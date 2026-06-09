لماذا قد لا تكفي 5 حصص يومياً من الفاكهة والخضراوات؟

لطالما ارتبطت التوصيات الصحية بتناول 5 حصص يومياً من الفاكهة والخضراوات بوصفها معياراً أساسياً لنظام غذائي متوازن. غير أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هذه القاعدة، على أهميتها، قد لا تكون كافية وحدها لضمان حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية الضرورية، إذ لا يتعلق الأمر بالكمية فقط، بل بنوعية الأطعمة المختارة أيضاً.

فحتى الأشخاص الذين يلتزمون بتناول خمس حصص يومياً قد يفتقرون إلى عنصر غذائي مهم، وفقاً لما أورده باحثون نقلت نتائجهم صحيفة «إندبندنت». وتشير البيانات إلى أن أقل من واحد من كل خمسة أشخاص يحصل على الكمية الكافية من «الفلافانولات» في نظامه الغذائي.

وتُعد الفلافانولات، الموجودة في التوت والشوكولاته الداكنة، نوعاً من مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً مهماً في دعم صحة القلب وتحسين الدورة الدموية، من خلال تقليل الالتهابات في الجسم. ويمكن زيادة مستويات هذا العنصر الغذائي عبر تناول أطعمة مثل التوت الأزرق، والخوخ، والتوت الأسود، والفول، والكرز، إضافةً إلى شرب الشاي الأخضر.

في هذا السياق، قال الدكتور خافيير أوتافياني، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الفلافانولات يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن ذلك يرتبط بالحصول على كميات كافية منها.

وأضاف موضحاً: «يعتقد كثيرون أن الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات يكفي لتحقيق الفائدة الصحية المرجوة، لكن ما تُظهره هذه الدراسة هو أن الخيارات الغذائية المحددة أكثر أهمية من الكمية الإجمالية. فإضافة حفنة من التوت الأسود، أو تناول تفاحة كاملة، أو شرب كوب من الشاي الأخضر مع الوجبات، يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً في كمية هذه المركبات المفيدة التي يحصل عليها الجسم ويمتصها».

حفنة من التوت الأزرق تظهر في وعاء صغير (بيكسلز)

واعتمدت الدراسة على تتبع النظام الغذائي لنحو 30 ألف شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أظهرت النتائج أن معظم المشاركين لا يستهلكون الكمية اليومية الموصى بها من الفلافانولات، والتي تبلغ نحو 500 ملغم.

كما أظهرت أكبر تجربة سريرية للفلافانولات، أجراها باحثون في جامعة هارفارد، أن تناول 500 ملغم يومياً من هذه المركبات يسهم بشكل ملحوظ في تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب، إلا أن الغالبية لا تصل إلى هذا المستوى من الاستهلاك.

وتشمل الأطعمة الأعلى محتوى من الفلافانولات لكل حصة ما يلي:

- الخوخ (500 غرام، ما يعادل علبة تقريباً): نحو 450 ملغم.

- التوت البري (250 غراماً): نحو 300 ملغم.

- التوت الأسود (200 غرام): نحو 250 ملغم.

- الشاي الأخضر (كوب 250 مل): نحو 200 ملغم.

- الفول (80 غراماً): نحو 140 ملغم.

- الكرز (400 غرام): نحو 130 ملغم.

- التفاح بقشره (200 غرام): نحو 110 ملغم.

- الفراولة (200 غرام): نحو 90 ملغم.

- التوت الأزرق (150 غراماً): نحو 80 ملغم.

امرأة تقطف الفراولة في أحد البيوت الزجاجية بفرنسا (أ.ف.ب)

من جانبه، أوضح البروفسور غونتر كونلي، من جامعة ريدينغ، أن توصية «خمس حصص يومياً» لا تزال صحيحة من حيث المبدأ، لكنها قد تحتاج إلى مزيد من الدقة فيما يتعلق بنوعية هذه الحصص.

وأضاف: «تقدِّم الفواكه والخضراوات المختلفة فوائد غذائية متنوعة تتجاوز الفيتامينات والمعادن، ومع ازدياد فهمنا لهذه المركبات، تبرز فرصة حقيقية لتطوير الإرشادات الغذائية لتصبح أكثر تحديداً وفاعلية».

وبناءً على ذلك، يتضح أن التنوع والاختيار الذكي للأطعمة لا يقلان أهمية عن الالتزام بالكمية الموصى بها، بل قد يكونان العامل الحاسم في تحقيق الفائدة الصحية الكاملة.