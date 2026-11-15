أدوية الكوليسترول بعد سن الـ70... هل يجب الاستمرار في تناول الستاتين؟

تشير نتائج علمية أولية ومستقلة -عُرضت ضمن الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية لعام 2026- إلى أنه من الآمن عموماً للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق، ممن يتناولون عقاقير «الستاتين» (statins) للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية دون أن يكونوا قد تعرضوا سابقاً لنوبة قلبية أو سكتة دماغية، التوقف عن تناول هذه الأدوية الخافضة للكوليسترول.

وتشير الدراسة التي شملت نحو 1900 مسن إلى أن وقف أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول قد يكون آمناً نسبياً على المدى القصير لدى من لم يسبق لهم الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لكنه قد يرتبط بزيادة الأحداث القلبية الخطيرة.

لا تتوقف عن تناول دوائك دون استشارة طبيبك، وفق ما ذكره موقع جمعية القلب الأميركية (American Heart Association).

وتشير التقديرات إلى أن من يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL-C) -أو ما يُعرف بـ«الكوليسترول الضار»- الذي يمكن أن يتراكم في الشرايين، مما يعوق تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. وتُعد علاجات «الستاتين» حجر الزاوية في خفض مستويات الدهون وتقليل المخاطر، بما في ذلك «الوقاية الأولية» التي تهدف إلى منع حدوث أول نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك وفقاً لما ورد في المبادئ التوجيهية المشتركة للجمعية لعام 2026 بشأن اضطرابات الدهون (dyslipidemia) الأميركية.

وتُوصف أدوية «الستاتين» بشكل شائع للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عاماً والذين تنطبق عليهم معايير خطر معينة، مثل الإصابة بداء السكري وارتفاع الكوليسترول، وذلك للوقاية من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة كالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، أو الحاجة إلى جراحة القلب.

كما تُوصف هذه الأدوية بشكل شائع للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بغضّ النظر عن أعمارهم.

تساؤلات حول الفوائد الصحية للاستمرار في تناول الستاتينات

في هذا السياق، تقول الدكتورة ريتا إف. ريدبيرغ -وهي أستاذة في أمراض القلب وتشغل كرسي «أراكس فيلينسكي» لأمراض القلب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، والمشاركة في إعداد الدراسة: «بينما توصي المبادئ التوجيهية المشتركة للجمعية بتبني تغييرات في نمط الحياة -وربما استخدام الأدوية- للأشخاص الأصغر سناً الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL-C) لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فإن دراسات حديثة تثير تساؤلات حول الفوائد الصحية للاستمرار في تناول الستاتينات في مراحل متأخرة من العمر».

وتضيف: «لقد بحثت دراسات سابقة محدودة في مدى أمان التوقف عن تناول الستاتينات لأغراض الوقاية الأولية لدى الأشخاص في سن السبعين فما فوق، ولم تجد أي فرق في معدلات الوفيات. بل أشارت إحدى الدراسات إلى تحسن في جودة الحياة بعد التوقف عن تناول هذه الأدوية. لذا، ظل السؤال حول ما إذا كان من الآمن التوقف عن تناول الستاتينات للوقاية من أول حدث قلبي وعائي لدى كبار السن أمراً غير محسوم، وهو ما سعينا لاستكشافه في دراستنا».

وقد شملت هذه الدراسة نحو 1900 شخص بالغ، تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق، ممن كانوا يتناولون الستاتينات للوقاية من أول حدث قلبي وعائي، وكانوا يعانون في الوقت ذاته من حالتين صحيتين مزمنتين على الأقل، مثل الإصابة السابقة بالسرطان أو أمراض الرئة.

توقف نصف المشاركين عن تناول عقاقير «الستاتين» (statins)، بينما استمر النصف الآخر في تناولها. وتابع الباحثون المشاركين على مدار العامين التاليين، وصولاً إلى أربع سنوات، لرصد حدوث نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو حالات وفاة. كما قيّم الباحثون جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وضمور العضلات (المعروف بـ«ساركوبينيا» أو sarcopenia).

ما النتائج الرئيسية للدراسة؟

بعد مرور عامين تقريباً، تبيَّن أن التوقف عن تناول الستاتينات كان آمناً، ولم يؤدِّ إلى زيادة ملحوظة في معدلات النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفيات مقارنةً بمن واصلوا العلاج. ولم تظهر أي فروق بين المجموعتين عند تقييم جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وضمور العضلات.

من الناحية الإحصائية، وعلى مدار عامين، سُجّلت حالة واحدة إضافية من الأحداث القلبية الوعائية مقابل كل 40 شخصاً في المجموعة التي توقفت عن تناول الستاتينات.

وفي فترة متابعة امتدت لأربع سنوات، تعرض 12.7 في المائة ممن توقفوا عن تناول الستاتينات لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو وفاة، مقارنةً بـ9.2 في المائة ممن استمروا في العلاج.

وأشارت «ريدبيرغ» إلى أن زيادة المخاطر بعد أربع سنوات -بين عدد قليل من كبار السن- تُعد نتيجة جديدة في الأدبيات العلمية؛ وقد يعود ذلك إلى أن هذه التجربة شملت عدداً أكبر من المشاركين وفترة متابعة أطول مقارنةً بالدراسات السابقة.

وقالت: «هذه الزيادة الطفيفة في مخاطر الأحداث القلبية الوعائية تعني أنه لا يمكن تقديم توصية عامة بالتوقف عن تناول الستاتينات لهذه الفئة من المرضى. ينبغي اتخاذ القرار بشكل مشترك بين المريض ومقدم الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان التوقف عن الدواء مناسباً لحالة الفرد. وبشكل عام، يُعد التوقف عن تناول هذه الأدوية آمناً لمعظم الأشخاص في هذه الفئة العمرية ممن لم يسبق لهم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

ما تفاصيل الدراسة وخلفيتها وتصميمها ومحدداتها؟

شمل البحث 1880 بالغاً، تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق (بمتوسط ​​عمر 77 عاماً؛ 53 في المائة من الرجال و47 في المائة من النساء)، ممن يعانون من حالتين صحيتين مزمنتين على الأقل. وقد استُبعد من الدراسة الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الذين تعرضوا سابقاً لأحداث قلبية وعائية.

وأُجريت الدراسة في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأبريل (نيسان) 2026، في 24 مركزاً سريرياً في كل من سويسرا وفرنسا وهولندا.

وقد وُزِّع المشاركون بحيث تم توجيه 938 منهم إلى مجموعة التوقف عن تناول عقاقير «الستاتين»، بينما استمر 942 مشاركاً في تناول هذه العقاقير.

جمع الباحثون بيانات حول حالات النوبات القلبية، والسكتات الدماغية الإقفارية الحادة، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. وبالإضافة إلى ذلك، خضع المشاركون لاستبيانات طوال فترة الدراسة، وخلال مرحلة المتابعة، تمحورت حول جودة الحياة، وآلام العضلات، وحالات السقوط، وفقدان الكتلة العضلية (الساركوبينيا).

ومن أوجه القصور في الدراسة حدوث انتقال بين المجموعتين خلال فترة البحث؛ إذ عاد بعض الأفراد في مجموعة «التوقف» إلى تناول الستاتينات، بينما توقف بعض الأفراد في مجموعة «الاستمرار» عن تناولها. وبشكل عام، انتقل نحو 14 في المائة من المشاركين إلى المجموعة الأخرى في أثناء الدراسة. وللتعامل مع هذا التغيير، أجرى الباحثون عدة تحليلات إضافية، لم تُظهر أي تغيير في النتائج.