هل يحمي هرمون الإستروجين دماغ المرأة من الخرف؟ دراسة تكشف نتائج لافتة

قد تلعب سنوات التعرض لهرمون الإستروجين دوراً في الحفاظ على صحة الدماغ لدى النساء مع التقدم في العمر، وفقاً لدراسة حديثة رصدت ارتباطاً بين طول الفترة الإنجابية واستخدام العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث، وانخفاض بعض مؤشرات تلف الأوعية الدموية الدماغية وتحسن سلامة أنسجة الدماغ.

ووفق تقرير نشره موقع «ماديكال نيوز توداي»، تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف بين النساء، لكنها لا تثبت أن الإستروجين يمنع هذه الأمراض.

سنوات الخصوبة وهرمون الإستروجين... ما علاقتهما بصحة الدماغ؟

بحثت الدراسة، المنشورة في مجلة «نيورولوجي» الطبية التابعة للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، تأثير التعرض للإستروجين في صحة الأوعية الدموية والأنسجة الدماغية لدى مجموعة من النساء الأكبر سناً.

وشملت الدراسة 352 امرأة سويدية، بلغ متوسط أعمارهن نحو 70 عاماً، ولم تكن أي منهن مصابة بالخرف أو بأمراض عصبية أخرى. وخضعت المشاركات لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، كما أُجري تصوير مماثل بعد 5 سنوات لـ205 منهن.

وركّز الباحثون على 3 جوانب مرتبطة بالتعرض للإستروجين: طول الفترة الإنجابية، واستخدام موانع الحمل الهرمونية الفموية، والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

وتُعرّف الفترة الإنجابية بأنها المدة الممتدة من بداية الدورة الشهرية الأولى حتى انقطاع الطمث، وبلغ متوسطها لدى المشاركات أكثر قليلاً من 37 عاماً.

كما فحص الباحثون مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، وهي تغيرات تصيب الأوعية الدقيقة في الدماغ، وقد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، إلى جانب سلامة المادة البيضاء التي تربط مناطق الدماغ المختلفة.

انقطاع الطمث في سن متأخرة يرتبط بانخفاض مؤشرات تلف الأوعية الدماغية

أظهرت النتائج أن النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة.

وكان التقدم في العمر عند انقطاع الطمث مرتبطاً بانخفاض عبء هذه التغيرات، في حين لم يظهر عمر بدء الدورة الشهرية الأولى ارتباطاً مهماً بها.

ورصد الباحثون أيضاً ارتباطاً بين استخدام العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث وتحسن سلامة المادة البيضاء في الدماغ، إلى جانب انخفاض مؤشرات مرض الأوعية الدموية الصغيرة.

أما استخدام موانع الحمل الهرمونية الفموية، فقد ارتبط في البداية بتحسن سلامة المادة البيضاء، لكن هذا الارتباط لم يظل ذا دلالة إحصائية بعد تصحيح النتائج.

وعند الجمع بين تأثير استخدام موانع الحمل الهرمونية والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث، وجد الباحثون أن النساء اللواتي استخدمن النوعين سجلن احتمالات أقل لوجود مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، إلى جانب سلامة أفضل للمادة البيضاء، مقارنة بمن لم يستخدمن أياً منهما.

هل يحمي العلاج الهرموني مناطق الدماغ المرتبطة بألزهايمر؟

درس الباحثون أيضاً دور جين «APOE-ε4»، وهو أحد الأشكال الجينية المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأظهرت النتائج أن العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث ارتبط بزيادة سُمك مناطق معينة في الدماغ لدى النساء الحاملات لهذا الشكل الجيني، وهي مناطق ترتبط بمرض ألزهايمر. لكن هذا الارتباط لم يستمر بعد تصحيح النتائج إحصائياً.

كما أظهرت متابعة تصوير الدماغ بعد 5 سنوات اتجاهاً نحو تباطؤ تراكم فرط الإشارات في المادة البيضاء لدى النساء اللواتي استخدمن العلاج الهرموني، وهو مؤشر آخر على مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة.

وقالت الباحثتان؛ غيوليا لورينزون، وآنا مارسيليا، إن النساء اللواتي تمتعن بفترة إنجابية أطول ظهرت لديهن مؤشرات أقل على تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ عند بلوغ سن السبعين.

وأضافتا أن استخدام موانع الحمل الهرمونية والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث ارتبط بالحفاظ بصورة أفضل على المادة البيضاء، وكانت النتائج الأكثر إيجابية لدى النساء اللواتي استخدمن النوعين. كما ارتبط العلاج الهرموني بسلامة أفضل للمادة الرمادية في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بألزهايمر لدى حاملات جين «APOE-ε4».

هل يعني ذلك أن العلاج بالإستروجين يقي من الخرف؟

على الرغم من النتائج الواعدة، شدّد الباحثون على وجود قيود مهمة في الدراسة، أبرزها أنها رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات علاقة سببية بين التعرض للإستروجين وتحسن صحة الدماغ، أو الجزم بأن العلاج الهرموني يمنع التدهور المعرفي أو الخرف.

كما لم تتوفر معلومات تفصيلية عن مدة استخدام المشاركات للعلاج الهرموني، واعتمد الباحثون على بيانات أبلغت النساء عنها بأنفسهن، وهي معلومات قد لا تكون دقيقة دائماً.

واقتصرت الدراسة على مجموعة من النساء السويديات، ما قد يحد من إمكانية تعميم نتائجها على مجموعات سكانية أخرى. كذلك كانت بيانات المتابعة بعد 5 سنوات محدودة، ولم تشمل سوى عدد من المشاركات اللواتي لم يعانين من ضعف إدراكي.

من جهته، قال الطبيب دونغ ترينه، اختصاصي الطب الباطني في مجموعة «ميموريال كير» الطبية، الذي لم يشارك في الدراسة، إن البحث عن وسائل جديدة للحد من خطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث يكتسب أهمية كبيرة، نظراً إلى أن النساء يشكلن نحو ثلثي المصابين بالخرف، كما أن مرحلة انقطاع الطمث تمثل تحولاً بيولوجياً قد يؤثر في عمليات الأيض الدماغية والصحة العصبية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل في منتصف العمر قد يساعد في تقليل حالات الخرف مستقبلاً، حتى لو كان الانخفاض في مستوى الخطر محدوداً.

لكن الباحثتين لورينزون ومارسيليا أكدتا أن النتائج لا تستدعي تغيير التوصيات الطبية الحالية المتعلقة بموانع الحمل الفموية أو العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

وشددتا على عدم وجود أدلة كافية حالياً للتوصية بالعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث لمجرد حماية الدماغ على المدى الطويل، موضحتين أن قرارات العلاج يجب أن تُتخذ بصورة فردية، مع مراعاة الأعراض والعمر والمدة التي انقضت منذ انقطاع الطمث والتاريخ الطبي وعوامل الخطر الخاصة بكل امرأة.