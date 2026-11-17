حين ينسى مريض ألزهايمر اسماً أو وجهاً أو حدثاً عاشه قبل ساعات، لا يعود السؤال عن الذاكرة مسألة تقنية مجردة، بل يصبح تحدياً يمس هويته واستقلاله وحياته اليومية. فهل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يعمل بمثابة «ذاكرة خارجية» تعيد إليه بعض ما يفلت منه؟

هذا السؤال يقف وراء مشروع «إيه آي ميموري بوكس» AI Memory Box، وهو نموذج أولي لمساعد رقمي ينظم المعلومات الشخصية والمحادثات والذكريات، ثم يعيد تقديمها في صورة تذكارات مختصرة يستطيع المريض أو أفراد أسرته الرجوع إليها. وقد شاهدتُ عرضاً عملياً للنموذج في المعرض المصاحب لمؤتمر «AIMed26» في أورلاندو، حيث قدّمه ريك بيرتل، المبتكر والمؤسس المشارك ورئيس المشروع.

منشور المشروع يعرض قلادة «فيلدي» التي تسجل أحداث اليوم وتحولها ملخصات قابلة للاسترجاع

من القلادة إلى صندوق الذكريات

تبدأ المنظومة بقلادة ذكية صغيرة تُعرف باسم «فيلدي» (Fieldy). وعند تفعيلها، تلتقط المحادثات وتحولها نصوصاً وملخصات قابلة للبحث، ثم تنقل المعلومات المختارة إلى «صندوق الذاكرة»، حيث ترتبط بأسماء الأشخاص وصورهم وعلاقتهم بالمريض، إلى جانب الأماكن والأحداث والموسيقى والعادات التي تشكل حياته اليومية.

ووفق المواد التعريفية للمشروع، يمكن استدعاء هذه المعلومات عبر الهاتف أو التلفزيون أو النظارات الذكية. فعند لقاء شخص مألوف، قد يتلقى المريض تذكيراً صوتياً باسمه وعلاقته به وآخر ذكرى مشتركة بينهما، عند الحاجة. كما تتيح المنظومة إعداد ملخصات شهرية من ملاحظات مقدمي الرعاية لعرضها على الطبيب، والاتصال بالمستخدم إذا انقطع عن التفاعل مدة محددة.

ويظل المنتج نموذجاً أولياً يبحث عن شركاء سريريين ومستثمرين؛ فموقعه الرسمي يقدّمه أداةً لمساندة الذاكرة وتنظيم المعلومات العائلية، ولا يصنفه جهازاً طبياً لتشخيص ألزهايمر أو علاجه.

دعم اللغة العربية

وأكد بيرتل، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام «يعمل باللغة العربية بالكفاءة نفسها التي يعمل بها باللغة الإنجليزية»، موضحاً أن هذه القدرة قد تتيح مساندة كبار السن العرب الذين يواجهون مشكلات في الذاكرة. ويمنح ذلك المشروع بُعداً إقليمياً مهماً؛ إذ تصل تقنيات الذكاء الاصطناعي غالباً إلى المستخدم العربي بعد تطويرها واختبارها أساساً باللغة الإنجليزية.

ريك بيرتل مرتدياً النظارات الذكية (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، لا تكفي المحادثة بالعربية وحدها لإثبات التكافؤ السريري؛ فالاختبار الجاد ينبغي أن يشمل لهجات عربية متعددة، وأنماط كلام كبار السن، والتبديل بين العربية والإنجليزية، وضوضاء المنازل، فضلاً عن التغيرات اللغوية المرتبطة بالتدهور المعرفي. ومن ثم، يبقى تصريح المطور وعداً تقنياً يستلزم تقييماً مستقلاً ونشر نتائجه علمياً.

الخرف في العالم العربي

وتزداد أهمية ذلك أمام عبء إقليمي متصاعد. فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية، في تحديث يوليو (تموز) 2026، أن 57 مليون شخص كانوا يعيشون مع الخرف عالمياً عام 2021، مع تسجيل نحو 10 ملايين حالة جديدة سنوياً. وتشير تحليلات عبء المرض إلى احتمال ارتفاع الحالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 2.68 مليون عام 2021 إلى قرابة 13.83 مليوناً بحلول 2050؛ أي زيادة متوقعة تبلغ 367 في المائة.

ما الذي يقوله الدليل العلمي؟

للفكرة أساس علمي؛ فالعلاج بالاستذكار، الذي يوظف الصور والموسيقى والقصص الشخصية لتنشيط الذاكرة، يُعدّ تدخلاً غير دوائي معروفاً، وفي يناير (كانون الثاني) 2026، نشرت دورية «Aging Clinical and Experimental Research» تحليلاً شمل 24 تجربة عشوائية و1963 مشاركاً، ورصد تحسناً في الإدراك والذاكرة ونوعية الحياة، مع تفاوت النتائج تبعاً للعمر وعدد الجلسات ومكان تقديمها.

ملصق المشروع يقدّم تصوراً لنظارات ذكية لمساندة ذاكرة مرضى ألزهايمر

توظيف الكاميرات والنظارات في الذكريات الرقمية

كما رصدت دراسات صغيرة إمكان توظيف الكاميرات القابلة للارتداء والذكريات الرقمية لمساندة بعض المرضى في استرجاع أحداث يومهم. لكن الأدلة المتعلقة بالنظارات الذكية لا تزال محدودة. فقد خلصت مراجعة منشورة في «Journal of the American Medical Directors Association» عام 2025 إلى أن الدراسات الثلاث عشرة المتاحة كانت منخفضة الجودة، وأن خَمساً منها فقط اختبرت الأجهزة عملياً مع كبار السن، في حين اقتصرت واحدة فقط على مشاركين يعانون ضعفاً إدراكياً.

وفي أبريل (نيسان) 2026، أفادت دراسة في «JMIR Aging» بأن كبار السن ذوي الضعف الإدراكي أظهروا تقبلاً أولياً للنظارات الذكية، وفضّلوا التذكارات الصوتية البسيطة. غير أن العينة اقتصرت على 26 مشاركاً، ولم يستخدم النظارات سوى 14 منهم. وهذا يجعلها واعدة، من دون أن يعني أن فاعلية «AI Memory Box» نفسها ثبتت سريرياً؛ إذ لم تخضع بعد لتجربة محكمة.

ذاكرة مفيدة... ومخاطر لا تُنسى

السؤال الأكثر حساسية يتعلق بالخصوصية والموافقة. فقد تلتقط القلادة أصوات أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية والزائرين، في حين قد ينسى المريض أنه يرتدي جهازاً يسجل الحديث. وتقول شركة «Fieldy» إن التسجيل لا يبدأ إلا بأمر المستخدم، وإن الصوت يُحذف بعد تحويله نصاً، غير أن النصوص والملخصات تظل مخزنة. وهنا تبرز أسئلة جوهرية: من يملك الذاكرة الرقمية؟ ومن يصححها؟ ومن يجيز للطبيب أو الأسرة الاطلاع عليها؟

ويبرز كذلك خطر «الذاكرة الخاطئة»، فإذا أخطأ النظام في اسم شخص، أو وضع حدثاً في زمن غير صحيح، فقد يزوّد المريض بمعلومة مقنعة يعجز عن التحقق منها. لذلك؛ ينبغي مراجعة البيانات بشرياً قبل اعتمادها، وإظهار مصدر كل معلومة، مع إتاحة تصحيحها وحذفها وتسجيل درجة الثقة بها.

تبدو هذه الفكرة من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي قرباً من الإنسان. فهي لا تدّعي استعادة ما أتلفه المرض داخل الدماغ، بل تحاول أن تنسج حول المريض شبكة من الوجوه والقصص والأصوات تحفظ هويته وتخفف ارتباكه. وإذا أثبتت التجارب سلامتها وفاعليتها بالعربية والإنجليزية، فقد تصبح الذاكرة الرقمية يوماً سنداً للذاكرة البشرية، من دون أن تحل محل الأسرة أو مقدم الرعاية أو الطبيب.