عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
صحتك

أدوية الكوليسترول بعد سن الـ70... هل يجب الاستمرار في تناول الستاتين؟

تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)
تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)
TT
TT

أدوية الكوليسترول بعد سن الـ70... هل يجب الاستمرار في تناول الستاتين؟

تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)
تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)

تشير نتائج علمية أولية ومستقلة -عُرضت ضمن الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية لعام 2026- إلى أنه من الآمن عموماً للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق، ممن يتناولون عقاقير «الستاتين» (statins) للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية دون أن يكونوا قد تعرضوا سابقاً لنوبة قلبية أو سكتة دماغية، التوقف عن تناول هذه الأدوية الخافضة للكوليسترول.

وتشير الدراسة التي شملت نحو 1900 مسن إلى أن وقف أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول قد يكون آمناً نسبياً على المدى القصير لدى من لم يسبق لهم الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لكنه قد يرتبط بزيادة الأحداث القلبية الخطيرة.

لا تتوقف عن تناول دوائك دون استشارة طبيبك، وفق ما ذكره موقع جمعية القلب الأميركية (American Heart Association).

وتشير التقديرات إلى أن من يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL-C) -أو ما يُعرف بـ«الكوليسترول الضار»- الذي يمكن أن يتراكم في الشرايين، مما يعوق تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. وتُعد علاجات «الستاتين» حجر الزاوية في خفض مستويات الدهون وتقليل المخاطر، بما في ذلك «الوقاية الأولية» التي تهدف إلى منع حدوث أول نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك وفقاً لما ورد في المبادئ التوجيهية المشتركة للجمعية لعام 2026 بشأن اضطرابات الدهون (dyslipidemia) الأميركية.

وتُوصف أدوية «الستاتين» بشكل شائع للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عاماً والذين تنطبق عليهم معايير خطر معينة، مثل الإصابة بداء السكري وارتفاع الكوليسترول، وذلك للوقاية من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة كالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، أو الحاجة إلى جراحة القلب.

كما تُوصف هذه الأدوية بشكل شائع للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بغضّ النظر عن أعمارهم.

تساؤلات حول الفوائد الصحية للاستمرار في تناول الستاتينات

في هذا السياق، تقول الدكتورة ريتا إف. ريدبيرغ -وهي أستاذة في أمراض القلب وتشغل كرسي «أراكس فيلينسكي» لأمراض القلب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، والمشاركة في إعداد الدراسة: «بينما توصي المبادئ التوجيهية المشتركة للجمعية بتبني تغييرات في نمط الحياة -وربما استخدام الأدوية- للأشخاص الأصغر سناً الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL-C) لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فإن دراسات حديثة تثير تساؤلات حول الفوائد الصحية للاستمرار في تناول الستاتينات في مراحل متأخرة من العمر».

وتضيف: «لقد بحثت دراسات سابقة محدودة في مدى أمان التوقف عن تناول الستاتينات لأغراض الوقاية الأولية لدى الأشخاص في سن السبعين فما فوق، ولم تجد أي فرق في معدلات الوفيات. بل أشارت إحدى الدراسات إلى تحسن في جودة الحياة بعد التوقف عن تناول هذه الأدوية. لذا، ظل السؤال حول ما إذا كان من الآمن التوقف عن تناول الستاتينات للوقاية من أول حدث قلبي وعائي لدى كبار السن أمراً غير محسوم، وهو ما سعينا لاستكشافه في دراستنا».

وقد شملت هذه الدراسة نحو 1900 شخص بالغ، تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق، ممن كانوا يتناولون الستاتينات للوقاية من أول حدث قلبي وعائي، وكانوا يعانون في الوقت ذاته من حالتين صحيتين مزمنتين على الأقل، مثل الإصابة السابقة بالسرطان أو أمراض الرئة.

توقف نصف المشاركين عن تناول عقاقير «الستاتين» (statins)، بينما استمر النصف الآخر في تناولها. وتابع الباحثون المشاركين على مدار العامين التاليين، وصولاً إلى أربع سنوات، لرصد حدوث نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو حالات وفاة. كما قيّم الباحثون جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وضمور العضلات (المعروف بـ«ساركوبينيا» أو sarcopenia).

ما النتائج الرئيسية للدراسة؟

بعد مرور عامين تقريباً، تبيَّن أن التوقف عن تناول الستاتينات كان آمناً، ولم يؤدِّ إلى زيادة ملحوظة في معدلات النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفيات مقارنةً بمن واصلوا العلاج. ولم تظهر أي فروق بين المجموعتين عند تقييم جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وضمور العضلات.

من الناحية الإحصائية، وعلى مدار عامين، سُجّلت حالة واحدة إضافية من الأحداث القلبية الوعائية مقابل كل 40 شخصاً في المجموعة التي توقفت عن تناول الستاتينات.

وفي فترة متابعة امتدت لأربع سنوات، تعرض 12.7 في المائة ممن توقفوا عن تناول الستاتينات لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو وفاة، مقارنةً بـ9.2 في المائة ممن استمروا في العلاج.

وأشارت «ريدبيرغ» إلى أن زيادة المخاطر بعد أربع سنوات -بين عدد قليل من كبار السن- تُعد نتيجة جديدة في الأدبيات العلمية؛ وقد يعود ذلك إلى أن هذه التجربة شملت عدداً أكبر من المشاركين وفترة متابعة أطول مقارنةً بالدراسات السابقة.

وقالت: «هذه الزيادة الطفيفة في مخاطر الأحداث القلبية الوعائية تعني أنه لا يمكن تقديم توصية عامة بالتوقف عن تناول الستاتينات لهذه الفئة من المرضى. ينبغي اتخاذ القرار بشكل مشترك بين المريض ومقدم الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان التوقف عن الدواء مناسباً لحالة الفرد. وبشكل عام، يُعد التوقف عن تناول هذه الأدوية آمناً لمعظم الأشخاص في هذه الفئة العمرية ممن لم يسبق لهم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

ما تفاصيل الدراسة وخلفيتها وتصميمها ومحدداتها؟

شمل البحث 1880 بالغاً، تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق (بمتوسط ​​عمر 77 عاماً؛ 53 في المائة من الرجال و47 في المائة من النساء)، ممن يعانون من حالتين صحيتين مزمنتين على الأقل. وقد استُبعد من الدراسة الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الذين تعرضوا سابقاً لأحداث قلبية وعائية.

وأُجريت الدراسة في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأبريل (نيسان) 2026، في 24 مركزاً سريرياً في كل من سويسرا وفرنسا وهولندا.

وقد وُزِّع المشاركون بحيث تم توجيه 938 منهم إلى مجموعة التوقف عن تناول عقاقير «الستاتين»، بينما استمر 942 مشاركاً في تناول هذه العقاقير.

جمع الباحثون بيانات حول حالات النوبات القلبية، والسكتات الدماغية الإقفارية الحادة، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. وبالإضافة إلى ذلك، خضع المشاركون لاستبيانات طوال فترة الدراسة، وخلال مرحلة المتابعة، تمحورت حول جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وفقدان الكتلة العضلية (الساركوبينيا).

ومن أوجه القصور في الدراسة حدوث انتقال بين المجموعتين خلال فترة البحث؛ إذ عاد بعض الأفراد في مجموعة «التوقف» إلى تناول الستاتينات، بينما توقف بعض الأفراد في مجموعة «الاستمرار» عن تناولها. وبشكل عام، انتقل نحو 14 في المائة من المشاركين إلى المجموعة الأخرى في أثناء الدراسة. وللتعامل مع هذا التغيير، أجرى الباحثون عدة تحليلات إضافية، لم تُظهر أي تغيير في النتائج.

اقرأ أيضاً

انخفض الكوليسترول الضار بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران» في دراسة شملت في معظمها كبار السن (بيكسلز)

حقنة مرتين سنوياً تخفض الكوليسترول 47 %... هل تغني عن الأدوية اليومية؟

تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)

أدوية «الستاتين» تقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بعد سن السبعين

عدم تحمّل تناول أدوية الستاتين لخفض الكولسترول... حالة شائعة نسبياً

عدم تحمّل تناول أدوية الستاتين لخفض الكولسترول... حالة شائعة نسبياً

يُعد الاعتلال العضلي المرتبط بالستاتين أكثر آثارها الجانبية شيوعاً (بكساباي)

دراسة: أدوية خفض الكوليسترول قد تسهم في آلام العضلات وضعفها

مواضيع
الكولسترول الشيخوخة الصحة

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

حقنة مرتين سنوياً تخفض الكوليسترول 47 %... هل تغني عن الأدوية اليومية؟

صحتك انخفض الكوليسترول الضار بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران» في دراسة شملت في معظمها كبار السن (بيكسلز)

حقنة مرتين سنوياً تخفض الكوليسترول 47 %... هل تغني عن الأدوية اليومية؟

وجدت دراسة أميركية شملت في معظمها كبار السن أن مستويات الكوليسترول الضار انخفضت بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)
صحتك

الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

كشفت دراسة حديثة عن أن جسيمَي البروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) والبروتين الدهني (Lpa) يرتبطان بزيادة الالتهابات في الجسم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)
صحتك

تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، توجد في الدم وخلايا الجسم. ويحتاج الجسم إلى الكوليسترول لأداء العديد من الوظائف الحيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك يساعد تناول الشوفان بانتظام على خفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان (بيكسلز)
صحتك

4 طرق لتعزيز فوائد الشوفان في خفض الكوليسترول

توضح اختصاصية تغذية كيف يساعد اختيار الشوفان وطريقة تحضيره وإضافة النخالة والفواكه والمكسرات على تعزيز فوائده في خفض الكوليسترول الضار مع تناوله بانتظام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك الأفوكادو والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين تُعد من المصادر الغنية بالدهون المفيدة لصحة القلب (بيكسلز)
صحتك

5 أطعمة تساعد على تنظيف الجسم من الكوليسترول

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم قد يؤدي إلى تراكم اللويحات داخل الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك

لماذا يُنصح بتناول الشوكولاته يومياً؟ فوائد محتملة للقلب والعقل والمفاصل

قطع من الشوكولاته الداكنة (د.ب.أ)
قطع من الشوكولاته الداكنة (د.ب.أ)
TT
TT

لماذا يُنصح بتناول الشوكولاته يومياً؟ فوائد محتملة للقلب والعقل والمفاصل

قطع من الشوكولاته الداكنة (د.ب.أ)
قطع من الشوكولاته الداكنة (د.ب.أ)

غالباً ما يحذر الأطباء وخبراء التغذية من الإفراط في تناول الحلويات، خصوصاً الأطعمة فائقة المعالجة والغنية بالسكر والدهون المشبعة، لكن هناك خبراً ساراً لعشاق الشوكولاته: ليس من الضروري الامتناع عنها تماماً؛ إذ إن إضافة كمية من الشوكولاته الداكنة إلى النظام الغذائي اليومي قد توفر مجموعة من الفوائد الصحية للجسم.

وقالت بيثاني إم. دورفلر، اختصاصية التغذية والبحوث السريرية في مركز صحة الجهاز الهضمي التابع لمؤسسة «نورث وسترن ميديسن»، لصحيفة «واشنطن بوست»: «ما يجعل الشوكولاته الداكنة حلوى فريدة وممتعة هو أن لها بالفعل بعض الفوائد الصحية».

1. الشوكولاته قد تساعد في الحفاظ على الشباب

تحتوي الشوكولاته الداكنة على نسبة مرتفعة من الثيوبرومين (مشابه للكافيين)، وهو مركب قلوي مُرّ موجود في حبوب الكاكاو. ويعمل هذا المركب منبهاً للجهاز العصبي ومحسناً للمزاج، وقد يساعد أيضاً في الحفاظ على الشباب البيولوجي.

ووجدت إحدى الدراسات أن هذا المركب قد تكون له تأثيرات مضادة للشيخوخة. وتحديداً، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الثيوبرومين في الدم يمتلكون أنماطاً من مثيلة الحمض النووي (علامات كيميائية صغيرة ترتبط بالحمض النووي) تبدو أصغر سناً من أعمارهم البيولوجية. كما كانت لديهم تيلوميرات أطول، وهي الأغطية الموجودة عند نهايات الكروموسومات، التي تقصر عادة مع التقدم في العمر.

وتحتوي الشوكولاته أيضاً على كميات كبيرة من مركبات الفلافانول، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة وقدرتها على تقليل الالتهابات.

وتناولت دراسة أخرى دور الشوكولاته في مواجهة ما يُعرف بـ«الالتهاب المرتبط بالشيخوخة»، وهو التهاب منخفض الدرجة يسرّع عملية التقدم في العمر بمرور الوقت. ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاته قد يساعد في خفض مستويات أحد البروتينات المسببة للالتهاب بنسبة 8.4 في المائة سنوياً.

2. الشوكولاته مفيدة للقلب والأوعية الدموية

تساعد الشوكولاته أيضاً في الحد من أكسدة الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يمكن أن يتراكم على هيئة لويحات داخل الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

لكن هذه الفوائد لا تنطبق بالضرورة على شوكولاته الحليب، التي تحتوي على كميات كبيرة من الحليب والدهون. وقال طبيب القلب جويل كان، لموقع «ياهو! هيلث»: «من المرجح أن تزيد الحلويات الغنية بالسكر المضاف أو الزبدة أو زيت جوز الهند من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولذلك فإن استبدالها بالشوكولاته الداكنة يُعد خطوة إيجابية».

وتساعد مركبات الفلافانول أيضاً على تمدد الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم ويسهم في خفض ضغط الدم.

3. الشوكولاته تعزز التركيز وتحسن المزاج

أظهرت دراسة حديثة أن مركبات الفلافانول يمكن أن تعزز اليقظة والتركيز والذاكرة خلال ساعة واحدة. لكن لوح الشوكولاته الداكنة قد لا يحتوي على كمية كافية من هذه المركبات لإظهار تأثير واضح، ما يعني أن السعرات الحرارية والسكر والدهون التي يحتوي عليها قد تفوق الفوائد المحتملة.

وقال طبيب الأعصاب جونسون مون، لموقع «فوكس نيوز ديجيتال»: «لا أعتقد أن لدينا حتى الآن بيانات كافية للتوصية بتناول الشوكولاته الداكنة باعتباره وسيلة آمنة وفعالة لتحسين الذاكرة».

ومع ذلك، تحتوي الشوكولاته على مركبات أخرى تؤثر في الدماغ. وقد يساعد تأثيرها المنشط على تحفيز الوظائف الإدراكية وتحسين التفكير، من خلال تعزيز تدفق الدم والتخلص من الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، وفقاً لمراجعة علمية نُشرت عام 2022.

ولا تقتصر فوائد الشوكولاته على الوظائف الذهنية؛ إذ قد يكون لها تأثير إيجابي على المزاج أيضاً. فقد وجدت دراسة نُشرت عام 2022 أن الشوكولاته الداكنة قد تساعد في تحسين ميكروبيوم الأمعاء، ما ينعكس إيجاباً على المزاج من خلال محور الأمعاء والدماغ.

وتدعم دراسة أخرى هذه النتائج؛ إذ أظهرت أن الشوكولاته الداكنة تحمي من تلف الحمض النووي، وتحسن مستويات الدهون في الدم والغلوكوز، فضلاً عن مقاومة الإنسولين.

4. الشوكولاته تعزز صحة الجسم والمفاصل

تؤدي مركبات الفلافانول دوراً في دعم صحة المفاصل أيضاً؛ إذ قد يساعد تأثيرها في خفض الالتهابات على تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل وآلام المفاصل المزمنة.

وإلى جانب مركبات الفلافانول، تحتوي الشوكولاته على الحديد الذي قد يساعد في مواجهة فقر الدم، والألياف، والمغنسيوم الذي يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتحسين النوم وتهدئة القلق.

اقرأ أيضاً

الكاكاو قد يساعد في خفض ضغط الدم (بيكسلز)

من ضغط الدم إلى المزاج... 8 فوائد محتملة لمسحوق الكاكاو

مواضيع
الصحة الشوكولاته طعام نظام غذائي
صحتك

4 خرافات شائعة عن الطقس البارد

ينتشر كثير من المعتقدات المتعلقة بكيفية تعامل الجسم مع الطقس البارد (أ.ب)
ينتشر كثير من المعتقدات المتعلقة بكيفية تعامل الجسم مع الطقس البارد (أ.ب)
TT
TT

4 خرافات شائعة عن الطقس البارد

ينتشر كثير من المعتقدات المتعلقة بكيفية تعامل الجسم مع الطقس البارد (أ.ب)
ينتشر كثير من المعتقدات المتعلقة بكيفية تعامل الجسم مع الطقس البارد (أ.ب)

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ينتشر كثير من المعتقدات المتعلقة بكيفية تعامل الجسم مع الطقس البارد وطرق الوقاية من الأمراض، بعضها يتكرر على نطاق واسع حتى يعتقد كثيرون أنه حقائق علمية مؤكَّدة.

لكنَّ المفاجأة أن بعض هذه المعتقدات لا تستند إلى أساس علمي دقيق.

في هذا السياق، استعرض موقع «هيلث لاين» العلمي 4 خرافات شائعة عن الطقس البارد، وهي كالآتي:

معظم حرارة الجسم تُفقَد عبر الرأس

من المعتقدات الشائعة أن معظم حرارة جسمك تتسرب من رأسك، ويقدِّر البعض نسبة الحرارة المفقودة عبر الرأس بـ80 في المائة.

لكن الحقيقة أن الجسم يفقد الحرارة بصورة متناسبة عبر مختلف أجزائه المكشوفة للبرد، ولا يفقدها من الرأس بمعدل أسرع مقارنةً ببقية الجسم.

ويمثل الرأس نحو 7 إلى 10 في المائة من إجمالي مساحة سطح الجسم، ولذلك فإنه لا يفقد الحرارة أسرع من باقي الأجزاء، بل إن أي جزء من الجلد مكشوف للبرد معرَّض لفقدان الحرارة.

ويمكنك ارتداء قبعة لحماية رأسك إذا أردت، لكن الرأس ليس أكثر عرضة لفقدان الحرارة من باقي الجسم، فاحرص على تغطية كل الأجزاء المكشوفة.

المشروبات الساخنة تدفئك بشكل أسرع

يلجأ كثيرون إلى تناول المشروبات الساخنة بعد العودة من الخارج في الطقس البارد، اعتقاداً منهم بأنها ترفع درجة حرارة الجسم الداخلية بسرعة وتساعد على استعادة الدفء.

ورغم أن تناول مشروب ساخن قد يمنح شعوراً بالدفء والراحة، فإنه لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية بصورة ملحوظة.

وينطبق الأمر أيضاً على المشروبات الباردة، إذ إن تناولها لا يؤدي بالضرورة إلى خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل كبير.

واللافت أن المشروبات الساخنة قد تساعد الجسم أحياناً على التخلص من الحرارة في الأجواء الحارة والجافة، لأنها تزيد التعرق، وعندما تتبخر قطرات العرق من سطح الجلد، تسهم في تبريد الجسم.

ولا يعني ذلك أن تناول المشروبات الساخنة أمر غير مفيد، إذ يمكن الاستمتاع بها خلال الشتاء، لكن لا ينبغي اعتبارها وسيلة سريعة لرفع حرارة الجسم الداخلية.

الطقس البارد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

يربط كثيرون بين الخروج في الطقس البارد والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لكن درجات الحرارة المنخفضة ليست السبب المباشر لهذه الأمراض، التي تنتج عن فيروسات وبكتيريا تنتقل بين الأشخاص.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتقاد يتضمن جانباً من الحقيقة، إذ يميل الأشخاص خلال الشتاء إلى قضاء فترات أطول داخل المنازل والأماكن المغلقة، مما يزيد فرص انتقال العدوى.

ويرتبط ذلك بعدة عوامل، أبرزها إعادة تدوير الهواء داخل الأماكن المغلقة، وقرب الأشخاص من بعضهم لفترات طويلة، وهو ما يُسهل انتقال مسببات الأمراض التنفسية.

ويمكن تقليل هذه المخاطر من خلال تحسين تهوية الأماكن المغلقة، وفتح النوافذ لتجديد الهواء، واستخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات عالية الكفاءة.

كما يُنصح بالخروج للتنزه وممارسة المشي أو الجري في الهواء الطلق عندما تسمح درجات الحرارة بذلك، إذ يساعد النشاط البدني على الشعور بالدفء تدريجياً، إلى جانب فوائده الصحية العامة.

لا يمكن الإصابة بحروق الشمس خلال الشتاء

يعتقد البعض أن انخفاض درجات الحرارة أو غياب أشعة الشمس المباشرة يعني عدم التعرض لحروق الشمس، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح، فالأشعة فوق البنفسجية هي المسؤولة عن حروق الشمس، وليس ارتفاع درجة الحرارة.

ويمكن لهذه الأشعة اختراق السحب والضباب، مما يعني أن البشرة قد تتعرض لأضرارها حتى في الأيام الباردة أو الغائمة.

ويزداد خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية لدى الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الشتوية مثل التزلج على الجليد، خصوصاً في المناطق المرتفعة، حيث يكون الغلاف الجوي أرقّ ويمتص كمية أقل من الأشعة، وبالتالي يتيح وصول كمية كبيرة منها للأشخاص.

كما أن الثلوج تعكس ما يصل إلى 80 في المائة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعل الشخص معرَّضاً للأشعة القادمة من الشمس مباشرةً، وتلك المنعكسة عن سطح الثلج في الوقت نفسه.

وللوقاية من أضرار الشمس خلال الشتاء، يُنصح بتغطية المناطق المكشوفة من الجسم، من خلال ارتداء الملابس التي تحمي البشرة، واستخدام واقٍ للشمس، وتجنب الخروج في ساعات الذروة التي تكون فيها أشعة الشمس أكثر قوة، وهي بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية ظهراً.

مواضيع
الصحة مشاكل صحية الطقس درجات الحرارة أمراض العالم
صحتك

أدوية الكوليسترول بعد سن الـ70... هل يجب الاستمرار في تناول الستاتين؟

تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)
تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)
TT
TT

أدوية الكوليسترول بعد سن الـ70... هل يجب الاستمرار في تناول الستاتين؟

تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)
تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)

تشير نتائج علمية أولية ومستقلة -عُرضت ضمن الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية لعام 2026- إلى أنه من الآمن عموماً للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق، ممن يتناولون عقاقير «الستاتين» (statins) للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية دون أن يكونوا قد تعرضوا سابقاً لنوبة قلبية أو سكتة دماغية، التوقف عن تناول هذه الأدوية الخافضة للكوليسترول.

وتشير الدراسة التي شملت نحو 1900 مسن إلى أن وقف أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول قد يكون آمناً نسبياً على المدى القصير لدى من لم يسبق لهم الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لكنه قد يرتبط بزيادة الأحداث القلبية الخطيرة.

لا تتوقف عن تناول دوائك دون استشارة طبيبك، وفق ما ذكره موقع جمعية القلب الأميركية (American Heart Association).

وتشير التقديرات إلى أن من يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL-C) -أو ما يُعرف بـ«الكوليسترول الضار»- الذي يمكن أن يتراكم في الشرايين، مما يعوق تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. وتُعد علاجات «الستاتين» حجر الزاوية في خفض مستويات الدهون وتقليل المخاطر، بما في ذلك «الوقاية الأولية» التي تهدف إلى منع حدوث أول نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك وفقاً لما ورد في المبادئ التوجيهية المشتركة للجمعية لعام 2026 بشأن اضطرابات الدهون (dyslipidemia) الأميركية.

وتُوصف أدوية «الستاتين» بشكل شائع للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عاماً والذين تنطبق عليهم معايير خطر معينة، مثل الإصابة بداء السكري وارتفاع الكوليسترول، وذلك للوقاية من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة كالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، أو الحاجة إلى جراحة القلب.

كما تُوصف هذه الأدوية بشكل شائع للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بغضّ النظر عن أعمارهم.

تساؤلات حول الفوائد الصحية للاستمرار في تناول الستاتينات

في هذا السياق، تقول الدكتورة ريتا إف. ريدبيرغ -وهي أستاذة في أمراض القلب وتشغل كرسي «أراكس فيلينسكي» لأمراض القلب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، والمشاركة في إعداد الدراسة: «بينما توصي المبادئ التوجيهية المشتركة للجمعية بتبني تغييرات في نمط الحياة -وربما استخدام الأدوية- للأشخاص الأصغر سناً الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL-C) لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فإن دراسات حديثة تثير تساؤلات حول الفوائد الصحية للاستمرار في تناول الستاتينات في مراحل متأخرة من العمر».

وتضيف: «لقد بحثت دراسات سابقة محدودة في مدى أمان التوقف عن تناول الستاتينات لأغراض الوقاية الأولية لدى الأشخاص في سن السبعين فما فوق، ولم تجد أي فرق في معدلات الوفيات. بل أشارت إحدى الدراسات إلى تحسن في جودة الحياة بعد التوقف عن تناول هذه الأدوية. لذا، ظل السؤال حول ما إذا كان من الآمن التوقف عن تناول الستاتينات للوقاية من أول حدث قلبي وعائي لدى كبار السن أمراً غير محسوم، وهو ما سعينا لاستكشافه في دراستنا».

وقد شملت هذه الدراسة نحو 1900 شخص بالغ، تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق، ممن كانوا يتناولون الستاتينات للوقاية من أول حدث قلبي وعائي، وكانوا يعانون في الوقت ذاته من حالتين صحيتين مزمنتين على الأقل، مثل الإصابة السابقة بالسرطان أو أمراض الرئة.

توقف نصف المشاركين عن تناول عقاقير «الستاتين» (statins)، بينما استمر النصف الآخر في تناولها. وتابع الباحثون المشاركين على مدار العامين التاليين، وصولاً إلى أربع سنوات، لرصد حدوث نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو حالات وفاة. كما قيّم الباحثون جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وضمور العضلات (المعروف بـ«ساركوبينيا» أو sarcopenia).

ما النتائج الرئيسية للدراسة؟

بعد مرور عامين تقريباً، تبيَّن أن التوقف عن تناول الستاتينات كان آمناً، ولم يؤدِّ إلى زيادة ملحوظة في معدلات النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفيات مقارنةً بمن واصلوا العلاج. ولم تظهر أي فروق بين المجموعتين عند تقييم جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وضمور العضلات.

من الناحية الإحصائية، وعلى مدار عامين، سُجّلت حالة واحدة إضافية من الأحداث القلبية الوعائية مقابل كل 40 شخصاً في المجموعة التي توقفت عن تناول الستاتينات.

وفي فترة متابعة امتدت لأربع سنوات، تعرض 12.7 في المائة ممن توقفوا عن تناول الستاتينات لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو وفاة، مقارنةً بـ9.2 في المائة ممن استمروا في العلاج.

وأشارت «ريدبيرغ» إلى أن زيادة المخاطر بعد أربع سنوات -بين عدد قليل من كبار السن- تُعد نتيجة جديدة في الأدبيات العلمية؛ وقد يعود ذلك إلى أن هذه التجربة شملت عدداً أكبر من المشاركين وفترة متابعة أطول مقارنةً بالدراسات السابقة.

وقالت: «هذه الزيادة الطفيفة في مخاطر الأحداث القلبية الوعائية تعني أنه لا يمكن تقديم توصية عامة بالتوقف عن تناول الستاتينات لهذه الفئة من المرضى. ينبغي اتخاذ القرار بشكل مشترك بين المريض ومقدم الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان التوقف عن الدواء مناسباً لحالة الفرد. وبشكل عام، يُعد التوقف عن تناول هذه الأدوية آمناً لمعظم الأشخاص في هذه الفئة العمرية ممن لم يسبق لهم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

ما تفاصيل الدراسة وخلفيتها وتصميمها ومحدداتها؟

شمل البحث 1880 بالغاً، تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق (بمتوسط ​​عمر 77 عاماً؛ 53 في المائة من الرجال و47 في المائة من النساء)، ممن يعانون من حالتين صحيتين مزمنتين على الأقل. وقد استُبعد من الدراسة الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الذين تعرضوا سابقاً لأحداث قلبية وعائية.

وأُجريت الدراسة في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأبريل (نيسان) 2026، في 24 مركزاً سريرياً في كل من سويسرا وفرنسا وهولندا.

وقد وُزِّع المشاركون بحيث تم توجيه 938 منهم إلى مجموعة التوقف عن تناول عقاقير «الستاتين»، بينما استمر 942 مشاركاً في تناول هذه العقاقير.

جمع الباحثون بيانات حول حالات النوبات القلبية، والسكتات الدماغية الإقفارية الحادة، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. وبالإضافة إلى ذلك، خضع المشاركون لاستبيانات طوال فترة الدراسة، وخلال مرحلة المتابعة، تمحورت حول جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وفقدان الكتلة العضلية (الساركوبينيا).

ومن أوجه القصور في الدراسة حدوث انتقال بين المجموعتين خلال فترة البحث؛ إذ عاد بعض الأفراد في مجموعة «التوقف» إلى تناول الستاتينات، بينما توقف بعض الأفراد في مجموعة «الاستمرار» عن تناولها. وبشكل عام، انتقل نحو 14 في المائة من المشاركين إلى المجموعة الأخرى في أثناء الدراسة. وللتعامل مع هذا التغيير، أجرى الباحثون عدة تحليلات إضافية، لم تُظهر أي تغيير في النتائج.

اقرأ أيضاً

انخفض الكوليسترول الضار بمتوسط 46.8 في المائة خلال عام من بدء العلاج بحقن «إنكليسيران» في دراسة شملت في معظمها كبار السن (بيكسلز)

حقنة مرتين سنوياً تخفض الكوليسترول 47 %... هل تغني عن الأدوية اليومية؟

تناول أدوية «الستاتين» يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص فوق سن السبعين (أ.ب)

أدوية «الستاتين» تقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بعد سن السبعين

عدم تحمّل تناول أدوية الستاتين لخفض الكولسترول... حالة شائعة نسبياً

عدم تحمّل تناول أدوية الستاتين لخفض الكولسترول... حالة شائعة نسبياً

يُعد الاعتلال العضلي المرتبط بالستاتين أكثر آثارها الجانبية شيوعاً (بكساباي)

دراسة: أدوية خفض الكوليسترول قد تسهم في آلام العضلات وضعفها

مواضيع
الكولسترول الشيخوخة الصحة