الحيوية، إلا أن ارتفاع مستوياته بشكل مفرط قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فإن التحكم في الأطعمة والمشروبات التي تتناولها يُعد جزءاً أساسياً من اتباع نمط حياة صحي. ومن بين الطرق التي تساعد على تحسين عاداتك الغذائية اختيار نوع الحليب الذي يسهم في خفض مستويات الكوليسترول بدلاً من رفعها. لذا، فإن معرفة الفروق بين أنواع الحليب المتاحة وفوائدها قد تساعدك كثيراً في اتخاذ الخيار المناسب، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

ما أفضل أنواع الحليب لخفض مستويات الكوليسترول؟

عند البحث عن أنواع الحليب التي قد تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، تبرز عدة خيارات، من أهمها:

حليب الشوفان

أصبح حليب الشوفان خياراً شائعاً لدى المهتمين بصحتهم، خصوصاً أولئك الذين يبحثون عن بديل مناسب لحليب البقر. ويحتوي هذا النوع على «بيتا غلوكان» (beta-glucan)، وهو أحد أنواع الألياف القابلة للذوبان، التي تتميز بقدرتها على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

وإلى جانب احتوائه على «بيتا غلوكان»، يتميز حليب الشوفان بانخفاض نسبة الدهون المشبعة فيه، وخلوه تماماً من الكوليسترول. كما يُعد مصدراً للألياف؛ إذ يحتوي الكوب الواحد منه على غرامين من الألياف، وهي كمية تتجاوز ما توفره أنواع أخرى من الحليب النباتي، مثل حليب الصويا وحليب اللوز.

حليب الصويا

على غرار حليب الشوفان، يحتوي حليب الصويا على بروتينات نباتية تسهم في خفض مستويات الكوليسترول، مثل «غليسينين» (glycinin) و«بيتا كونغليسينين» (B-conglycinin). كما أنه غني بمركبات «الإيزوفلافونات» (isoflavones)، وهي مركبات إستروجينية نباتية تساعد أيضاً على خفض الكوليسترول.

ووفقاً لتحليل شمولي نُشر عام 2019، وشمل 46 دراسة، فإن البالغين الذين تناولوا 25 غراماً من الصويا يومياً لمدة 6 أسابيع، سجلوا انخفاضاً في مستويات الكوليسترول في الدم تراوح بين 4 و6 في المائة.

ويحتوي حليب الصويا أيضاً على عناصر غذائية أخرى، من بينها البوتاسيوم وفيتامينا «د» و«ب12»، كما قد يسهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد.

حليب اللوز

يُصنع حليب اللوز من اللوز المطحون والماء، ويتميز بخلوه تماماً من الكوليسترول والدهون المشبعة. كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على فيتامين «هـ» (Vitamin E) والدهون الأحادية غير المشبعة، وكلاهما مفيد لصحة القلب.

وعند اختيار حليب اللوز، يُفضّل الاعتماد على الأنواع غير المُحلّاة، التي لا تحتوي على سكريات مضافة، ما يجعلها خياراً أفضل ضمن نظام غذائي يدعم صحة القلب.

حليب بذور الكتان

تُعد بذور الكتان والحليب المصنوع منها من الخيارات المناسبة لنظام غذائي صحي للقلب؛ نظراً إلى احتوائهما على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أحماض «أوميغا 3» الدهنية التي تشير الأبحاث إلى دورها المحتمل في تعزيز صحة القلب.

وتُظهر الدراسات أن زيادة استهلاك حمض ألفا لينولينيك ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10 في المائة، إلى جانب تراجع خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب التاجية بنسبة 20 في المائة.

الحليب الخالي من الدسم

إذا كنت من محبي الحليب الحيواني، فإن الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول؛ نظراً إلى احتوائه على كمية ضئيلة جداً من الدهون المشبعة مقارنة بالحليب كامل الدسم أو قليل الدسم. كما أنه يوفر فيتامين «د» والكالسيوم الموجودين في منتجات الألبان، من دون الدهون الزائدة التي قد تسهم في رفع مستويات الكوليسترول.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، أو كنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الحليب الخالي من الدسم يُعد خياراً جيداً.

ما أنواع الحليب التي يُفضّل تجنبها لخفض مستويات الكوليسترول؟

إذا كان هدفك خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فقد لا تكون الأنواع التالية من الحليب هي أنسب الخيارات:

الحليب كامل الدسم وحليب الماعز

تحتوي هذه الأنواع من الحليب الحيواني على نسب أعلى من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وإذا قررت تناول منتجات الحليب الغنية بالدهون، فمن الأفضل أن يكون استهلاكها عرضياً، بدلاً من جعلها جزءاً ثابتاً من نظامك الغذائي اليومي.

الحليب المُنكّه والحليب النباتي المُحلّى

غالباً ما تحتوي هذه الأنواع على كميات كبيرة من السكر، وقد تكون غنية بالدهون أيضاً. كما أن السكريات المضافة قد تسهم في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، الذي يُعد أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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مواضيع
الصحة أطعمة صحية نصائح صحية الكولسترول أمراض نظام غذائي أمراض القلب أميركا
صحتك

من الشوكولاته إلى أدوية الصداع... أين يختبئ الكافيين؟

الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
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من الشوكولاته إلى أدوية الصداع... أين يختبئ الكافيين؟

الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)

ربما يرتبط الكافيين في ذهنك أساساً بتلك الجرعة من النشاط والحيوية التي يمنحك إياها فنجان قهوتك الصباحي، لكن التعريف العلمي الأدق له أنه مادة مُرّة المذاق توجد في أكثر من 60 نوعاً من النباتات، وإن كان هذا التعريف لا يعكس سوى جانب بسيط من خصائصه. ورغم أن الكافيين يساعد كثيرين على بدء يومهم بنشاط، فإنه قد يوفر أيضاً مجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ويُعد الكافيين مادة منبهة ذات تأثير نفسي؛ إذ يؤثر في الدماغ والجهاز العصبي المركزي؛ ما يساعد على تعزيز مستويات الطاقة والنشاط. وبمجرد تناوله، يمتصه الجسم لينتقل إلى مجرى الدم، حيث تصل مستوياته عادة إلى ذروتها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، وإن كانت هذه الذروة قد تحدث بعد 15 دقيقة فقط، أو تتأخر حتى 120 دقيقة، تبعاً للاختلافات الفردية. وفي مرحلة لاحقة، يتولى الكبد مهمة استقلاب الكافيين والتخلص منه.

ما كمية الكافيين الآمنة يومياً؟

قد تميل إلى احتساء أكواب عديدة من القهوة لتبدأ يومك بنشاط، لكن الحد الآمن الموصى به للبالغين الأصحاء يبلغ 400 ملليغرام من الكافيين يومياً. وتعادل هذه الكمية نحو 4 أكواب من القهوة، وإن كان ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على نوع القهوة ومصدرها.

وإذا كنت من عشاق القهوة، التي تُعد المصدر الأكثر شيوعاً للكافيين، فإن تقليل استهلاكك منها قد يكون خطوة أولى جيدة.

أين يوجد الكافيين؟ تعرّف إلى مصادره المختلفة

رغم أن القهوة تستحوذ عادة على معظم الحديث عن الكافيين، فإن هذه المادة توجد أيضاً في العديد من المصادر الأخرى، من أبرزها:

الشاي: في حين تخلو معظم أنواع شاي الأعشاب، مثل البابونغ، من الكافيين، تحتوي أنواع أخرى من الشاي على كميات متفاوتة منه. فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب الشاي الأخضر المُحضّر على نحو 29 ملليغراماً من الكافيين، بينما ترتفع الكمية في كوب الشاي الأسود إلى نحو 48 ملليغراماً.

كوبان من الشاي الأسود (بيكسلز)

القهوة والشاي منزوعا الكافيين (Decaf): رغم إزالة معظم الكافيين منهما، فإن هذين المشروبين لا يخلوَان منه تماماً؛ إذ يحتويان على كميات ضئيلة جداً تُقدّر بنحو ملليغرامين.

الشوكولاته: يحتوي الكاكاو بطبيعته على الكافيين؛ إذ توفر أونصة واحدة من الشوكولاته الداكنة، التي تتراوح نسبة المواد الصلبة المستخلصة من الكاكاو فيها بين 70 و85 في المائة، نحو 22.7 ملليغرام من الكافيين.

آيس كريم الشوكولاته: يحتوي هذا النوع من الحلوى أيضاً على كمية ضئيلة من الكافيين، تبلغ نحو 4 ملليغرامات في الكوب الواحد.

مشروبات الطاقة: تحتوي كل 8 أونصات من مشروبات الطاقة على ما يتراوح بين 70 و100 ملليغرام من الكافيين. ومع ذلك، فإن أحجام معظم عبوات مشروبات الطاقة تتراوح بين 12 و24 أونصة، وقد تحتوي العبوة الواحدة على كمية تتراوح بين 150 و300 ملليغرام من الكافيين.

أدوية الصداع النصفي: تحتوي بعض أدوية الصداع النصفي التي تُصرف من دون وصفة طبية على مزيج من مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول (تايلينول) والأسبرين، إلى جانب الكافيين، بكمية تبلغ 65 ملليغراماً في القرص الواحد. ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاك الكافيين قد يتسبب في الإصابة بالصداع؛ لذا يُنصح بمراقبة الكميات المتناولة منه عبر المصادر الأخرى.

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صحتك

عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
TT
TT

عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)

يُعد الكبد الدهني من المشكلات الصحية التي تتزايد معدلات انتشارها عالمياً، وقد يتطور دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، قبل أن يؤدي تراكم الدهون إلى التهابات وتندب في أنسجة الكبد، بما يؤثر على وظائفه الحيوية ويرفع احتمالات الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة.

لكن الخبراء يؤكدون أن اكتشاف المرض مبكراً وإجراء تغييرات في نمط الحياة قد يساعدان على تقليل الدهون المتراكمة وتحسين صحة الكبد.

وفي هذا السياق، سلط تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية الضوء على أن بعض العادات التي يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني وخفض نسبة الدهون في الكبد من 10 في المائة إلى 5.3 في المائة خلال ثمانية أسابيع فقط.

ومن أبرز هذه العادات ما يلي:

لا تأكل أكثر من حاجتك

ينصح خبراء الصحة بخفض السعرات المستهلكة بما يتناسب مع احتياجات الجسم.

وتقول البروفسورة لويز توماس، خبيرة أمراض الكبد في جامعة وستمنستر، إن الأبحاث والدراسات تشير إلى أن تقليل نحو 500 سعر حراري يومياً قد يساعد على التخلص من الدهون الحشوية، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية.

مارس تمارين القوة

عندما تقوم بتقليل استهلاكك من السعرات الحرارية، فمن الضروري جداً أن تحرص على ممارسة نوع من تمارين القوة، مثل رفع الأثقال أو تمارين البطن أو الضغط. فبدونها قد ينتهي الأمر بجسمك إلى حرق أنسجة عضلية حيوية إلى جانب الدهون الحشوية، فيما يعد الحفاظ على الكتلة العضلية أمراً بالغ الأهمية لجميع جوانب الصحة.

اختر أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

من الأخطاء الشائعة عند تقليل السعرات الحرارية أن يلجأ البعض إلى تخطي الوجبات أو تناول حصص أصغر دون مراعاة جودة النظام الغذائي. وهذا النهج أقل استدامة، كما أنه يزيد من احتمالية إصابتك بنقص في العناصر الغذائية.

الأفضل هو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات وغني بالعناصر الغذائية. ويمكن تقليل نحو 600 سعر يومياً فقط باستبدال الأطعمة فائقة التصنيع بأطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية. فبدلاً من حبوب الإفطار المُصنعة، تناول الشوفان والفاكهة، وبدلاً من تناول ألواح الحبوب والبسكويت مع الشاي، جرب تناول المكسرات والزبيب والبذور.

تقليل السكريات والحلويات

الحلويات والشوكولاته والمشروبات الغازية المحلاة تساهم بقوة في الإصابة بالكبد الدهني عند الإكثار منها. والسبب أنها تحتوي على الفركتوز، وهو سكر بسيط يمتصه الكبد بسهولة ويحوله مباشرة إلى دهون.

وقد يكون التوقف عن السكر صعباً في البداية بسبب طبيعته التي تسبب الإدمان. فخلال الأسبوعين الأولين قد تشعر وكأنك تمر بأعراض انسحاب. لكن بعد ذلك يبدو الأمر وكأن الدماغ أعاد ضبط نفسه، فتهدأ الرغبة الشديدة في السكر، وبعد شهر قد لا تفكر فيه تقريباً.

تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بنوع من المركبات النباتية يُعرف باسم «إبيغالوكاتشين غالات». وتشير دراسات مختلفة إلى أن تناول ما بين 150 و900 مليغرام من هذا المركب يومياً، وهي كمية موجودة في كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر، لمدة ثمانية إلى اثني عشر أسبوعاً قد يقلل الدهون الحشوية ومحيط الخصر.

تجنب العصائر

نشأ كثيرون على أن كوب عصير البرتقال في الإفطار من أكثر المشروبات صحة. لكن الأمر مختلف عندما يتعلق بالكبد الدهني. فكما يوضح روبرت لوستيغ، اختصاصي الغدد الصماء العصبية في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، يفتقر العصير إلى الألياف، ولذلك هو في الأساس فركتوز سائل يذهب مباشرة إلى الكبد ويتحول إلى دهون. والبديل الأفضل هو تناول برتقالة كاملة أو شرب الشاي.

تجنب شرب الكحول

يُعد التوقف عن استهلاك الكحول من الإجراءات المهمة للحفاظ على صحة الكبد، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.

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