قبل أن تبتلع لقمتك... كيف يؤثر المضغ على سكر الدم؟

عندما نتحدث عن التحكم في مستويات سكر الدم، غالباً ما ينصبّ الاهتمام على نوعية الطعام، وكميته، وموعد تناوله، لكن ثمة عاملاً آخر قد لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام: طريقة تناول الطعام، ولا سيما كيفية مضغه.

فمضغ الطعام جيداً وتناوله ببطء قد يساعدان الجسم على التعامل بصورة أفضل مع الوجبة، وقد يسهمان في الحد من سرعة ارتفاع سكر الدم بعد تناول الطعام، خصوصاً عند اختيار وجبات متوازنة وغنية بالألياف. ولا يعني ذلك أن المضغ وحده يمكن أن يتحكم في مستويات السكر، لكنه قد يكون جزءاً من مجموعة العادات التي تدعم الهضم والشعور بالشبع والصحة الأيضية.

وربما يكون «علم المضغ» آخِر ما يخطر ببالك عندما تجلس لتناول الطعام.

ومع ذلك، تبدأ منذ تناول اللقمة الأولى سلسلةٌ من العمليات في الجسم، فالمضغ يُحفز إفراز اللعاب، الذي يسهم في بدء عملية الهضم، قبل أن يواصل الجهاز الهضمي تفكيك الطعام واستخلاص العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

وتُعدّ العناصر الغذائية، ومن بينها الألياف، مهمة في تنظيم مستويات سكر الدم. كما أشارت الدراسات إلى أن عملية المضغ تُحفز تفاعلات في الأمعاء تؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين، وكذلك تفاعلات في منطقة ما تحت المهاد بالدماغ تعزز الشعور بالشبع، ما قد يسهم في تقليل كمية الطعام المتناولة.

وقد يكون لتقليل كمية الطعام المتناولة أثر إضافي على الصحة؛ إذ إن تناول كميات أقل قد يقلل احتمالية زيادة الوزن، التي تُعد عامل خطر رئيسياً للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وفقاً لموقع جامعة بافالو الأميركية.

امرأة تستمتع بتناول شطيرة (بيكسلز)

المضغ الجيد يساعد على خفض سكر الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني

تستكشف دراسة جديدة العلاقة بين صعوبة المضغ ومستويات سكر الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وفقاً لموقع «ميديكال نيوز توداي».

وأظهرت الدراسة أن مرضى السكري من النوع الثاني القادرين على مضغ طعامهم بصورة طبيعية يتمتعون بمستويات سكر دم أقل من أولئك الذين يعانون صعوبة في المضغ نتيجة فقدان الأسنان أو تكسرها أو تلفها.

وحلّلت الدراسة بيانات 94 مريضاً بالسكري من النوع الثاني كانوا يراجعون عيادة في إسطنبول، بتركيا، وقُسّم المشاركون إلى مجموعتين.

تألفت المجموعة الأولى من أشخاص قادرين على المضغ بصورة سليمة، وكانت لديهم وظيفة إطباق مقبولة؛ أي أن لديهم عدداً كافياً من الأسنان يمكّنهم من مضغ الطعام بشكل صحيح، كما كانت أسنانهم العلوية والسفلية تتلامس بصورة ناجحة أثناء المضغ.

أما المجموعة الثانية فضمت أشخاصاً غير قادرين على المضغ جيداً بسبب فقدانهم عدداً كبيراً من الأسنان.

ولتقييم متوسط مستويات سكر الدم لدى المشاركين، قاس الباحثون مستوى الهيموغلوبين السكري (HbA1c)، وهو مؤشر يعكس متوسط مستوى سكر الدم خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهرت الدراسة أن مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c) لدى المجموعة الثانية كانت أعلى بنسبة 2 في المائة من مستوياتها لدى الأشخاص القادرين على المضغ جيداً.

وبلغ مستوى الهيموغلوبين السكري لدى الأشخاص الذين لا يعانون مشكلات في المضغ 7.48، بينما بلغ 9.42 لدى الأشخاص الذين يعانون صعوبة في المضغ.

ومع ذلك، من الضروري تأكيد أن تأثير المضغ وحده يظل محدوداً، مقارنة بتأثير نوعية الطعام وحجم الوجبة؛ لذلك لا يمكن النظر إلى المضغ الجيد بوصفه عاملاً مستقلاً للتحكم في سكر الدم، بل بوصفه سلوكاً قد يسهم، إلى جانب اختيار الطعام المناسب والاعتدال في الكمية، في دعم استجابة الجسم للوجبة.